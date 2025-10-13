HLV Zidane muốn "tái xuất giang hồ" sau 4 năm, bất ngờ gửi tín hiệu tới Juventus

Zidane muốn "tái xuất' sau 4 năm nghỉ ngơi

Tính đến tháng 10/2025, Zinedine Zidane đã "thất nghiệp" được 4 năm, 5 tháng. Kể từ sau khi rời Real Madrid vào năm 2021, HLV người Pháp vẫn chưa chọn được bến đỗ mới trong sự nghiệp. Trên thực tế, Zinedine Zidane nhận được rất nhiều lời hấp dẫn trong hơn 4 năm qua nhưng ông vẫn chọn "thất nghiệp".

Zidane trong cuộc phỏng vấn với Il Festival Dello Sport

Sau quãng thời gian dài nghỉ ngơi, huyền thoại người Pháp có vẻ như đã muốn tái xuất. Trong cuộc phỏng vấn với Il Festival Dello Sport của Italia, Zinedine Zidane thẳng thắn nói về tương lai. "Tôi chắc chắn sẽ trở lại với sự nghiệp huấn luyện. Tôi không biết ngày nào có được dẫn dắt Juventus hay không.

Tôi chưa từng làm điều đó trong quá khứ bởi có sự lựa chọn khác. Tuy nhiên, Juventus luôn ở trong trái tim tôi. Những gì mọi người ở đó đã làm cho tôi thực sự tuyệt vời. Thực ra, tôi chưa có định hướng gì cho tương lai. Ý muốn của tôi hiện tại là được dẫn dắt ĐT Pháp trong tương lai nhưng điều đó rất mơ hồ. Tôi vẫn luôn ước mơ điều đó và đang chờ đợi".

Với những lời tâm sự này, Zidane cho thấy kỳ vọng muốn thay thế đồng đội cũ, Didier Deschamps tại ĐT Pháp. Tuy nhiên, điều đó rất khó xảy ra trước khi World Cup 2026 kết thúc, đồng nghĩa với việc Zidane có thể phải ngồi chờ thêm 1 năm nữa.

Ký ức sâu đậm về Juventus

Trong khoảng thời gian ấy, khả năng Zidane dẫn dắt Juventus nếu nhận được lời mời là rất cao. Huyền thoại người Pháp vẫn nhớ thịnh tình của mọi người khi còn thi đấu cho "Bà đầm già thành Turin".

Zidane có ấn tượng đậm nét về Juventus

"Những năm tháng của tôi tại Juventus thật sự tuyệt vời. Khi ấy, bóng đá ở Pháp cũng đẹp nhưng không quan trọng như ở Ý. Tại Juventus, ra sân là phải giành chiến thắng. Bất kỳ trận thua nào cũng là điều không thể chấp nhận được. Chúng tôi thường về nhà vào lúc 3 hoặc 4 giờ sáng sau mỗi trận đấu và chủ tịch Agnelli điện chúc mừng tôi vào lúc 6 giờ sáng bằng tiếng Pháp. Ông ấy yêu và hiểu bóng đá rất sâu sắc".

Khi được hỏi vì sao Juventus chưa thể vô địch Champions League, Zidane cũng không ngại đưa ra câu trả lời. "Chiến đấu tại Champions League chưa bao giờ là dễ dàng. Bạn cần phải chuẩn bị tất cả chính xác tới từng chi tiết, từ đội hình cho tới tư duy chơi bóng. Nếu bạn muốn vô địch, CLB phải ủng hộ 100%".

Không chỉ là một cầu thủ giỏi, Zidane còn là HLV xuất sắc. Ông từng giúp Real Madrid giành 3 chức vô địch Champions League liên tiếp vào các năm 2016, 2017 và 2018. Ngoài ra, còn có chức vô địch La Liga, 2 Siêu cúp châu Âu và 2 danh hiệu FIFA Club World Cup. Zidane thắng tổng cộng 172/263 trận trên cương vị HLV của Real Madrid, đạt tỉ lệ tới 65%.