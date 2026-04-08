Sporting Braga vs Real Betis 08/04/26 - Trực tiếp
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
1
Logo Real Betis - BET Real Betis
1
Paris Saint-Germain vs Liverpool
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Freiburg vs Celta de Vigo
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Porto vs Nottingham Forest
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Bologna vs Aston Villa
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-

Trực tiếp bóng đá PSG - Liverpool: Frimpong thay thế Salah (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Cup C1 - Champions League 2025/26 Liverpool

(2h, 9/4, tứ kết lượt đi) Salah đã bị đẩy lên ghế dự bị và được thay bằng Frimpong trên hàng công Liverpool.

  

C1 - Champions League | 2h, 9/4 | SVĐ Parc Des Princes

PSG
0 - 0
Liverpool
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Neves, Doue, Kvaratskhelia, Dembele
Mamardashvili, Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Szoboszlai, Frimpong, Wirtz, Ekitike

Phong độ của PSG

PSG đã có những thời điểm chệch choạc ở mùa giải năm nay, khi chấn thương cùng những sai lầm nơi hàng thủ khiến họ không thể duy trì trạng thái đỉnh cao trong thời gian dài. Tuy nhiên, trong khoảng một tháng trở lại đây, nhà đương kim vô địch châu Âu đã cho thấy dấu hiệu tìm lại phong độ tốt nhất. Đội bóng thủ đô nước Pháp toàn thắng 4 trận gần nhất, đồng thời ghi tới 15 bàn thắng trong chuỗi trận ấn tượng này.

Szoboszlai, điểm tựa ít ỏi của Liverpool

Trong một mùa giải mà hiệu quả tấn công lẫn phòng ngự đi xuống, Liverpool đang có rất ít nhân tố có thể trông cậy được trong các trận đấu lớn. Dominik Szoboszlai đang là cầu thủ chơi tốt nhất của Liverpool ở Cúp C1, anh đã ghi 5 bàn để dẫn đầu danh sách lập công ở đấu trường này của "The Reds", và trong đó có 3 bàn là các pha mở tỷ số.

Thời thế thay đổi

Hai đội từng chạm trán nhau ở vòng 1/8 Cúp C1 mùa trước, thời điểm PSG bị đánh giá thấp hơn Liverpool. Tuy nhiên, đội bóng nhà giàu nước Pháp khi đó đã đánh bại “Lữ đoàn đỏ” sau loạt sút luân lưu, dù thất bại ngay trên sân nhà ở lượt đi.

Kể từ thất bại cay đắng trên chấm 11m đó, Liverpool chỉ giành chiến thắng đúng một nửa trong tổng số 58 trận trên mọi đấu trường. Con số này sụt giảm đáng kể so với tỷ lệ thắng 74,4% trong 43 trận đầu tiên dưới thời HLV Arne Slot. Ở chiều ngược lại, PSG hoàn tất giấc mơ khi lần đầu tiên đăng quang Champions League, đỉnh cao là màn trình diễn hủy diệt với chiến thắng 5-0 trước Inter Milan trong trận chung kết tại Munich (Đức), một trong những màn thể hiện ấn tượng nhất lịch sử giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB.

Đánh giá về đoàn quân của HLV Luis Enrique dựa trên phong độ đỉnh cao mùa 2024/25, có thể thấy PSG vẫn chưa hoàn toàn tái lập được đẳng cấp ấy ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, những tín hiệu đáng gờm đã xuất hiện trong khoảng một tháng trở lại đây, đủ khiến phần còn lại của châu Âu phải dè chừng.

Chelsea đã bị đại diện nước Pháp vùi dập với tổng tỷ số 8-2 sau hai lượt trận ở vòng 1/8. Và không ít cổ động viên Liverpool, bất chấp bề dày thành tích của “Lữ đoàn đỏ” tại sân chơi danh giá này, đang lo ngại kịch bản tương tự có thể lặp lại với đội nhà trong tuần tới.

Theo Sỹ Ánh

-08/04/2026 17:50 PM (GMT+7)

