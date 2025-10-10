Kỳ quặc tuyển U21 Italia hóa "cướp biển", bịt mắt để luyện công

🏴‍☠️ Hình ảnh gây xôn xao: Dàn sao trẻ Italia hóa "cướp biển" trên sân tập

Trong buổi tập mới nhất của đội tuyển U21 Italia, giới truyền thông đã ghi lại được một hình ảnh vô cùng kỳ lạ. Hàng loạt tuyển thủ trẻ đã ra sân với một chiếc băng bịt kín một bên mắt, trông không khác gì những "cướp biển". Người đứng sau bài tập độc đáo này chính là HLV Silvio Baldini, một chiến lược gia nổi tiếng với những phương pháp huấn luyện khác thường nhưng đầy tính khoa học.

U21 Italia tập luyện với miếng bịt mắt 1 bên

🧠 Khoa học đằng sau bài tập: "Đánh lừa" bộ não

Đây không phải là một trò đùa, mà là một kỹ thuật đột phá được HLV Baldini học hỏi từ các môn thể thao khác như quyền Anh. Mục đích của bài tập là "đánh lừa" và thử thách bộ não của cầu thủ, buộc nó phải làm việc ở một trạng thái khác biệt.

Khi một bên mắt bị che, tầm nhìn của cầu thủ bị hạn chế đáng kể. Để bù lại, bộ não sẽ phải tăng cường các giác quan khác, cầu thủ buộc phải cảm nhận không gian, cảm nhận bóng và vị trí của đồng đội một cách tinh tế hơn. Cải thiện sự phối hợp và thời gian phản ứng, não bộ phải làm việc chăm chỉ hơn để xử lý thông tin hình ảnh thiếu hụt, từ đó rèn luyện khả năng phản xạ và phối hợp cơ thể.

Giảm mệt mỏi tinh thần, một giả thuyết cho rằng khi não bộ tập trung cao độ vào việc bù trừ thị giác, nó sẽ "cảm nhận" ít nỗ lực thể chất hơn, giúp cầu thủ giảm bớt mệt mỏi về mặt tâm lý.

HLV Silvio Baldini nổi tiếng với những phương pháp huấn luyện khác thường nhưng đầy tính khoa học

Thủ môn Tommaso Martinelli cùng các đồng đội đeo băng bịt mắt tựa như những tên cướp biển

📈 Bằng chứng thành công: Câu chuyện từ Pescara

Đây không phải là lần đầu tiên HLV Baldini áp dụng phương pháp này. Vào tháng 10 năm 2024, khi còn dẫn dắt CLB Pescara, ông cũng đã cho các học trò tập luyện với băng bịt mắt. Kết quả đã chứng minh hiệu quả không ngờ.

Ngay sau khi áp dụng bài tập, Pescara đã có một chuỗi trận bất bại ấn tượng tại Serie C, chễm chệ ở ngôi đầu bảng. Thành công này cho thấy phương pháp "cướp biển" không chỉ là lý thuyết, mà đã mang lại những kết quả thực tiễn trên sân cỏ.

Phương pháp của Silvio Baldini là một minh chứng cho thấy sự phát triển của bóng đá hiện đại. Các HLV không ngừng tìm tòi, áp dụng khoa học và tâm lý học để mang lại dù chỉ là một lợi thế nhỏ cho các cầu thủ.

HLV Baldini đã từng áp dụng phương pháp này khi còn dẫn dắt CLB Pescara.