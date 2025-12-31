Dự đoán tỷ số Ngoại hạng Anh: Man City quyết hạ "Mèo đen", Liverpool giữ chắc top 4

Sunderland - Man City: 3h, 2/1, vòng 19 Ngoại hạng Anh

Thành tích bất bại đầy tự hào của Sunderland trên sân nhà tại Premier League mùa này sẽ phải đối mặt với một thử thách cực đại vào ngày đầu năm mới, khi Manchester City – ứng viên nặng ký cho cuộc đua vô địch – hành quân tới Wearside.

Man City (áo xanh) đang có phong độ ấn tượng

Đang vững vàng trong nhóm cạnh tranh suất dự cúp châu Âu, Sunderland có thể xem năm 2025 là quãng thời gian gần như hoàn hảo tại Premier League. "Mèo đen" vẫn bất bại trên sân nhà sau 9 trận với 5 chiến thắng và 4 trận hòa. Không những thế, Sunderland còn không thua ở trận đấu mở màn năm mới trong bảy năm gần nhất (thắng 3, hòa 4),

Tuy nhiên, Sunderland sẽ phải đón tiếp đối thủ khó nhằn bậc nhất giải đấu, đó là Man City. Đội bóng của HLV Pep Guardiola đang bước vào giai đoạn quen thuộc trong mùa giải – thời điểm họ thường tăng tốc mạnh mẽ.

Man City đã thắng liên tiếp sáu trận tại Premier League, qua đó gây sức ép lớn lên Arsenal ở cuộc đua ngôi đầu. Việc toàn thắng trận mở màn năm mới trong 13 năm dương lịch gần nhất cho thấy khả năng "Man xanh" sẽ tiếp tục duy trì phong độ sân khách ấn tượng.

Về lịch sử đối đầu, Man City đã toàn thắng Sunderland bảy lần chạm trán gần nhất tại Premier League, bao gồm chiến thắng 3-0 hồi đầu tháng 12. Tuy nhiên, Sunderland lại có thành tích sân nhà đáng chú ý khi đối đầu Man City với 5 trận thắng, hòa 1 và chỉ thua 7 trận.

Dự đoán: Sunderland 1-2 Man City Đội hình dự kiến Sunderland: Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin; Xhaka, Geertruida; Rigg, Le Fee, Adingra; Brobbey Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Bernardo Silva, Nico Gonzalez, Reijnders; Cherki, Foden; Haaland

Liverpool - Leeds United: 0h30, 2/1, vòng 19 Ngoại hạng Anh

Hai đội bóng sở hữu chuỗi trận bất bại ấn tượng sẽ hướng tới màn chào đón năm mới đầy cảm xúc, khi Liverpool đang hồi sinh tiếp đón Leeds United ngày càng tiến bộ.

Liverpool (áo đỏ) nỗ lực thoát khủng hoảng

Liverpool cho thấy họ đã thực sự vượt qua giai đoạn sa sút gần đây khi khép lại năm 2025 bằng ba chiến thắng liên tiếp tại Premier League và bốn trận thắng liền trên mọi đấu trường. Chuỗi kết quả này giúp thầy trò Arne Slot tái khẳng định vị thế ứng viên top 4, dù với nhà đương kim vô địch, đó có lẽ vẫn là mục tiêu chưa tương xứng với kỳ vọng.

Việc khởi đầu năm mới bằng những chiến thắng đã trở thành “thói quen” của Liverpool. Theo thống kê, "Lữ đoàn đỏ" thắng 5 trong 6 trận Premier League gần nhất diễn ra vào ngày đầu năm. Bên cạnh đó, Liverpool bất bại trong 9 trận mở màn năm mới trên sân Anfield gần nhất (thắng 6, hòa 3).

Leeds United đến Anfield với phong độ không hề kém cạnh. Trận hòa 1-1 trước Sunderland cuối tuần qua giúp đội bóng của Daniel Farke kéo dài chuỗi bất bại tại giải đấu lên con số 5 (thắng 2, hòa 3), qua đó tạo ra khoảng cách tương đối an toàn so với nhóm cầm đèn đỏ.

Tuy nhiên, ký ức không mấy dễ chịu về những lần xuống hạng trước đây khiến Leeds hiểu rằng họ vẫn chưa thể chủ quan. Thống kê chỉ thắng 1 trong 6 trận Premier League gần nhất diễn ra vào ngày đầu năm mới (hòa 3, thua 2) là lời cảnh báo rõ ràng với đội bóng áo trắng.

Về lịch sử đối đầu, Liverpool chỉ thua Leeds một lần trong 15 lần chạm trán đã qua trên mọi đấu trường (thắng 10, hòa 4). Nhưng điều đáng nói là trong lần gần nhất hai đội thi đấu ở Anfield - ngày 30/10/2022, Liverpool lại thua Leeds 1-2. Điều này đồng nghĩa Leeds đang đứng trước cơ hội giành hai chiến thắng liên tiếp tại Anfield ở đấu trường Premier League – điều họ chưa từng làm được trong lịch sử.