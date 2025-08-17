Video bóng đá PVF CAND - SLNA: Thẻ đỏ và 3 bàn, tân binh gây sốc (V-League)

Tiếp đón SLNA trên sân nhà, đội bóng mới lên hạng PVF-CAND nhập cuộc vô cùng tự tin. Sự góp mặt của dàn cựu binh V-League như Mpande, Thái Quý hay ngôi sao của U23 Việt Nam, Xuân Bắc giúp họ thi đấu ngang ngửa "Đội bóng xứ Nghệ".

PVF-CAND đánh bại SLNA

Trong suốt hiệp dấu đầu tiên, 2 đội tạo ra hàng loạt cơ hội ăn bàn, tuy nhiên chỉ có PVF-CAND được hưởng niềm vui trọn vẹn. Phút 42, Amarildo, cựu cầu thủ Thể Công Viettel lập công và giúp đội chủ nhà tạm dẫn 1-0 sau hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, SLNA vùng lên mạnh mẽ, để rồi nỗ lực của đội khách cũng được đền đáp bằng bàn gỡ hòa ở phút 58. Olaha là tác giả pha lập công này.

Niềm vui của SLNA không kéo dài lâu. Phút 67, Mpande tái lập thế dẫn bàn cho PVF-CAND. Chưa dừng ở đó, phút 74, SLNA còn phải chơi thiếu người sau khi Justin nhận thẻ đỏ.

Khoảng thời gian còn lại là không đủ để "Đội bóng xứ Nghệ" tìm bàn gỡ. Chung cuộc, PVF-CAND giành chiến thắng 2-1 ngay ở trận đầu hít thở bầu không khí V-League.

Chung cuộc: PVF CAND 2-1 SLNA

Ghi bàn:

PVF-CAND: Amarildo 42', Mpande 67'

SLNA: Olaha 58'

Thẻ đỏ: Justin 74'

Đội hình xuất phát:

PVF-CAND: Phí Minh Long, Hiểu Minh, Anh Việt, Bảo Long, Anh Quân, Eyenga, Văn Trạng, Xuân Bắc, Mpande, Thái Quý, Amarildo

SLNA: Văn Bình, Văn Huy, Văn Cường, Văn Khánh, Justin, Olaya, Mạnh Quỳnh, Quang Vinh, Bá Quyền, Khắc Ngọc, Olaha