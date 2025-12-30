Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Man City nâng cấp hàng công với Semenyo: Lời giải cho bài toán phụ thuộc Haaland

Sự kiện: Manchester City Erling Haaland Premier League 2025-26

Man City sắp hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền đạo chạy cánh Antoine Semenyo của Bournemouth. Đây sẽ là sự bổ sung chất lượng cho HLV Pep Guardiola trong giai đoạn hai của mùa giải.

   

Man City sắp có Semenyo

Nguồn tin độc quyền của Sky Sports xác nhận đại diện của Semenyo đã có mặt tại Manchester hôm 29/12 để chốt các điều khoản hợp đồng, trong bối cảnh Man City đã mở các cuộc đàm phán với Bournemouth liên quan tới điều khoản giải phóng trị giá 65 triệu bảng của tuyển thủ Ghana.

Semenyo dự kiến&nbsp;​​sẽ gia nhập Man&nbsp;City trong những ngày tới

Semenyo dự kiến ​​sẽ gia nhập Man City trong những ngày tới

TalkSPORT tiết lộ, Semenyo đã đạt thỏa thuận cá nhân bằng miệng với Man City, sau khi ưu tiên chuyển tới sân Etihad thay vì các đội bóng khác tại Ngoại hạng Anh. Semenyo dự kiến vẫn sẽ góp mặt trong chuyến làm khách của Bournemouth trên sân Chelsea vào rạng sáng mai (31/12), trong trận đấu có thể trở thành lần ra sân chia tay của anh trong màu áo “The Cherries”.

Các cuộc thảo luận được kỳ vọng sẽ tăng tốc trong tuần này, khi Man City muốn hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền đạo chạy cánh 25 tuổi ngay khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào ngày 1/1. Đại diện của Semenyo cũng được cho là sẽ thống nhất các điều khoản cá nhân trong bản hợp đồng dài hạn với đội chủ sân Etihad.

Tính đến thời điểm hiện tại, Man City là CLB duy nhất chính thức liên hệ với Bournemouth về điều khoản giải phóng, được cho là có hiệu lực trong khoảng từ ngày 1/1 đến 10/1. Điều này diễn ra bất chấp việc Semenyo từng nhận được sự quan tâm từ Liverpool, MU, Tottenham và Chelsea trước kỳ nghỉ Giáng sinh.

Nếu cập bến Etihad, Semenyo sẽ là bản hợp đồng mang tính tuyên bố tham vọng của Man City trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh với Arsenal và Aston Villa.

Nguồn cảm hứng của Bournemouth

Sau khi ghi 13 bàn thắng và có 7 kiến tạo trên mọi đấu trường mùa trước, Semenyo đã khởi đầu mùa giải năm nay đầy ấn tượng. Tiền đạo cánh người Ghana lập cú đúp trong trận mở màn gặp Liverpool, dù Bournemouth để thua 2-4 tại Anfield. Sau đó, Semenyo tiếp tục nổ súng trước Brighton, Leeds United và Fulham, trước khi trải qua chuỗi 7 trận liên tiếp không ghi bàn.

Bản đồ nhiệt và số phút thi đấu theo từng vị trí của Semenyo tại Premier League kể từ đầu mùa giải 2024/25

Bản đồ nhiệt và số phút thi đấu theo từng vị trí của Semenyo tại Premier League kể từ đầu mùa giải 2024/25

Tuy nhiên, phong độ của anh đã được cải thiện rõ rệt trong thời gian gần đây, khi Semenyo ghi 3 bàn trong 3 trận gần nhất, lần lượt trước MU, Burnley và Brentford.

Tính đến lúc này, Semenyo đã có 9 bàn thắng tại Ngoại hạng Anh, xếp thứ ba trong cuộc đua “Vua phá lưới”, chỉ sau Erling Haaland và Igor Thiago.

Chuyến làm khách trên sân Chelsea vào rạng sáng mai (31/12) sẽ đánh dấu thời điểm Bournemouth đi hết nửa chặng đường của mùa giải. Trận đấu này mang đến cơ hội để “The Cherries” cải thiện vị trí thứ 15 hiện tại, dù ngay cả khi giành chiến thắng, họ cũng không thể lọt vào nửa trên bảng xếp hạng.

Đáng chú ý, ở chuyến làm khách tới Stamford Bridge mùa trước, Semenyo từng ghi bàn và kiến tạo, góp công trong trận hòa 2-2, khi Reece James ghi bàn gỡ hòa muộn cho Chelsea.

Vì sao Man City muốn chiêu mộ Semenyo?

Với tất cả những đội bóng hàng đầu đang theo đuổi, Semenyo rõ ràng là bản hợp đồng đầy hấp dẫn. Anh là cầu thủ tài năng, thuận cả hai chân, đã được kiểm chứng tại môi trường Ngoại hạng Anh, đang bước vào giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp và có mức phí được xem là tương đối “mềm” trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng mất giá hiện nay.

Semenyo sẽ giúp HLV Pep Guardiola giảm&nbsp;sự phụ thuộc&nbsp;vào số bàn thắng của Haaland

Semenyo sẽ giúp HLV Pep Guardiola giảm sự phụ thuộc vào số bàn thắng của Haaland

Riêng với Man City, Semenyo mang đến lời giải cho bài toán ngày càng rõ rệt về sự phụ thuộc quá lớn vào số bàn thắng của Haaland. Kể từ đầu mùa giải trước, chân sút người Na Uy đóng góp tỷ lệ bàn thắng cho đội chủ sân Etihad cao hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại Ngoại hạng Anh. Đây không hẳn là vấn đề khi Haaland vẫn ghi bàn đều đặn, nhưng câu hỏi đặt ra là điều gì sẽ xảy ra nếu phong độ anh đi xuống, dính chấn thương hoặc bị treo giò?

Khi đạt thể trạng tốt, Haaland gần như không thể bị thay thế và cũng không có chuyện đá cặp với một trung phong khác. Vì vậy, nếu HLV Pep Guardiola muốn san sẻ gánh nặng ghi bàn, giải pháp buộc phải đến từ các vị trí khác. Và xét trên phong độ hiện tại, Semenyo là một trong những câu trả lời thuyết phục nhất, khi anh đang là đồng hạng ba trong danh sách ghi bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Man City đã sở hữu những cầu thủ chạy cánh phù hợp với lối chơi trực diện hơn mà họ đang áp dụng, như Jeremy Doku và Savinho, nhưng không ai trong số này sở hữu hiệu suất đầu ra tiệm cận với ngôi sao chạy cánh người Ghana.

Mùa này, chỉ Haaland là có số lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng nhiều hơn Semenyo, và các chỉ số nền tảng của cầu thủ 25 tuổi cũng hết sức ấn tượng.

Trong các tình huống bóng sống, Semenyo chuyển hóa cơ hội thành bàn với tỷ lệ cao hơn so với những cái tên như Bruno Fernandes, Jean Philippe Mateta hay Jarrod Bowen.

Không chỉ vậy, khi không có bóng, Semenyo cũng cho thấy anh đáp ứng được những yêu cầu khắt khe của HLV Pep Guardiola. Theo số liệu của Opta, không tiền đạo nào tại Ngoại hạng Anh mùa này lùi về phòng ngự hoặc có số pha thu hồi bóng nhiều hơn Semenyo.

Tất nhiên, thời lượng ra sân của Semenyo sẽ không dễ đảm bảo, trong bối cảnh Man City đang sở hữu lực lượng tấn công rất dày, đặc biệt là khi Rayan Cherki đang đạt phong độ cao trong những tuần gần đây. Dẫu vậy, không có nghi ngờ nào về chất lượng và khả năng đóng góp đáng kể của Semenyo nếu anh cập bến sân Etihad.

Chỉ số Giá trị
Bàn thắng 9
Cú sút trúng đích trong vòng cấm 17
Kiến tạo 3
Tỷ lệ chuyền chính xác 77%
Cơ hội ngon ăn tạo ra 4
Tỷ lệ rê bóng qua người thành công 44%
Số lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương 84
Tỷ lệ chuyền hóa bàn thắng 21%
Số pha tắc bóng 26
Thắng tranh chấp tay đôi 108
Số lần cắt bóng 4

Thống kê của Semenyo ở Ngoại hạng Anh mùa này

Theo Sỹ Ánh

30/12/2025 18:28 PM (GMT+7)
