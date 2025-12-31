HLV Maresca nguy cơ "bay màu" sớm hơn Amorim, định đoạt ở đại chiến Chelsea - Man City

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

U23 Thái Lan vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Liverpool vs Leeds United
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Crystal Palace vs Fulham
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Sunderland vs Manchester City
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Cagliari vs Milan
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Aston Villa vs Nottingham Forest
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Wolverhampton Wanderers vs West Ham United
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Brighton & Hove Albion vs Burnley
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Monaco vs Olympique Lyonnais
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Juventus vs Lecce
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
AFC Bournemouth vs Arsenal
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Espanyol vs Barcelona
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Lazio vs Napoli
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Leeds United vs Manchester United
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Tottenham Hotspur vs Sunderland
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Newcastle United vs Crystal Palace
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Fulham vs Liverpool
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Everton vs Brentford
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Real Madrid vs Real Betis
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Manchester City vs Chelsea
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Inter Milan vs Bologna
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Paris FC
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Real Sociedad vs Atlético de Madrid
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
U23 Việt Nam vs U23 Jordan
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Sassuolo vs Juventus
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
West Ham United vs Nottingham Forest
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
U23 Hàn Quốc vs U23 Iran
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
U23 Nhật Bản vs U23 Syria
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Uzbekistan vs U23 Lebanon
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Qatar vs U23 UAE
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Manchester City vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Everton vs Wolverhampton Wanderers
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Aston Villa
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Brentford vs Sunderland
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
AFC Bournemouth vs Tottenham Hotspur
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Newcastle United vs Leeds United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester United
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
U23 Australia vs U23 Thái Lan
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
U23 Iraq vs U23 Trung Quốc
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Arsenal vs Liverpool
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
U23 Kyrgyzstan vs U23 Việt Nam
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Jordan vs U23 Saudi Arabia
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
U23 Lebanon vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Nhật Bản
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
U23 Iran vs U23 Uzbekistan
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
U23 Syria vs U23 Qatar
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Trung Quốc vs U23 Australia
Logo U23 Trung Quốc - CHN U23 Trung Quốc
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-
U23 Thái Lan vs U23 Iraq
Logo U23 Thái Lan - THA U23 Thái Lan
-
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
U23 Jordan vs U23 Kyrgyzstan
Logo U23 Jordan - JOR U23 Jordan
-
Logo U23 Kyrgyzstan - KGZ U23 Kyrgyzstan
-
U23 Saudi Arabia vs U23 Việt Nam
Logo U23 Saudi Arabia - KSA U23 Saudi Arabia
-
Logo U23 Việt Nam - VIE U23 Việt Nam
-
U23 Iran vs U23 Lebanon
Logo U23 Iran - IRN U23 Iran
-
Logo U23 Lebanon - LBN U23 Lebanon
-
U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc
Logo U23 Uzbekistan - UZB U23 Uzbekistan
-
Logo U23 Hàn Quốc - KOR U23 Hàn Quốc
-
U23 UAE vs U23 Syria
Logo U23 UAE - UAE U23 UAE
-
Logo U23 Syria - SYR U23 Syria
-
U23 Nhật Bản vs U23 Qatar
Logo U23 Nhật Bản - JPN U23 Nhật Bản
-
Logo U23 Qatar - QAT U23 Qatar
-
U23 Iraq vs U23 Australia
Logo U23 Iraq - IRQ U23 Iraq
-
Logo U23 Australia - AUS U23 Australia
-

HLV Maresca nguy cơ "bay màu" sớm hơn Amorim, định đoạt ở đại chiến Chelsea - Man City

Sự kiện: Premier League 2025-26 HLV Maresca Chelsea

HLV Enzo Maresca đang đối diện nguy cơ bị sa thải ngay đầu năm mới 2026, khi làn sóng chỉ trích từ chính CĐV Chelsea ngày càng dữ dội sau trận hòa 2-2 đầy thất vọng với Bournemouth ở vòng 19 Ngoại hạng Anh. Stamford Bridge không chỉ đánh rơi chiến thắng, mà còn chứng kiến niềm tin vào nhà cầm quân người Italia đang trên đà sụp đổ.

   

🟦 Đội hình trẻ nhất mùa giải & cái giá của sự non nớt

Bước vào trận đấu với Bournemouth, Chelsea gây bất ngờ lớn khi HLV Maresca thực hiện tới năm sự thay đổi so với trận gặp Aston Villa cuối tuần trước. Những trụ cột như Joao Pedro, Pedro Neto hay Reece James đồng loạt ngồi ngoài, nhường chỗ cho đội hình có độ tuổi trung bình chỉ 23 tuổi 157 ngày – trẻ nhất Ngoại hạng Anh mùa này.

Chelsea gặp khó khi đối đầu Bournemouth

Chelsea gặp khó khi đối đầu Bournemouth

Sự táo bạo ấy nhanh chóng biến thành con dao hai lưỡi. Chelsea khởi đầu trận đấu trong trạng thái thiếu kiểm soát, để lộ nhiều khoảng trống nơi hàng thủ. Phút thứ 6, từ pha ném biên rất mạnh của Antoine Semenyo, James Hill đánh đầu ngược chiến thuật, tạo điều kiện cho David Brooks băng vào dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Bournemouth.

Chelsea chỉ kịp lấy lại thế cân bằng ở phút 15, khi Cole Palmer lạnh lùng thực hiện thành công quả phạt đền. Tám phút sau, Stamford Bridge bùng nổ với siêu phẩm cứa lòng vào góc chữ A của Enzo Fernandez, sau đường kiến tạo tinh tế của Alejandro Garnacho, giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

Niềm vui của Chelsea không kéo dài lâu. Phút 27, kịch bản cũ lặp lại: Semenyo tiếp tục là người tạo ra sự khác biệt với một pha ném biên dài. Trevoh Chalobah nỗ lực phá bóng bằng đầu, nhưng vô tình biến tình huống ấy thành đường kiến tạo hoàn hảo để Justin Kluivert băng vào cột xa, đệm bóng vào lưới trống, gỡ hòa 2-2 cho Bournemouth.

HLV Maresca đối diện nguy cơ bị sa thải

HLV Maresca đối diện nguy cơ bị sa thải

🔄 Quyết định thay Palmer cùng cơn thịnh nộ từ khán đài

Bước sang hiệp hai, trong nỗ lực tìm kiếm chiến thắng, HLV Maresca đưa ra quyết định gây tranh cãi lớn nhất trận: rút Cole Palmer khỏi sân ở phút 63. Ngay lập tức, Stamford Bridge vang lên những tiếng la ó dữ dội. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, sự phẫn nộ đạt đỉnh với những tiếng hô đầy cay nghiệt: “Ông không biết mình đang làm gì!” nhắm thẳng vào HLV trưởng.

Maresca không xuất hiện trong buổi họp báo sau trận vì lý do sức khỏe. Thay vào đó, trợ lý Willy Caballero đứng ra trả lời truyền thông. Ông cho biết Maresca đã bị sốt trong hai ngày qua và cảm thấy không ổn sau trận.

Trợ lý Caballero cũng phủ nhận khả năng ông sẽ thay quyền chỉ đạo ở chuyến làm khách trước Man City ngày 4/1. Đồng thời, Caballero bảo vệ quyết định thay Palmer của HLV Maresca, khi tiền vệ người Anh mới trở lại sau chấn thương háng dài hạn.

⏳ Áp lực chồng chất trước đại chiến Man City

Những khó khăn của Chelsea chưa dừng lại ở đó. Moises Caicedo sẽ bị treo giò ở vòng đấu tới do nhận đủ 5 thẻ vàng, trong đó có tấm thẻ chỉ 4 phút sau khi trận gặp Bournemouth bắt đầu. Đây là tổn thất cực lớn, nhất là khi đối thủ sắp tới là Man City – đội bóng đang sở hữu chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp và phong độ gần như không thể cản phá.

Niềm tin của các CĐV Chelsea vào HLV Maresca đang suy giảm trầm trọng

Niềm tin của các CĐV Chelsea vào HLV Maresca đang suy giảm trầm trọng

Chelsea của Maresca đang trượt dài. Tính cả trận hòa này, “The Blues” chỉ thắng 2/9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, liên tục đánh rơi điểm trước Arsenal, Leeds United, Atalanta, Newcastle, Aston Villa và Bournemouth. Trong bối cảnh niềm tin từ khán đài đã lung lay nghiêm trọng, chuyến làm khách tại Etihad có thể trở thành bước ngoặt quyết định số phận của Maresca.

Chelsea sẽ hành quân đến sân của Man City vào lúc 0h30 ngày 5/1 (giờ Hà Nội). Và với HLV Enzo Maresca, đó có thể là thời khắc định đoạt: hoặc vực dậy Chelsea trong tâm bão, hoặc trở thành cái tên tiếp theo phải rời Stamford Bridge sớm hơn dự kiến.

8

U23 Việt Nam - U23 Jordan 06.01

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

U23 Việt Nam
U23 Jordan
Gửi dự đoán
Trước 18:30 ngày 06/01
Thể lệ

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/12/2025 17:50 PM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Premier League 2025-26
Xem thêm
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN