Man City công phá chuyển nhượng: Mua Semeyo - Guehi, đua vô địch với Arsenal

🔵 Man City cần làm gì trong tháng 1?

Thực tế, Man City không cần thay đổi quá nhiều khi chỉ kém ngôi đầu hai điểm trước vòng 19 Ngoại hạng Anh. Bên cạnh đó, đoàn quân dưới quyền HLV Pep Guardiola có vị thế thuận lợi tại Champions League và còn nguyên cơ hội vào chung kết League Cup. Mối bận tâm lớn nhất của Pep nằm ở nhóm cầu thủ ít được ra sân.

Man City có phong độ cao thời gian qua

Đây là đội hình đông nhất mà HLV Guardiola từng có tại Etihad, xuất phát từ bài học thiếu hụt lực lượng vì chấn thương mùa trước. Điều đó giúp Man City có chiều sâu, nhưng cũng khiến nhiều cầu thủ chật vật tìm suất đá chính. Oscar Bobb là cái tên tiêu biểu. Cầu thủ 22 tuổi từng khởi đầu mùa trước đầy ấn tượng trước khi gãy chân và liên tiếp gặp trắc trở.

Borussia Dortmund hiện dẫn đầu cuộc đua mượn Bobb đến hết mùa, kèm điều khoản mua đứt khoảng 30 triệu bảng. Sevilla và Atletico Madrid cũng theo sát, trong khi tại Premier League, các đội gồm Crystal Palace, Bournemouth và Newcastle đều quan tâm. Bobb được đánh giá cao nhờ khả năng chơi cả trung lộ lẫn hai cánh.

Ở hàng công, Omar Marmoush (Ai Cập) đang mất dần thời gian thi đấu khi Guardiola không còn mặn mà với phương án cánh trái. Trong khi đó, Savinho vẫn được nhiều đội hỏi mua dù vừa gia hạn hợp đồng. Man City khẳng định muốn giữ cả hai, trừ khi nhận được đề nghị “không thể từ chối”.

💰 Man City có ngân sách mua sắm không?

Báo cáo tài chính mới nhất cho thấy quỹ lương của Man City đang giảm nhẹ, qua đó mở ra dư địa chi tiêu. Đặc biệt, nhiều ngôi sao lương cao rời đi hè qua, tiêu biểu là Kevin De Bruyne với mức 400.000 bảng/tuần.

Man City cũng tiếp tục chiến lược bán cầu thủ trẻ để tái đầu tư. Nếu Bobb ra đi, khoản thu này nhiều khả năng sẽ được dùng để chiêu mộ thêm một cầu thủ chạy cánh chất lượng.

Man City chi đậm để chiêu mộ Semenyo

🎯 Mục tiêu chuyển nhượng: Semenyo, Guehi và tương lai hàng thủ

Cái tên hàng đầu là Antoine Semenyo. Theo tờ Daily Mail, Man City đã đàm phán với đại diện của tiền đạo thuộc biên chế Bournemouth và sẵn sàng chi 65 triệu bảng ngay khi thị trường mở cửa. Liverpool cũng quan tâm, nhưng Man City muốn “chốt nhanh” để tăng hỏa lực tấn công. Với 9 bàn tại Premier League mùa này, Semenyo được tin là có thể hòa nhập tức thì, giúp đội chủ sân Etihad giảm bớt sự phụ thuộc vào Erling Haaland.

Tin đồn Man City tìm hậu vệ phải đã bị bác bỏ. Trọng tâm dài hạn nằm ở tiền vệ trung tâm vào mùa hè. Đáng chú ý, nếu Marc Guehi vẫn ở Crystal Palace đến cuối tháng 1, Man City muốn tham gia cuộc đua chiêu mộ trung vệ này theo dạng tự do hè tới. Nhưng nếu Guehi sẵn sàng rời đi ngay tháng 1, HLV Guardiola muốn có anh càng sớm càng tốt.

Nếu có cơ hội chiêu mộ Guehi, Man City chắc chắn không từ chối

🔄 Ai có thể rời Etihad?

Oscar Bobb là cái tên nổi bật nhất, nhưng danh sách còn dài. Kalvin Phillips cần được cho mượn hoặc bán đứt với bất cứ nơi nào có thể đi. Man City muốn giữ kinh nghiệm của Nathan Ake, song trung vệ người Hà Lan vẫn hướng ánh mắt tới World Cup và muốn đến với bến đỗ cho anh suất thi đấu thường xuyên.

Claudio Echeverri trở lại sau quãng thời gian không như ý ở Bayer Leverkusen và nhiều khả năng chuyển sang Girona. Juma Bah, trung vệ 19 tuổi, cũng tìm bến đỗ mới sau quãng cho mượn trồi sụt tại Nice, trong lúc Crystal Palace và Brentford đã đánh tiếng.

Ngoài ra, Jahmai Simpson-Pusey và Finley Burns sẽ được gọi về từ các bản hợp đồng cho mượn, trong khi một loạt tài năng trẻ khác như Kian Breckin, Luke Mbete hay Justin Oboavwoduo nằm trong diện lắng nghe đề nghị.

Tóm lại, Man City không cần “đại phẫu”, nhưng chỉ một vài điều chỉnh đúng chỗ trong tháng 1 có thể đủ để biến họ thành ứng viên vô địch ở mọi đấu trường cho phần còn lại của mùa giải.