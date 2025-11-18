Sốc Yamal và Real Madrid bị chửi bới nhiều nhất ở Tây Ban Nha

Oberaxe công bố báo cáo về định lượng các phát ngôn thù hận trên mạng xã hội ở Tây Ban Nha. Ở cấp độ cá nhân tính trong làng thể thao, người chịu nhiều lời lẽ xúc phạm nhất chính là Lamine Yamal. Cầu thủ trẻ của Barcelona hứng tới 60% tổng lượng bình luận thù hận.

Xếp ngay sau Yamal là Vinicius. Ngôi sao của Real Madrid chịu 29% tổng lượng bình luận xúc phạm trên không gian mạng. Trong khi đó, Mbappe may mắn hơn khi ít bị xúc phạm so với Yamal hay Vinicius với việc chỉ dính con số 3%, nhưng anh xếp thứ 3 trong danh sách được Oberaxe công bố.

Yamal được nhiều người yêu quý, nhưng cũng không ít kẻ ghét bỏ

Yamal có tài năng thiên bẩm và thường xuyên có những phát ngôn ngông cuồng. Điều đó càng khiến anh trở thành tầm ngắm của những kẻ có thói quen phân biệt chủng tộc.

Chưa hết, Oberaxe còn đo lường mức độ các bình luận thù hận nhắm vào các CLB tại La Liga. Đội dẫn đầu ở hạng mục này là Real Madrid (34%), chỉ nhỉnh hơn đội xếp thứ 2 là Barcelona đúng 2%.

Giám đốc của Oberaxe, ông Tomas Fernández cho biết: "Với những kẻ thù hận, hình ảnh nhân vật nổi tiếng có nguồn gốc và màu da như Yamal chính là cái cớ hoàn hảo để họ công kích và gán ghép định kiến tiêu cực.

Những gì đang diễn ra trong bóng đá chính là tấm gương phản chiếu xã hội với hàng loạt thông điệp hạ thấp nhân phẩm. Nhiều bình luận sử dụng ngôn ngữ bạo lực hoặc xúc phạm nghiêm trọng. Nhiều người cho rằng họ chỉ nói đùa trên mạng, nhưng thực tế những lời ấy có thể chuyển hóa thành hành vi bạo lực ngoài đời thực".

Trong các trận El Clasico gần đây, rất nhiều CĐV quá khích đã công kích những cầu thủ da màu. Điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng về vấn nạn phân biệt chủng tộc vẫn đang âm ỉ trong lòng bóng đá Tây Ban Nha.