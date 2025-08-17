Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Chelsea vs Crystal Palace 17/08/25 - Trực tiếp
Logo Chelsea - CHE Chelsea
0
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
0
Nottingham Forest vs Brentford 17/08/25 - Trực tiếp
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
2
Logo Brentford - BRE Brentford
0
Manchester United vs Arsenal
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Nantes vs PSG
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Espanyol vs Atlético de Madrid
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Leeds United vs Everton
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Real Madrid vs Osasuna
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-

Video bóng đá PVF CAND - SLNA: Thẻ đỏ và 3 bàn, tân binh gây sốc (V-League)

Sự kiện: V-League 2025-26: Cuộc đua nóng bỏng Sông Lam Nghệ An
(Vòng 1) Đội bóng mới lên hạng PVF-CAND gây ra vô vàn khó khăn cho SLNA khi được chơi trên sân nhà.

   

Tiếp đón SLNA trên sân nhà, đội bóng mới lên hạng PVF-CAND nhập cuộc vô cùng tự tin. Sự góp mặt của dàn cựu binh V-League như Mpande, Thái Quý hay ngôi sao của U23 Việt Nam, Xuân Bắc giúp họ thi đấu ngang ngửa "Đội bóng xứ Nghệ".

PVF-CAND đánh bại SLNA

PVF-CAND đánh bại SLNA

Trong suốt hiệp dấu đầu tiên, 2 đội tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn, tuy nhiên chỉ có PVF-CAND được hưởng niềm vui trọn vẹn. Phút 42, Amarildo, cựu cầu thủ Thể Công Viettel lập công và giúp đội chủ nhà tạm dẫn 1-0 sau hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, SLNA vùng lên mạnh mẽ, để rồi nỗ lực của đội khách cũng được đền đáp bằng bàn gỡ hòa ở phút 58. Olaha là tác giả pha lập công này.

Niềm vui của SLNA không kéo dài lâu. Phút 67, Mpande tái lập thế dẫn bàn cho PVF-CAND. Chưa dừng ở đó, phút 74, SLNA còn phải chơi thiếu người sau khi Justin nhận thẻ đỏ.

Khoảng thời gian còn lại là không đủ để "Đội bóng xứ Nghệ" tìm bàn gỡ. Chung cuộc, PVF-CAND giành chiến thắng 2-1 ngay ở trận đầu hít thở bầu không khí V-League.

Chung cuộc: PVF CAND 2-1 SLNA

Ghi bàn: 

PVF-CAND: Amarildo 42', Mpande 67'

SLNA: Olaha 58'

Thẻ đỏ: Justin 74'

Đội hình xuất phát:

PVF-CAND: Phí Minh Long, Hiểu Minh, Anh Việt, Bảo Long, Anh Quân, Eyenga, Văn Trạng, Xuân Bắc, Mpande, Thái Quý, Amarildo

SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Văn Cường, Văn Khánh, Justin, Olaya, Mạnh Quỳnh, Quang Vinh, Bá Quyền, Khắc Ngọc, Olaha

Theo Đỗ Anh - Tiến Tài

Nguồn: [Link nguồn]

17/08/2025 19:08 PM (GMT+7)
