HLV Maresca nguy cơ "bay màu" sớm hơn Amorim, định đoạt ở đại chiến Chelsea - Man City

🟦 Đội hình trẻ nhất mùa giải & cái giá của sự non nớt

Bước vào trận đấu với Bournemouth, Chelsea gây bất ngờ lớn khi HLV Maresca thực hiện tới năm sự thay đổi so với trận gặp Aston Villa cuối tuần trước. Những trụ cột như Joao Pedro, Pedro Neto hay Reece James đồng loạt ngồi ngoài, nhường chỗ cho đội hình có độ tuổi trung bình chỉ 23 tuổi 157 ngày – trẻ nhất Ngoại hạng Anh mùa này.

Chelsea gặp khó khi đối đầu Bournemouth

Sự táo bạo ấy nhanh chóng biến thành con dao hai lưỡi. Chelsea khởi đầu trận đấu trong trạng thái thiếu kiểm soát, để lộ nhiều khoảng trống nơi hàng thủ. Phút thứ 6, từ pha ném biên rất mạnh của Antoine Semenyo, James Hill đánh đầu ngược chiến thuật, tạo điều kiện cho David Brooks băng vào dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Bournemouth.

Chelsea chỉ kịp lấy lại thế cân bằng ở phút 15, khi Cole Palmer lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền. Tám phút sau, Stamford Bridge bùng nổ với siêu phẩm cứa lòng vào góc chữ A của Enzo Fernandez, sau đường kiến tạo tinh tế của Alejandro Garnacho, giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

Niềm vui của Chelsea không kéo dài lâu. Phút 27, kịch bản cũ lặp lại: Semenyo tiếp tục là người tạo ra sự khác biệt với một pha ném biên dài. Trevoh Chalobah nỗ lực phá bóng bằng đầu, nhưng vô tình biến tình huống ấy thành đường kiến tạo hoàn hảo để Justin Kluivert băng vào cột xa, đệm bóng vào lưới trống, gỡ hòa 2-2 cho Bournemouth.

HLV Maresca đối diện nguy cơ bị sa thải

🔄 Quyết định thay Palmer cùng cơn thịnh nộ từ khán đài

Bước sang hiệp hai, trong nỗ lực tìm kiếm chiến thắng, HLV Maresca đưa ra quyết định gây tranh cãi lớn nhất trận: rút Cole Palmer khỏi sân ở phút 63. Ngay lập tức, Stamford Bridge vang lên những tiếng la ó dữ dội. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, sự phẫn nộ đạt đỉnh với những tiếng hô đầy cay nghiệt: “Ông không biết mình đang làm gì!” nhắm thẳng vào HLV trưởng.

Maresca không xuất hiện trong buổi họp báo sau trận vì lý do sức khỏe. Thay vào đó, trợ lý Willy Caballero đứng ra trả lời truyền thông. Ông cho biết Maresca đã bị sốt trong hai ngày qua và cảm thấy không ổn sau trận.

Trợ lý Caballero cũng phủ nhận khả năng ông sẽ thay quyền chỉ đạo ở chuyến làm khách trước Man City ngày 4/1. Đồng thời, Caballero bảo vệ quyết định thay Palmer của HLV Maresca, khi tiền vệ người Anh mới trở lại sau chấn thương háng dài hạn.

⏳ Áp lực chồng chất trước đại chiến Man City

Những khó khăn của Chelsea chưa dừng lại ở đó. Moises Caicedo sẽ bị treo giò ở vòng đấu tới do nhận đủ 5 thẻ vàng, trong đó có tấm thẻ chỉ 4 phút sau khi trận gặp Bournemouth bắt đầu. Đây là tổn thất cực lớn, nhất là khi đối thủ sắp tới là Man City – đội bóng đang sở hữu chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp và phong độ gần như không thể cản phá.

Niềm tin của các CĐV Chelsea vào HLV Maresca đang suy giảm trầm trọng

Chelsea của Maresca đang trượt dài. Tính cả trận hòa này, “The Blues” chỉ thắng 2/9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, liên tục đánh rơi điểm trước Arsenal, Leeds United, Atalanta, Newcastle, Aston Villa và Bournemouth. Trong bối cảnh niềm tin từ khán đài đã lung lay nghiêm trọng, chuyến làm khách tại Etihad có thể trở thành bước ngoặt quyết định số phận của Maresca.

Chelsea sẽ hành quân đến sân của Man City vào lúc 0h30 ngày 5/1 (giờ Hà Nội). Và với HLV Enzo Maresca, đó có thể là thời khắc định đoạt: hoặc vực dậy Chelsea trong tâm bão, hoặc trở thành cái tên tiếp theo phải rời Stamford Bridge sớm hơn dự kiến.