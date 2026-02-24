Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc: “Bắc còi”, người mẹ và Công Phượng 2.0

Nguyễn Đình Bắc: “Bắc còi”, người mẹ và Công Phượng 2.0

Câu chuyện của Nguyễn Đình Bắc khởi đầu ở Nghệ An với một cậu bé nhỏ con, mê bóng đá đến mức “đi học về là chạy ra sân”, và vì nhỏ hơn bạn bè nên bị gọi là “Bắc còi”.

Khi đam mê được phát hiện, Bắc được tuyển chọn đá các giải thiếu niên rồi vào lò trẻ SLNA. Nhưng điều đáng nhớ không chỉ là “cậu bé vào lò danh tiếng”, mà là cách gia đình chống đỡ cho giấc mơ ấy: Bố mẹ thay nhau đưa đón, bận thì các cô, các bác, các chú âm thầm tiếp sức. Với nhiều nhà, đó chỉ là vài cuốc xe. Với nhà Nguyễn Đình Bắc, đó là một cam kết dài hơi: “Không để con từ bỏ đam mê” trong bối cảnh còn khó khăn. Đây là nền móng đầu tiên để sau này Bắc chịu được áp lực lớn hơn: Bị loại, bị nghi ngờ, rồi phải làm lại từ đầu.

Nguyễn Đình Bắc và bố mẹ. Ảnh: G.Đ

Bóng đá trẻ khắc nghiệt ở chỗ: tiềm năng đôi khi cả tài năng đều thua… thể hình. Hết lớp 8, Nguyễn Đình Bắc bị loại khỏi SLNA vì nhỏ con. Tuyệt đại đa số các cầu thủ trẻ sẽ biến mất vĩnh viễn sau khi bị các CLB loại, vì mất niềm tin, quá dễ từ bỏ hoặc không có ai đồng hành để giữ lại giấc mơ. Gia đình không đầu hàng, Nguyễn Đình Bắc không chấp nhận dừng lại, xin bố mẹ vào Huế rồi Quảng Nam để tiếp tục theo đuổi bóng đá – nghĩa là chấp nhận xa nhà, tự lập sớm, đánh đổi tuổi thơ để giữ giấc mơ.

Nguyễn Đình Bắc may mắn được làm lại từ đầu một lần nữa và người quan trọng nhất trong câu chuyện này là mẹ Nguyễn Đình Bắc - người đã giữ ngọn lửa suốt nhiều năm cho Nguyễn Đình Bắc và cho gia đình. SLNA từng loại rất nhiều các cầu thủ giỏi vì không đáp ứng được yêu cầu về thể hình nhưng sau này trở thành những ngôi sao sáng nhất Việt Nam. Trước có Công Phượng và gia đình tin rằng sau này chính là Nguyễn Đình Bắc. 1.000 ngày sau khi bị SLNA loại, mẹ Nguyễn Đình Bắc đến gặp HLV Hồ Thanh Thưởng ở trung tâm đào tạo trẻ T&T–VSH – nơi tái sinh bao giấc mơ bóng đá cho biết bao ngôi sao bị SLNA loại như Trần Phi Sơn, Nguyễn Văn Hoàng, Trần Văn Kiên và phần còn lại là lịch sử. Sau này, HLV Hồ Thanh Thưởng tâm sự anh đã tới gặp và thuyết phục Bắc quay lại bóng đá, rồi dùng mối quan hệ để xin cho học trò một cơ hội. Đấy không phải “đỡ đầu” kiểu ban phát; đó là đặt cược vào tiềm năng mà người khác đã bỏ qua. Nếu gia đình là tuyến phòng ngự, thì người thầy như Hồ Thanh Thưởng là người cầm sa bàn, chỉ cho cầu thủ trẻ thấy còn đường để chạy.

“Sir Alex Ferguson - David Beckham” phiên bản Việt

Nguyễn Đình Bắc trong màu áo U23 Việt Nam.

Người sinh ra và đưa Nguyễn Đình Bắc trở lại con đường bóng đá chuyên nghiệp là mẹ nhưng để có Nguyễn Đình Bắc xuất sắc như hôm nay, số 7 có rất nhiều những “người cha bóng đá”. Mùa 2023 hạng Nhất chứng kiến bước ngoặt lớn, Nguyễn Đình Bắc đóng vai trò quan trọng giúp Quảng Nam vô địch, thăng hạng V.League và đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Từ một cậu bé bị loại vì thể hình, Nguyễn Đình Bắc bước sang phiên bản cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật gọn và biết tạo dấu ấn trong hệ thống thi đấu chuyên nghiệp.

HLV Văn Sỹ Sơn từng khoe với người viết: “Anh phát hiện ra một cầu thủ rất hay, sẽ là ngôi sao lớn trong tương lai nhưng bị cái tật mải chơi, nhiều khi quên mất cả công việc. Cầu thủ khác, anh khắt khe 1, thì với Nguyễn Đình Bắc, anh khắt khe 10, phải mạnh tay thì mới thành người được”. HLV Văn Sỹ Sơn thường xuyên nhắc nhở, thậm chí kỷ luật cho những lỗi như ra sân tập muộn hoặc bỏ bữa sáng và đỉnh cao nhất là tập trung muộn sau tết. Anh em kể rằng: HLV Văn Sỹ Sơn yêu cầu nhóm Nghệ An phải tập trung vào ngày mùng 2 Tết, nói là tập trung lấy ngày đẹp nhưng thực ra là để các cầu thủ tránh… bia rượu ngày Tết. Đến giờ di chuyển vào Quảng Nam nhưng nhóm không liên hệ được với Nguyễn Đình Bắc, và tất nhiên sau đó là vụ kỷ luật ồn ào, tốn rất nhiều giấy mực của báo chí.

HLV Văn Sỹ Sơn kỷ luật Nguyễn Đình Bắc, thậm chí gạch tên khỏi đội 1 và đẩy xuống đội trẻ để rèn lại ý thức; ông nói thẳng về những “cám dỗ vây quanh cầu thủ trẻ” và coi kỷ luật là cách cứu tương lai học trò.

Sau này, đúng ngày Quảng Nam giải tán, HLV Văn Sỹ Sơn nói với tôi: “Anh rất yêu và thương thằng Bắc nhưng anh vẫn phải phạt nó, cứng rắn và không thoả hiệp với nó. Vì nó còn cả một tương lai rất dài phía trước…”. Về Nguyễn Đình Bắc, khác với suy nghĩ của nhiều người, không hề hận HLV Văn Sỹ Sơn, mà trái lại, còn rất biết ơn của người thầy khó tính của mình, để có được ngày hôm nay. Mối quan hệ giữa HLV Văn Sỹ Sơn và Nguyễn Đình Bắc được ví như “Sir Alex Ferguson với David Beckham”.

Từ HLV Troussier, HLV Polking tới HLV Kim Sang-sik

Tháng 11/2023, Philippines, vòng loại World Cup 2026, Nguyễn Đình Bắc ghi bàn đầu tiên cho ĐT Việt Nam ở trận đấu đầu tiên khoác áo – dấu mốc rất quan trọng với một cầu thủ sinh năm 2004 khi lần đầu bước ra sân khấu lớn.

Tôi đã nghe Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tâm sự với Nguyễn Đình Bắc trong phòng thay đồ sau một trận đấu rằng: “Con còn nhiều điều phải cố gắng lắm, bàn thắng, chiến thắng đôi khi cũng có nhiều may mắn, phải tập luyện chăm chỉ hơn nữa và sinh hoạt chuẩn mực hơn nữa”.

Trước trận đấu ấy, HLV Troussier suy nghĩ rất nhiều về Nguyễn Đình Bắc, nâng lên, đặt xuống, bàn bạc với các trợ lý và nhiều người phủ quyết vì “Nguyễn Đình Bắc mới 19 tuổi, chưa thể dẫn dắt hàng công của đội tuyển, lại là trận đấu trên sân khách”. Nhưng cuối cùng, HLV Troussier quyết đặt toàn bộ niềm tin vào Nguyễn Đình Bắc và Nguyễn Đình Bắc đã đáp lại niềm tin ấy bằng bàn thắng. Chính bàn thắng này cũng đưa Nguyễn Đình Bắc lên một tầm cao mới, có thể động lực mới, niềm cảm hứng mới và rồi sau đó thường xuyên nằm trong danh sách sơ bộ cho Đội tuyển quốc gia.

Từ trên xuống: HLV Hồ Thanh Thưởng, HLV Troussier, HLV Polking và HLV Văn Sỹ Sơn là những "ân nhân" của Đình Bắc. Ảnh: T.L

Sẽ là không quá lời nếu nói người thầy có tầm ảnh hưởng nhất với Nguyễn Đình Bắc phải là HLV Mano Polking (CLB CAHN) - người biến Nguyễn Đình Bắc từ cầu thủ giỏi thành cầu thủ lớn, người biến một Nguyễn Đình Bắc ham chơi thành một Nguyễn Đình Bắc chỉ nghĩ đến tập luyện, luôn thấy trong phòng gym hoặc ngoài sân bóng, lúc nào cũng cầm iPad để… nghiên cứu cách chơi của những danh thủ thế giới. HLV Polking đã giúp Nguyễn Đình Bắc tiếp tục bùng nổ bằng bản năng và hoàn thiện bằng thói quen. CLB CAHN và HLV Mano Polking được nhắc đến như một bệ phóng cho giai đoạn thứ hai. Chỉ vài tháng trước, Nguyễn Đình Bắc cứ cầm bóng là cắm đầu, cắm cổ chạy, kiểu “chạy nhiều ra chiến thuật” nhưng bây giờ biết cầm bóng, biết chậm lại, với sự tự tin và đẳng cấp cao vượt bậc. Sau khi ghi bàn thắng quyết định vào lưới Bắc Kinh Quốc An, mang chiến thắng và đưa CLB CAHN vào vòng loại trực tiếp ở AFC Champions League, Nguyễn Đình Bắc bùng nổ cảm xúc, ôm ghì lấy HLV Polking như một lời cảm ơn. Sau này, Nguyễn Đình Bắc viết lời cảm ơn riêng ông thầy của mình trên trang xã hội - đây là lần đầu tiên, Đình Bắc cảm ơn như thế.

HLV Kim Sang-sik đưa Nguyễn Đình Bắc với những danh hiệu cao quý và xác lập vị thế ở sân chơi châu lục. Chỉ trong 6 tháng, Nguyễn Đình Bắc vô địch U23 Đông Nam Á 2025 và giành HCV SEA Games 33, ẵm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ở cả 2 giải đấu đó đồng thời có mặt trong tất cả những giải thưởng quan trọng, những cuộc bầu chọn danh tiếng nhất Việt Nam. Nhưng quan trọng nhất là tư duy vượt tầm. HLV Kim Sang-sik có cuộc nói chuyện với Nguyễn Đình Bắc ở Thái Lan: “Đã đến lúc, Bắc phải định vị mình trên bản đồ bóng đá châu lục, không còn ở Đông Nam Á nữa. Giải đấu tới, phải chứng minh cho cả châu Á thấy tài năng của mình, phải bắt các đội bóng lớn ở Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí ở châu Âu đến đàm phán để đưa mình đi nước ngoài”. Phần còn lại, Nguyễn Đình Bắc với màn trình diễn đỉnh cao ở VCK U23 châu Á 2026 là minh chứng cho điều đó.