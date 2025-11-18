Trực tiếp bóng đá Sri Lanka - Thái Lan: Cuộc chiến nóng bỏng (Vòng loại Asian Cup)

17h15, 18/11 | Sri Lanka 0 - 0 Thái Lan (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Sri Lanka vs Thái Lan Thái Lan Điểm Perera Rajendram Kelly Dekker Durrant Kammerkncht Suresh Hingert Rajamohan Thayaparan Điểm Saranon Anuin Mickelson Khemdee Doloh Shinnaphat Leeaoh Worachit Peeradon Thanawat Channarong Supachok Gustavsson Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Sri Lanka Sri Lanka Thái Lan Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Perera, Rajendram, Kelly, Dekker, Durrant, Kammerkncht, Suresh, Hingert, Rajamohan, Thayaparan Saranon Anuin, Mickelson, Khemdee, Doloh, Shinnaphat Leeaoh, Worachit, Peeradon, Thanawat, Channarong, Supachok, Gustavsson

Sri Lanka đang thể hiện bộ mặt tích cực tại bảng D vòng loại Asian Cup 2027. Dù không được đánh giá cao trước khi bước vào giải, việc bổ sung những cầu thủ nhập tịch từng thi đấu ở các giải hạng dưới châu Âu giúp họ đá sòng phẳng hơn với các đối thủ trong bảng. Hiện Sri Lanka đang có 6 điểm, kém hai đội dẫn đầu 3 điểm. Vì vậy, cơ hội tranh ngôi nhất bảng vẫn còn nếu họ đánh bại Thái Lan.

Trong khi đó, dù được xem là ứng viên mạnh nhất bảng đấu, Thái Lan lại trải qua một vòng loại khá lận đận. Đội bóng của HLV Anthony Hudson đang đứng thứ 2 với 9 điểm, bằng Turkmenistan nhưng thua về đối đầu. Điều này khiến “Voi chiến” buộc phải thắng cả 2 trận cuối gặp Sri Lanka và Turkmenistan để tự quyết vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027.

Lịch sử cho thấy Thái Lan vượt trội hoàn toàn khi toàn thắng cả 6 lần gặp Sri Lanka. Dù vậy, đội chủ nhà đã tiến bộ đáng kể, từng chơi ngang ngửa và chỉ thua sát nút 0-1 trên sân khách ở lượt đi. Lần này, với lợi thế sân Colombo Racecourse, một kết quả hòa cho Sri Lanka là hoàn toàn có cơ sở.