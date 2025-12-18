Trực tiếp bóng đá U22 Malaysia - U22 Philippines: Không khoan nhượng vì HCĐ (SEA Games)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
(15h30, 18/12, trận tranh HCĐ môn bóng đá nam SEA Games 33) Dù không vào chung kết nhưng hai đội vẫn còn động lực lớn để giành chiếc HCĐ.

SEA Games | 15h30, 18/12 | Rajamangala

U22 Malaysia
0 - 0
U22 Philippines
(H1: 0-0)
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Zulhilmi, Aduibullah, Moses Raj, Alif Ahmad, Danish, Muhammad, Rahman, Ziad, Shafizan, Izwan, Haqimi Azim
Nicholas Guimaraes, Noah Leddel, Sandro Reyes, Alex Monis, Gabriel Guimaraes, Banatao, Dylan Demuynck, Muens Gavin, Santiago Rublico, Jaime Rosquillo, Javier Mariona

Lần đầu cho Philippines, hay sự trở lại bục huy chương của Malaysia?

Mặc dù không thể vào chung kết, nhưng cả U22 Malaysia và U22 Philippines đều sẽ xem trọng trận đấu này khi đây là cơ hội cho mỗi đội tuyển có được một tấm huy chương SEA Games. U22 Malaysia đã không giành được huy chương nào kể từ lần đoạt HCB năm 2017, trong khi Philippines chưa từng đoạt một huy chương môn bóng đá nam nào trong lịch sử đại hội.

Malaysia và Philippines đã gặp nhau không ít lần ở các giải lứa tuổi U22/U23 và dù Malaysia thường xuyên thắng, thành tích giữa hai đội đã có sự thay đổi từ năm 2019. Năm đó là kỳ SEA Games mà U23 Philippines đã đánh bại U23 Malaysia 1-0, và trong năm 2025 này U23 Philippines cũng đã thắng U23 Malaysia 2-0 ở vòng bảng giải U23 Đông Nam Á.

