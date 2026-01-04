Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Lý giải hiện tượng Sunderland: Tỷ phú U30 hồi sinh CLB, trên đường thành thế lực mới

Sự kiện: Sunderland A.F.C Premier League 2025-26

Sunderland đang đứng ở nửa trên BXH Ngoại hạng Anh và về lý thuyết vẫn đang trong cuộc đua cho vé dự Champions League. 5 năm trước họ đang đá ở League One, cho tới khi một vị tỷ phú trẻ đến cứu rỗi.

   

Sự trở lại ngoạn mục

Sunderland là đội bóng gây bất ngờ nhất của Premier League 2025/26 cho đến lúc này. Không chỉ đứng ở nửa trên BXH và vẫn còn cơ hội cạnh tranh top 5, “Mèo đen” với tư cách đội mới lên hạng đã hòa Aston Villa với 10 người, thắng Chelsea, hòa Arsenal, Liverpool & Man City, cũng như thắng Newcastle.

Sunderland ăn mừng sau trận hòa Man City

Sunderland ăn mừng sau trận hòa Man City

Và họ không chỉ có kết quả tích cực, đôi lúc họ dám đôi công với các đối thủ mạnh của giải. Sự tôn trọng dành cho đội bóng này đến từ việc không chỉ chuyển nhượng tốt với những Xhaka, Brobbey, Mukiele, họ còn có một HLV chưa nhiều tiếng tăm nhưng lại nâng tầm các cầu thủ mới có kinh nghiệm đá Championship.

2 mùa trước các đội lên hạng ở Premier League đều rụng như sung bất kể chi tiêu bao nhiêu, nên thành tựu của Sunderland phải nói là rất ngoạn mục. Và để có được thành công này thì trước tiên phải tốt từ cấp lãnh đạo, những gì chúng ta đang thấy từ Sunderland là thành quả hơn 5 năm của tỷ phú 28 tuổi Kyril Louis-Dreyfus.

Công tử không kiêu

Con trai của gia đình Louis-Dreyfus rất nổi tiếng trong xã hội Pháp, Kyril có máu làm lãnh đạo CLB bóng đá truyền từ cha mình. Ông Robert Louis-Dreyfus, cựu CEO của Adidas, khi còn sống đã tái thiết Marseille và vực đội bóng này ra khỏi khủng hoảng để trở lại cạnh tranh các danh hiệu. Kyril trước khi mua lại Sunderland đã học quản trị thể thao, nên thừa hưởng kinh nghiệm cả từ học vấn lẫn từ gia đình.

Kyril Louis-Dreyfus, thành viên của đại gia đình tài phiệt Louis-Dreyfus

Kyril Louis-Dreyfus, thành viên của đại gia đình tài phiệt Louis-Dreyfus

Sunderland ở thời điểm Kyril mua lại năm 2021 đang ở trạng thái cực kỳ tồi tệ, tới mức nước uống đóng chai phát cho các cầu thủ trong trận đấu là nước miễn phí được tặng số lượng có hạn. Chủ cũ của Sunderland mua lại đội bóng khi đang ở League One, với hy vọng đội sẽ lên hạng rồi bán đi để kiếm lãi nhanh mà không cần đầu tư, nhưng kế hoạch phá sản.

Kể từ khi Sunderland về tay Kyril, đội đã thăng 2 hạng đấu để trở lại Premier League. Trong quá trình đó Kyril đã học từ những sai lầm mắc phải, cả trên sân (thay tướng giữa mùa 2023/24) lẫn ngoài sân (vụ quán bar Mèo Đen bị fan Newcastle đoạt quyền sở hữu), và anh còn chọn được những nhân tài đáng tin cậy để giúp mình trong quá trình xây dựng đội.

Kyril khi tiếp quản Sunderland mới 23 tuổi. Dòng dõi con nhà tỷ phú là chưa đủ để Kyril thành công, anh cũng phải trải qua nhiều chật vật để đưa Sunderland đến vị trí hiện tại, và có lẽ chính việc anh còn trẻ nhưng hiểu biết và không cao ngạo về thân thế đã khiến anh có thể đưa ra được nhiều quyết định tỉnh táo, giống như Steven Zhang ở Inter Milan trước kia.

Không đi đường tắt

Những năm ở League One và Championship đã khiến Kyril Louis-Dreyfus và các cộng sự rút ra được nhiều bài học lớn trong tuyển quân, nên Sunderland không bỡ ngỡ khi lên Premier League. Ưu tiên số 1 của họ là những cầu thủ có sức mạnh thể chất và không ngán va chạm, rằng thắng các pha tranh chấp phải là kỹ năng hàng đầu của những cầu thủ này.

Brobbey bắt nạt các cầu thủ Man City. Sức mạnh thể chất và khả năng thắng các pha tranh chấp là ưu tiên hàng đầu của Sunderland khi tuyển mộ cầu thủ

Brobbey bắt nạt các cầu thủ Man City. Sức mạnh thể chất và khả năng thắng các pha tranh chấp là ưu tiên hàng đầu của Sunderland khi tuyển mộ cầu thủ

Những bản hợp đồng của Sunderland được thương lượng để có mức giá rất vừa phải: Alderete giá chỉ 10,5 triệu euro, Roefs giá 11,5 triệu euro, Sadiki giá 17,5 triệu, Mukiele giá 12 triệu, Adingra và Brobbey cùng giá 21 triệu. Nổi nhất phải là Granit Xhaka giá có 17 triệu, và Sunderland đưa về Reinildo không mất xu nào.

Mukiele ở mức 12 triệu euro là một vụ mặc cả rất hời, cựu sao PSG này thừa sức đến một đội Bundesliga nào đó với mức phí đắt hơn. Roefs rất có thể sẽ được đề cử giải thủ môn xuất sắc nhất mùa, còn Brobbey bùng nổ với những lần vào sân từ ghế dự bị để giờ đây trở thành “cỗ xe tăng” ở vị trí trung phong.

Xhaka có thể chọn một CLB tiếng tăm hơn, nhưng Sunderland cho anh không chỉ cơ hội thi đấu mà cả cơ hội học huấn luyện, nên Sunderland có luôn một đội trưởng kiêm HLV trên sân để thực thi các chỉ thị của HLV Régis Le Bris. Kyril và Xhaka đều là người Thụy Sĩ và đích thân Kyril gọi điện cho Xhaka, khó có thể từ chối một lời mời như thế.

Xhaka vẫn là một trong những tiền vệ hay nhất Premier League, và anh đã chọn Sunderland vì đích thân Kyril Louis-Dreyfus gọi điện

Xhaka vẫn là một trong những tiền vệ hay nhất Premier League, và anh đã chọn Sunderland vì đích thân Kyril Louis-Dreyfus gọi điện

Nhưng tuyển quân hợp lý chưa đủ, Sunderland còn phải tốt từ đào tạo trẻ và nâng cấp cơ sở hạ tầng. Kyril đổ rất nhiều tiền vào khâu này bởi trọng dụng cầu thủ trẻ là cách tốt nhất để Sunderland vừa đi lên, vừa tránh được rắc rối với luật tài chính. Những cầu thủ trẻ do Sunderland đào tạo vẫn góp mặt trong đội hình 1 mùa này, từ sao trẻ tiềm năng như Chris Rigg hay Anthony Patterson cho tới cầu thủ đã trưởng thành như Dan Neil.

Từ khi Sunderland lên hạng, họ vẫn chưa một lần bị lên báo vì mối đe dọa trừ điểm do luật tài chính. Nottingham Forest và Everton thì đã bị đòn, còn những Chelsea, MU hay Newcastle cũng lao đao với án phạt sau những năm tháng quen tay ném tiền, Chelsea còn phải giở trò sang nhượng CLB nữ hay chuyển quyền sở hữu sân tập để lách luật.

Thế lực mới?

Mùa giải vẫn còn dài và đấu pháp của Sunderland tất nhiên vẫn có những lỗ hổng, nhưng có thể nói họ đã gần như an toàn trụ hạng với phong độ hiện tại. Thậm chí với số lượng cầu thủ trở về dự CAN Cup đông nhất ở Premier League, Sunderland lại đang bất bại liền 3 vòng.

Kyril chụp ảnh cùng tân Quả bóng Vàng Ousmane Dembele&nbsp;

Kyril chụp ảnh cùng tân Quả bóng Vàng Ousmane Dembele 

Những người đứng đầu Sunderland chưa dám mơ gì xa xôi, họ đã làm bóng đá đủ lâu để biết rằng sang mùa sau thách thức sẽ càng lớn hơn cho “Mèo đen” khi các đối thủ sẽ nhìn họ với ánh mắt khác. Sẽ có những sai lầm, nhưng Kyril Louis-Dreyfus và các cộng sự đã quen học hỏi từ sai lầm để làm tốt hơn.

Thái độ quyết không đi đường tắt, quyết không ném tiền giải quyết vấn đề của Sunderland, dù ông chủ là thành viên của một trong những gia đình giàu nhất và lâu đời nhất xã hội châu Âu, khiến đội bóng này đáng gờm hơn nhiều người nghĩ. Hãy để thời gian chứng minh, và Sunderland có thể sẽ là cái gai khó chịu trong mắt các CLB lớn Premier League những năm tới.

8

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

04/01/2026 11:50 AM (GMT+7)
