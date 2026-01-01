Trực tiếp bóng đá Sunderland - Man City: Phép thử đầu năm tại Wearside (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 3h, 2/1 | Stadium of Light Sunderland 0 - 0 Man City (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Sunderland vs Man City Man City Điểm Roefs Hume Mukiele Alderete Cirkin Xhaka Geertruida Rigg Le Fee Adingra Brobbey Điểm Donnarumma Nunes Dias Gvardiol O’Reilly Bernardo Silva Nico Gonzalez Reijnders Cherki Foden Haaland Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Sunderland Sunderland Man City Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Roefs, Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin, Xhaka, Geertruida, Rigg, Le Fee, Adingra, Brobbey Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Bernardo Silva, Nico Gonzalez, Reijnders, Cherki, Foden, Haaland

🐈‍ Sunderland – Pháo đài Wearside thách thức quyền lực

Sunderland đang trải qua một mùa giải ấn tượng, đặc biệt là trên sân nhà. Sau 9 trận tại Premier League, “Mèo đen” vẫn bất bại với 5 chiến thắng và 4 trận hòa, qua đó vững vàng trong nhóm cạnh tranh vé dự cúp châu Âu. Bầu không khí tại Wearside tiếp tục là điểm tựa lớn, nhất là khi Sunderland không thua ở trận mở màn năm mới trong 7 năm gần nhất (thắng 3, hòa 4).

Đội “chủ sân Ánh Sáng” có đủ lý do để tự tin, dù phía trước là thử thách cực đại. Việc duy trì được sự ổn định, bản lĩnh trong những thời khắc then chốt sẽ quyết định Sunderland có thể tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích tại Premier League hay không.

🔵 Man City – Cỗ máy tăng tốc quen thuộc

Man City đang có phong độ cao

Man City đang bước vào giai đoạn vào phom quen thuộc dưới thời Pep Guardiola. Sáu chiến thắng liên tiếp tại Premier League giúp “Man xanh” tạo áp lực lớn lên Arsenal trong cuộc đua vô địch, đồng thời thể hiện phong độ sân khách cực kỳ đáng gờm. Đáng chú ý, Man City đã toàn thắng ở trận mở màn năm mới trong 13 năm dương lịch gần nhất.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng mạnh về phía nhà đương kim vô địch khi họ toàn thắng Sunderland trong 7 lần chạm trán gần nhất tại Premier League, bao gồm chiến thắng 3-0 hồi đầu tháng 12. Dù vậy, Wearside chưa bao giờ là điểm đến dễ chịu, và đó chính là yếu tố khiến chuyến làm khách đầu năm mới của Man City hứa hẹn không hề đơn giản.