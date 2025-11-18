Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Barcelona chính thức trở lại Camp Nou sau hơn 900 ngày chờ đợi, Yamal thích thú

Barcelona đã được chính quyền cấp phép để thi đấu ở sân Camp Nou ngay từ cuối tuần này.

  

Sân Camp Nou đã đóng cửa để nâng cấp từ năm 2023. Trong thời gian đó tới nay, Barcelona thi đấu các trận sân nhà tại sân Olympic ở Montjuic. Mãi tới ngày 17/11, "Blaugrana" mới được cấp phép để thi đấu ở sân Camp Nou đã được nâng cấp. 

Trận đầu tiên của Barcelona diễn ra tại sân Camp Nou sau hơn 900 ngày phải đóng cửa để sửa chữa chính là cuộc chạm trán Athletic Bilbao (22h15, 22/11). Tuy nhiên, Barcelona phải giới hạn số lượng khán giả tới sân. Hiện họ chỉ được mở tối đa 45.401 chỗ ngồi, khi sân vẫn chưa hoàn thiện mọi hạng mục. 

Sân Camp Nou sẵn sàng đón các khán giả của Barcelona

Sân Camp Nou sẵn sàng đón các khán giả của Barcelona

Sân Camp Nou đã hoàn tất hai tầng dưới cùng, nhưng công việc tại tầng thứ ba vẫn đang tiến hành và mái che vẫn cần được lắp đặt. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ hoàn thành vào năm 2027, lúc đó sức chứa sân sẽ tăng lên tối đa 105.000 chỗ.

Barcelona lần đầu tiên nhận được giấy phép mở cửa sân vào tháng 10, nhưng sức chứa lúc đó chỉ giới hạn ở 25.991 chỗ ngồi, con số mà ban lãnh đạo CLB cho rằng chưa đủ để đảm bảo lợi ích tài chính. Sau đó, họ đã tổ chức sự kiện thử nghiệm tại Camp Nou vào đầu tháng 11, với gần 23.000 CĐV tham dự buổi tập của các cầu thủ. Chủ tịch Joan Laporta đánh giá đây là thành công. 

Tuy nhiên, chưa rõ liệu các trận đấu của Barcelona ở Cúp C1 có được tổ chức ở Camp Nou hay không. Quy định của UEFA về việc thay đổi sân đấu giữa mùa giải có phần khác biệt so với La Liga, nhưng chủ tịch Laporta bày tỏ sự tự tin rằng điều này sẽ khả thi, với các kế hoạch đã sẵn sàng để đáp ứng mọi yêu cầu của cơ quan quản lý, bao gồm khu vực dành cho khán đài VIP.

Trên mạng xã hội, Yamal đã đăng hình ảnh sân Camp Nou kèm dòng trạng thái háo hức: "Những đêm đặc biệt đang đến". Trước đây, Yamal ít có cơ hội được thi đấu ở sân đấu huyền thoại này. 

Theo Phong Đức

18/11/2025 03:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26
