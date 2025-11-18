Real Madrid khủng hoảng, "virus FIFA" cướp nốt Mbappe, Camavinga, Huijsen

🏥 Danh sách "bệnh binh" chật cứng

Trước khi đợt tập trung đội tuyển quốc gia bắt đầu, phòng y tế của Real Madrid đã ở trong tình trạng quá tải. HLV Xabi Alonso đã mất đi bộ khung quan trọng nhất của mình ở cả ba tuyến:

Hàng thủ với trụ cột Antonio Rudiger (chấn thương gân kheo, nghỉ đến giữa tháng 12) và hậu vệ phải số một Dani Carvajal (chấn thương đầu gối, dự kiến nghỉ đến cuối tháng 1/2026).

Mbappe và Camavinga dính chấn thương được trả lại Real Madrid sớm

Tuyến giữa là "máy quét" chủ lực Aurélien Tchouaméni (gân kheo, nghỉ đến đầu tháng 12) và tài năng trẻ Franco Mastantuono (viêm xương mu, chưa rõ ngày trở lại). Việc mất 3 trụ cột ở hàng phòng ngự và tuyến giữa đã là một bài toán quá khó cho HLV Alonso.

✈️ "Virus FIFA" bồi thêm đòn chí mạng

Tưởng chừng kỳ nghỉ quốc tế sẽ giúp Real Madrid "giảm tải", thì "virus FIFA" lại ập đến và lấy đi nốt những nhân tố thay thế quan trọng nhất.

Kylian Mbappe bị tái phát chứng viêm ở cổ chân phải. Dù ĐT Pháp khẳng định đây là biện pháp "phòng ngừa", Real đã yêu cầu anh trở về kiểm tra gấp. Eduardo Camavinga dính chấn thương gân kheo (trái) khi lên tuyển. Với việc Tchouaméni cũng đang chấn thương, Real Madrid hiện đã mất cả hai tiền vệ phòng ngự người Pháp.

Dean Huijsen: Đây là đòn đau nhất. Trung vệ này phải rút khỏi ĐT Tây Ban Nha vì "khó chịu ở cơ", dấy lên lo ngại anh đã tái phát chấn thương vốn vừa bình phục.

Real Madrid chuẩn bị đương đầu với nhiều khó khăn

🤔 Bài toán "đau đầu" của Xabi Alonso

Chỉ trong vài ngày, Real Madrid mất tổng cộng 7 cầu thủ, trong đó đa phần là trụ cột gần như không thể thay thế. Hàng thủ của họ đã "tan nát" hoàn toàn: Mất hậu vệ phải (Carvajal), mất cả hai trung vệ thép (Rudiger, Huijsen) và mất luôn cả hai "máy quét" (Tchouaméni, Camavinga).

Giờ đây, HLV Alonso sẽ phải bước vào một lịch thi đấu "hành xác" sắp tới với một đội hình chắp vá đến không tưởng. Ông sẽ buộc phải tin dùng cặp đôi Éder Militão và Raúl Asencio ở vị trí trung vệ, trong khi tuyến giữa gần như không còn một chuyên gia phòng ngự nào.