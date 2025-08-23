Trực tiếp bóng đá SLNA - Nam Định: Thách thức quá lớn cho chủ nhà (V-League)
(18h, 23/8, vòng 2 V-League 2025/26) SLNA rất khó giữ nổi 1 điểm ở lại sân Vinh trước đội ĐKVĐ đang mạnh hơn rất nhiều.
Danh sách các trận đấu HOT
V-League | 18h, 23/8 | Vinh
Điểm
Văn Bình
Văn Huy
Văn Cường
Văn Khánh
Justin
Olaya
Mạnh Quỳnh
Quang Vinh
Bá Quyền
Khắc Ngọc
Olaha
Điểm
Nguyên Mạnh
Romulo
Brenner
Văn Vĩ
Thanh Hào
Văn Tới
Văn Kiên
Tuấn Anh
Hoàng Anh
Mahmoud Eid
Kyle Hudlin
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Khó khăn chồng chất cho chủ nhà
Ở trận ra quân, SLNA gây thất vọng khi để thua 1-2 trước tân binh PVF CAND. Không chỉ mất điểm, đội bóng xứ Nghệ còn đang trải qua tình trạng chấn thương hành hạ lẫn đã mất một số cầu thủ sau khi mùa trước kết thúc.
Trong khi đó, đương kim vô địch Nam Định khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng. Họ mùa này tiếp tục bổ sung mạnh tay khi đã có trong đội hình tiền đạo Kyle Hudlin cao tới 2m06. Vốn không chỉ có nhiều chân sút hạng nặng và các cầu thủ sáng tạo ấn tượng ở phía sau, giờ Nam Định còn có Hudlin để chơi bóng bổng và đánh bại mọi hàng phòng ngự số đông của đối phương.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-23/08/2025 11:52 AM (GMT+7)