Trực tiếp bóng đá Sunderland - Man City: Phép thử đầu năm tại Wearside (Ngoại hạng Anh)
(3h, 2/1, vòng 19 Ngoại hạng Anh) Trận đấu đầu năm mới hứa hẹn là màn so tài giữa niềm hưng phấn của “Mèo đen” và bản lĩnh của ứng viên vô địch Ngoại hạng Anh.
Premier League | 3h, 2/1 | Stadium of Light
Điểm
Roefs
Hume
Mukiele
Alderete
Cirkin
Xhaka
Geertruida
Rigg
Le Fee
Adingra
Brobbey
Điểm
Donnarumma
Nunes
Dias
Gvardiol
O’Reilly
Bernardo Silva
Nico Gonzalez
Reijnders
Cherki
Foden
Haaland
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
🐈 Sunderland – Pháo đài Wearside thách thức quyền lực
Sunderland đang trải qua một mùa giải ấn tượng, đặc biệt là trên sân nhà. Sau 9 trận tại Premier League, “Mèo đen” vẫn bất bại với 5 chiến thắng và 4 trận hòa, qua đó vững vàng trong nhóm cạnh tranh vé dự cúp châu Âu. Bầu không khí tại Wearside tiếp tục là điểm tựa lớn, nhất là khi Sunderland không thua ở trận mở màn năm mới trong 7 năm gần nhất (thắng 3, hòa 4).
Đội “chủ sân Ánh Sáng” có đủ lý do để tự tin, dù phía trước là thử thách cực đại. Việc duy trì được sự ổn định, bản lĩnh trong những thời khắc then chốt sẽ quyết định Sunderland có thể tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại Premier League hay không.
🔵 Man City – Cỗ máy tăng tốc quen thuộc
Man City đang có phong độ cao
Man City đang bước vào giai đoạn vào phom quen thuộc dưới thời Pep Guardiola. Sáu chiến thắng liên tiếp tại Premier League giúp “Man xanh” tạo áp lực lớn lên Arsenal trong cuộc đua vô địch, đồng thời thể hiện phong độ sân khách cực kỳ đáng gờm. Đáng chú ý, Man City đã toàn thắng ở trận mở màn năm mới trong 13 năm dương lịch gần nhất.
Lịch sử đối đầu cũng nghiêng mạnh về phía nhà đương kim vô địch khi họ toàn thắng Sunderland trong 7 lần chạm trán gần nhất tại Premier League, bao gồm chiến thắng 3-0 hồi đầu tháng 12. Dù vậy, Wearside chưa bao giờ là điểm đến dễ chịu, và đó chính là yếu tố khiến chuyến làm khách đầu năm mới của Man City hứa hẹn không hề đơn giản.
