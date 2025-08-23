Trực tiếp bóng đá SLNA - Nam Định: Thách thức quá lớn cho chủ nhà (V-League)

V-League | 18h, 23/8 | Vinh Sông Lam Nghệ An 0 - 0 Thép Xanh Nam Định (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định Thép Xanh Nam Định Điểm Văn Bình Văn Huy Văn Cường Văn Khánh Justin Olaya Mạnh Quỳnh Quang Vinh Bá Quyền Khắc Ngọc Olaha Điểm Nguyên Mạnh Romulo Brenner Văn Vĩ Thanh Hào Văn Tới Văn Kiên Tuấn Anh Hoàng Anh Mahmoud Eid Kyle Hudlin Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Sông Lam Nghệ An Sông Lam Nghệ An Thép Xanh Nam Định Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Bình, Văn Huy, Văn Cường, Văn Khánh, Justin, Olaya, Mạnh Quỳnh, Quang Vinh, Bá Quyền, Khắc Ngọc, Olaha Nguyên Mạnh, Romulo, Brenner, Văn Vĩ, Thanh Hào, Văn Tới, Văn Kiên, Tuấn Anh, Hoàng Anh, Mahmoud Eid, Kyle Hudlin

Khó khăn chồng chất cho chủ nhà

Ở trận ra quân, SLNA gây thất vọng khi để thua 1-2 trước tân binh PVF CAND. Không chỉ mất điểm, đội bóng xứ Nghệ còn đang trải qua tình trạng chấn thương hành hạ lẫn đã mất một số cầu thủ sau khi mùa trước kết thúc.

Trong khi đó, đương kim vô địch Nam Định khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vương bằng chiến thắng 2-1 trước Hải Phòng. Họ mùa này tiếp tục bổ sung mạnh tay khi đã có trong đội hình tiền đạo Kyle Hudlin cao tới 2m06. Vốn không chỉ có nhiều chân sút hạng nặng và các cầu thủ sáng tạo ấn tượng ở phía sau, giờ Nam Định còn có Hudlin để chơi bóng bổng và đánh bại mọi hàng phòng ngự số đông của đối phương.