Trực tiếp bóng đá U22 Malaysia - U22 Philippines: Không khoan nhượng vì HCĐ (SEA Games)
(15h30, 18/12, trận tranh HCĐ môn bóng đá nam SEA Games 33) Dù không vào chung kết nhưng hai đội vẫn còn động lực lớn để giành chiếc HCĐ.
SEA Games | 15h30, 18/12 | Rajamangala
Điểm
Zulhilmi
Aduibullah
Moses Raj
Alif Ahmad
Danish
Muhammad
Rahman
Ziad
Shafizan
Izwan
Haqimi Azim
Điểm
Nicholas Guimaraes
Noah Leddel
Sandro Reyes
Alex Monis
Gabriel Guimaraes
Banatao
Dylan Demuynck
Muens Gavin
Santiago Rublico
Jaime Rosquillo
Javier Mariona
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Lần đầu cho Philippines, hay sự trở lại bục huy chương của Malaysia?
Mặc dù không thể vào chung kết, nhưng cả U22 Malaysia và U22 Philippines đều sẽ xem trọng trận đấu này khi đây là cơ hội cho mỗi đội tuyển có được một tấm huy chương SEA Games. U22 Malaysia đã không giành được huy chương nào kể từ lần đoạt HCB năm 2017, trong khi Philippines chưa từng đoạt một huy chương môn bóng đá nam nào trong lịch sử đại hội.
Malaysia và Philippines đã gặp nhau không ít lần ở các giải lứa tuổi U22/U23 và dù Malaysia thường xuyên thắng, thành tích giữa hai đội đã có sự thay đổi từ năm 2019. Năm đó là kỳ SEA Games mà U23 Philippines đã đánh bại U23 Malaysia 1-0, và trong năm 2025 này U23 Philippines cũng đã thắng U23 Malaysia 2-0 ở vòng bảng giải U23 Đông Nam Á.
Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn
(Bán kết bóng đá nam) U22 Thái Lan vất vả đánh bại U22 Malaysia, qua đó giành vé vào chung kết gặp U22 Việt Nam.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-18/12/2025 10:50 AM (GMT+7)