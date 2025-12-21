Liverpool thắng nhọc Tottenham: Cuộc chơi của kẻ "sợ thua", Frank hay Slot đều tệ

Cách đây 12 tháng, Liverpool đánh bại Tottenham với tỉ số 6-3 trong vũ điệu tấn công say đắm tới từ cả hai đội. Năm nay, Liverpool tiếp tục thắng Tottenham nhưng lần này tỉ số chỉ là 2-1 và thế trận hoàn toàn ngược lại. Rất nhiều người đã phải tự hỏi rằng nếu Xavi Simons không phải nhận thẻ đỏ lãng xẹt, liệu trận đấu này có kết thúc với tỉ số 0-0 hay không?

Cuộc chơi của những kẻ sợ thua

Thomas Frank đang rất gần ngưỡng bị sa thải dù mới tại vị ở Tottenham được 6 tháng. Bởi vậy, không ngạc nhiên khi ông thầy người Đan Mạch muốn đội bóng của mình bảo vệ mảnh lưới trước khi tìm bàn thắng. Việc sắp xếp Bergvall, một tiền vệ trung tâm, đá tiền đạo cánh cho thấy rõ ý đồ này.

Cả Liverpool và Tottenham đều sợ thua trong trận đấu này

Ở phía đối diện, Arne Slot cũng rơi vào tình trạng tương tự dù Liverpool đang dần tìm lại thói quen chiến thắng. Ông thầy người Hà Lan chỉ đạo các học trò của mình lao thật nhanh về phòng ngự mỗi khi mất bóng. Thế nhưng, họ lại thường rề rà mỗi khi triển khai tấn công.

Khi Tottenham có đủ thời gian để lập 3 rào chắn trước mặt Vicario, Liverpool lại bí bài và chuyền đi chuyền lại. Trong hiệp một, họ cầm bóng tới 63%, chuyền 285 lần nhưng chỉ dứt điểm 4 lần, trong đó 2 lần trúng đích. Chơi tới phút 30, Liverpool mới chỉ sút 1 lần.

Chính với tâm lý sợ thua như vậy, cả Tottenham và Liverpool đem tới hiệp một thực sự nhàm chán. Rất nhiều tiếng la ó vang lên từ khán đài thúc giục đôi bên đẩy nhanh tốc độ nhưng cả Thomas Frank lẫn Arne Slot đều không có ý định đó.

Tottenham vừa không hay lại vừa “tấu hài”

Dưới sự chỉ đạo của Thomas Frank, lối chơi của Tottenham khá tù túng. Không những vậy, các cầu thủ “Gà trống” còn thi đấu cực tệ. Kudus thi đấu như “người mất hồn”, rê bóng không được, chuyền bóng cũng chẳng xong. Bản thân các khán giả của Tottenham cũng ngao ngán với cách cầu thủ này chơi bóng.

Xavi Simons nhận thẻ đỏ cực kỳ lãng xẹt

Xavi Simons, người được kỳ vọng sẽ thay thế vị trí của James Maddison, nhưng cầu thủ này chỉ để lại dấu ấn với những pha xoạc bóng không cần thiết. Trước khi phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì xoạc sau với Van Dijk trong tình huống không cần thiết, cầu thủ này có ít nhất 2 pha xoạc bóng không cần thiết khác.

Romero cũng có ngày thi đấu thảm họa khi chuyền bóng cho đối thủ trong tình huống Liverpool mở tỉ số. Không những vậy, cầu thủ người Argentina còn “dội gáo nước lạnh” vào chính các đồng đội khi nhận thẻ vàng thứ hai ở cuối trận, thời điểm Tottenham đang vùng lên. Đó cũng là một thẻ phạt không đáng có khi Romero trả đũa Konaté sau khi bị phạm lỗi dù đã nhận 1 thẻ vàng trước đó.

Tottenham chỉ thực sự chơi tốt trong khoảng hơn 10 phút cuối khi Richarlison vào sân, kết hợp với Johnson và Odobert. Nếu như họ chơi như vậy từ đầu, kết quả thắng thua chưa rõ nhưng chắc chắn là các khán giả từ trung lập cho đến người yêu thích “Gà trống” sẽ đánh giá cao hơn màn trình diễn vừa đá vừa ngủ gật trong 80 phút trước đó.

Liverpool cũng chẳng khá hơn

Liverpool là đội giành chiến thắng và có được 3 điểm nhưng với những ai xem trực tiếp trận đấu, họ khó lòng đánh giá cao màn trình diễn của thầy trò Arne Slot. Ngay cả khi chơi hơn người, “The Kop” cũng chẳng áp đặt được lối chơi. Hai bàn thắng tới khá may mắn.

Liverpool chỉ tìm được bàn thắng nhờ sai lầm của đối thủ

Một lần là đối thủ chuyền hỏng, còn một lần là bóng đập chân hậu vệ Tottenham tạo thành cú treo bóng trong vòng cấm. Chưa kể đến việc Ekitike có tác động với Romero trước khi đánh đầu. Thông số của Liverpool hai hiệp như một khi cùng sút 4 và trúng 2. Nên nhớ rằng, họ chơi hơn đối thủ 1 người trong suốt cả hiệp hai và hơn 2 người trong những phút cuối.

Thật sự khó tin là Liverpool phải co cụm phòng thủ trong những phút cuối trong khi đối thủ chỉ có 10 người. Bài phản công sắc bén dưới thời Jürgen Klopp đã hoàn toàn biến mất. HLV Arne Slot khiến người ta cảm thấy khó hiểu khi cho Wirtz và Ekitike vẫn đá cho tới phút 90.

Một người đã thấm mệt, còn một người không mạnh trong khoản tốc độ, hàng công như vậy thì gây áp lực làm sao được? Tottenham chỉ việc dồn người lên tấn công khiến những phút cuối đối với người hâm mộ Liverpool bỗng trở nên hồi hộp.

Thắng trận này, Liverpool tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, bằng điểm với Chelsea nhưng kém về hiệu số. Họ đẩy Sunderland, MU và Crystal Palace xuống những vị trí thấp hơn. Thế nhưng với lối chơi rời rạc và thiếu gắn kết như hiện tại, Liverpool giữ được thành tích bất bại trong thời gian tới sẽ là kỳ tích.