De Bruyne & thống kê trong mơ, giúp Hojlund thăng hoa: Fernandes khó đuổi kịp

Sự kiện: Premier League 2025-26 Kevin De Bruyne Bruno Fernandes
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Từng có không ít thời điểm, Bruno Fernandes được so sánh với nhạc trưởng huyền thoại của Premier League, Kevin De Bruyne, vì lối chơi, vị trí của cả 2 có sự tương đồng. Nhưng chất “riêng” để phân định đẳng cấp của 1 số 10 là khả năng hỗ trợ các tiền đạo mũi nhọn, De Bruyne xem ra vẫn trên chân Fernandes.

Nguồn cảm hứng mới ở nhà vô địch Serie A

De Bruyne chưa hết thời và tiền vệ 34 tuổi gia nhập Napoli không phải để dưỡng già. Trái ngược với những hoài nghi ban đầu, ngôi sao người Bỉ đang duy trì phong độ đỉnh cao, trở thành nguồn cảm hứng lớn nhất cho đội bóng của HLV Antonio Conte.

“Phù thủy” De Bruyne chưa hết phép ở tuổi 34

“Phù thủy” De Bruyne chưa hết phép ở tuổi 34

Theo thống kê, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, De Bruyne đã ghi 3 bàn thắng, thực hiện 4 kiến tạo và trung bình tạo ra hơn 2 cơ hội ghi bàn mỗi trận tại Serie A và Champions League.

Đặc biệt, ở chiến thắng mới nhất trước Sporting Lisbon thuộc khuôn khổ vòng phân hạng Champions League giữa tuần qua, De Bruyne ghi dấu ấn đậm nét với hai pha dọn cỗ trực tiếp cho Rasmus Hojlund lập cú đúp, tạo nên chiến thắng 2-1 cho Napoli.

Chưa hết, tiền vệ kỳ cựu này để lại những con số thống kê trong mơ trên sân Diego Maradona hôm ấy với tỷ lệ qua người thành công hoàn hảo 100%, tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 85%, cùng 5 lần thu hồi bóng, màn trình diễn toàn diện mà báo chí Ý mô tả là “xứng đáng khiến cả sân Diego Maradona phải tán thưởng”.

Khi De Bruyne bay cao, đồng đội được hưởng lợi

Điểm mạnh lớn nhất của De Bruyne luôn nằm ở khả năng biến mọi đường chuyền thành vũ khí tấn công. Một khi đôi chân anh thăng hoa, các tiền đạo chơi cùng sẽ trở thành người hưởng lợi trực tiếp. Và hiện tại, Hojlund – người đang tái sinh mạnh mẽ kể từ khi cập bến Napoli ắt hẳn sẽ gật đầu ngay lập tức nếu nhận được câu hỏi về việc chơi cạnh De Bruyne.

Trong chiến thắng trước Sporting, hai bàn thắng của Hojlund đều in đậm dấu ấn từ nhạc trưởng người Bỉ. Phút 36, De Bruyne thoát khỏi vòng vây ba cầu thủ đối phương, bật tường với Anguissa rồi tăng tốc ở giữa sân.

Chỉ bằng một cú đẩy bóng và quan sát nhanh, anh tung ra đường chuyền dài tới 64 mét xé toang hàng thủ Sporting, vừa vặn theo từng bước chạy của Hojlund. Tiền đạo 22 tuổi chỉ việc băng xuống và sút chìm qua hai chân thủ môn Rui Silva, mở tỷ số. Pha kiến tạo ấy sau đó được The Athletic đánh giá là ứng cử viên số một cho “đường chuyền thông minh nhất mùa giải”.

Đến phút 79, De Bruyne lại lên tiếng. Lần này là một quả tạt từ cánh trái, gọn gàng và chính xác như lập trình. Hojlund bật cao đánh đầu dũng mãnh, ấn định chiến thắng 2-1.

Hojlund dần tái sinh ở Napoli, nhờ De Bruyne

Rời Manchester United đến xứ Naples và chơi cùng De Bruyne, Hojlund đang dần tái sinh. Sau 5 trận khoác áo Napoli, Hojlund đã ghi 3 bàn thắng. Cầu thủ 22 tuổi đang tìm lại sự tự tin, sắc bén và cả niềm vui chơi bóng. Trên mạng xã hội, chính Hojlund cũng thừa nhận rằng việc ghi cú đúp tại Champions League từ hai đường kiến tạo của De Bruyne là “điều không có trong kịch bản năm 2025 của tôi”.

Chơi cạnh De Bruyne, Hojlund trở thành mối đe dọa cho mọi mành lưới.

Chơi cạnh De Bruyne, Hojlund trở thành mối đe dọa cho mọi mành lưới.

Hình ảnh Hojlund ăn mừng ngạo nghễ góc cuối sân ở trận thắng Sporting khiến nhiều người hâm mộ “Quỷ đỏ” nuối tiếc phần nào vì nó khác hoàn toàn trái ngược so với những bộ mặt nhăn nhó, thất vọng tột độ khi anh còn khoác áo Man United. Suốt hai mùa giải tại Old Trafford, Hojlund chỉ ghi được 26 bàn trên mọi đấu trường, con số quá khiêm tốn so với mức phí chuyển nhượng 72 triệu bảng mà CLB bỏ ra.

Fernandes lạc nhịp với Hojlund ở Old Trafford

Thực tế, 2 năm sải bước trên thảm cỏ Old Trafford, Hojlund đúng là vẫn lộ nhiều hạn chế: khả năng dứt điểm chưa ổn định, tranh chấp tay đôi còn yếu, chọn vị trí chưa tinh tế và đặc biệt là tâm lý dễ bị căng cứng. Tuy nhiên, một phần nguyên nhân quan trọng khác nằm ở cách vận hành đội bóng và sự tương trợ từ các vệ tinh xung quanh.

Fernandes hiếm khi tìm thấy Hojlund tại Man United.

Fernandes hiếm khi tìm thấy Hojlund tại Man United.

Trong hai mùa dưới thời Erik ten Hag và Ruben Amorim, Man United rơi vào tình trạng khủng hoảng hệ thống. Hàng tiền vệ thiếu sự ổn định, từ Casemiro, Mason Mount, Manuel Ugarte, Kobbie Mainoo cho đến chính đội trưởng Bruno Fernandes đều gặp vấn đề. Đội bóng chưa bao giờ chơi như một tập thể gắn kết, dẫn đến việc các tiền đạo gần như luôn bị bỏ đói bóng.

Bruno Fernandes, người được xem là số 10 sáng tạo hàng đầu Premier League 5 năm qua, vẫn tạo ra những thống kê ấn tượng về cơ hội và kiến tạo, từng có nhiều giai đoạn được xếp chung mâm bên cạnh De Bruyne.

Nhưng khác biệt giữa anh và De Bruyne nằm ở khả năng nâng tầm các trung phong. Fernandes thường đóng vai trò “ngôi sao độc lập”, thích tự mình định đoạt trận đấu hơn là trở thành chất xúc tác, tạo cơ hội cho trung phong phía trên.

Trong gần 8 năm gắn bó tại Old Trafford, Fernandes chưa từng kết hợp ăn ý lâu dài với bất kỳ số 9 nào, từ Anthony Martial, Edinson Cavani, Cristiano Ronaldo cho tới Hojlund. Ngay cả Benjamin Sesko, bản hợp đồng 74 triệu bảng được đưa về hè này, sau 6 trận tại Premier League cũng chưa ghi bàn nào từ đường kiến tạo của Fernandes.

De Bruyne định nghĩa lại “số 10” đích thực

Trong khi đó, De Bruyne luôn biết cách nâng tầm các chân sút quanh mình. Trong màu áo Man City, đến cả những cầu thủ thường xuyên bị gán mác “chân gỗ” như Gabriel Jesus hay Raheem Sterling đều có những mùa giải ghi trên 20 bàn khi được phục vụ bởi tiền vệ người Bỉ. Sau này, trong 3 năm song kiếm hợp bích cùng Erling Haaland, De Bruyne biến ngôi sao Na Uy thành cỗ máy ghi bàn hủy diệt châu Âu, cả 2 tạo nên một trong những song sát đáng sợ nhất Lục địa già thời điểm đó.

Ngay cả ở đội tuyển Bỉ, dấu ấn kiến thiết của De Bruyne vẫn sáng ngời và người bạn thân Romelu Lukaku chắc chắn hiểu rất rõ đẳng cấp từ cầu thủ sinh năm 1991. Trong 89 bàn thắng của Lukaku, chân sút vĩ đại nhất lịch sử lịch sử “Quỷ đỏ” thì có tới 16 bàn đến từ những đường dọn cỗ của De Bruyne.

Ở tuổi 34, De Bruyne vẫn chứng minh vì sao anh được xem là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá hiện đại. Những đường chuyền của anh không chỉ mang về bàn thắng cho đội bóng, mà còn cứu rỗi sự nghiệp cho đồng đội.

 Sự khác biệt giữa De Bruyne và Fernandes, hai trong số những tiền vệ sáng tạo bậc nhất thập kỷ, chính là khả năng tương trợ cho tiền đạo mục tiêu. Nếu Fernandes chỉ dừng ở việc tạo ra các thống kê đẹp, thì De Bruyne lại biến chúng thành “vũ khí hủy diệt” trên sân cỏ, trực tiếp nâng tầm các chân sút thành những cây săn bàn hàng đầu.

Theo Nguyễn Tùng

Nguồn: [Link nguồn]

04/10/2025 16:23 PM (GMT+7)
