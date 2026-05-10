Đội trưởng U17 Việt Nam hứa chắt chiu cơ hội, quyết giành vé World Cup

Tinh thần thép sau chiến thắng nghẹt thở

Sau chiến thắng quan trọng trước đối thủ U17 Yemen ở lượt trận mở màn, thầy trò HLV Cristiano Roland đang có tâm lý vô cùng phấn chấn. Trước thềm buổi tập chiều ngày 9/5, đội trưởng Đăng Khoa khẳng định toàn đội đã gác lại niềm vui chiến thắng để ngay lập tức bước vào guồng quay tập luyện nhằm duy trì điểm rơi phong độ tốt nhất cho trận đấu diễn ra lúc 23h ngày 10/5.

Đăng Khoa và đồng đội tích cực tập luyện chiều ngày 9/5 tại Saudi Arabia.

Chia sẻ về bầu không khí của đội, Đăng Khoa cho biết: "Hiện tại tinh thần toàn đội đang rất tốt sau trận thắng U17 Yemen, chúng tôi đã nhanh chóng quay trở lại tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu gặp U17 Hàn Quốc". Sự tập trung này là điều cần thiết khi ban huấn luyện đã sớm đưa ra những lời cảnh báo về chặng đường phía trước.

Đăng Khoa tiết lộ thêm về chỉ đạo của HLV trưởng Cristiano Roland: "Ban huấn luyện đã nhắc nhở chúng tôi phải giữ sự tập trung, vì phía trước còn rất nhiều trận đấu khó khăn". Đứng trước một đối thủ hàng đầu châu lục như U17 Hàn Quốc, Đăng Khoa và hàng phòng ngự U17 Việt Nam đã có những nghiên cứu vô cùng kỹ lưỡng. Đội trưởng của U17 Việt Nam đánh giá rất cao năng lực của đối phương.

"U17 Hàn Quốc có nền tảng thể lực và kỹ thuật rất tốt", Đăng Khoa nói. Để chuẩn bị cho trận đấu khó khăn này, cá nhân Đăng Khoa cùng ban huấn luyện đã dành thời gian phân tích đối thủ qua các tư liệu hình ảnh. Anh khẳng định: "Ban huấn luyện sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng nhất để chúng tôi đáp ứng được trận đấu. Cá nhân tôi đã xem lại băng hình của họ và trao đổi với các bạn để có sự chuẩn bị tốt nhất".

U17 Việt Nam quyết tâm làm nên lịch sử trước U17 Hàn Quốc.

Ngưỡng cửa U17 World Cup và lời hứa của người thủ lĩnh

Với tấm băng đội trưởng trên tay, Đăng Khoa không chỉ là chốt chặn tin cậy nơi hàng thủ mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho các đồng đội. Khi được hỏi về cách giúp toàn đội giữ được sự tự tin, anh bày tỏ: "Với vai trò là đội trưởng, đầu tàu của cả đội. Tôi luôn động viên tinh thần các bạn, nhắc nhở mọi người giữ sự tập trung, tự tin và đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau trên sân".

Đối với Đăng Khoa, yếu tố cốt lõi để U17 Việt Nam có thể làm nên chuyện vào lúc 23h ngày 10/5 tới chính là sự tuân thủ đấu pháp: "Trận đấu ngày mai với U17 Hàn Quốc vô cùng khó khăn. Chúng tôi cần duy trì sự tập trung và kỷ luật chiến thuật mà ban huấn luyện đã đề ra".

Đứng trước viễn cảnh lần đầu tiên bước ra sân chơi thế giới, người thủ lĩnh trẻ tuổi thay mặt toàn đội hứa với người hâm mộ: "Tinh thần thoải mái, quyết tâm cao nhất có thể. Toàn đội đang đứng trước ngưỡng cửa World Cup. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, chắt chiu mọi cơ hội để có được kết quả tốt nhất".