Dự đoán tỷ số PSG – Liverpool: Thua đậm ngay ở lượt đi? (Cúp C1)

Chạm đáy niềm tin

Khi Liverpool đến thăm Paris vào đêm thứ Tư, vận may của họ có thể sẽ phải nhân thêm 5 lần để có hy vọng sống sót rời khỏi thủ đô nước Pháp mà không thua. Harvey Elliott và Darwin Nunez đã làm nên chiến thắng bất ngờ ở lượt đi vòng 1/8 mùa trước tại Parc des Princes nhưng Liverpool sau đó vẫn bị loại, còn bây giờ cả 2 cầu thủ đó đều đã ra đi và Liverpool đang “nát” hơn bao giờ hết kể từ thời Jurgen Klopp.

Arne Slot tỏ ra bất lực trước đà sa sút của Liverpool

Một Man City mùa này đá không quá hay vẫn vùi dập Liverpool 4 bàn không gỡ ở tứ kết FA Cup khiến Champions League giờ là đấu trường cúp duy nhất Liverpool còn trụ lại. Họ đã có 2 tuần nghỉ do các đội tuyển tập trung để lấy lại thể lực và tinh thần, nhưng sức chiến đấu yếu ớt tại Etihad khiến các fan Liverpool cũng không lạc quan nổi.

Trận thua vừa qua đã là trận thứ 15 mùa này Liverpool thua ở mọi đấu trường và Liverpool ở thời điểm tệ nhất dưới thời Klopp cũng không thua nhiều như vậy. Tuy nhiên Arne Slot vẫn đang tại vị và Liverpool có thể sẽ phải đợi hết mùa mới thay ông này, nhưng Slot đang vấp phải làn sóng đòi từ chức rất lớn từ các CĐV do bí lối về chiến thuật và không truyền nổi “lửa” cho các học trò thi đấu.

Phong độ sân khách của Liverpool đặc biệt tệ, họ đã thua Galatasaray 0-1 ở lượt đi vòng 1/8 và đã thua ở 4/5 trận gần nhất rời Anfield trên mọi giải đấu, thắng được mỗi Wolverhampton. Và trước chuyến làm khách tại Pháp, Liverpool đã mất Alisson do chấn thương, Alisson là lý do khiến Liverpool trụ được tới loạt luân lưu khi đụng độ PSG mùa trước.

Thanh thế của nhà vô địch

Trong lúc Liverpool sa sút mọi mặt, PSG sau những tháng khó khăn trong cuộc đua Ligue 1 hiện đã nắm ưu thế do Lens sảy chân. PSG hiện đã hơn Lens 4 điểm với 1 trận chưa đá, khiến họ có thể tập trung hết sức vào vòng tứ kết Cúp C1. Nói đến tứ kết, PSG đã vượt qua chặng này ở 4 mùa liên tiếp dự Champions League.

PSG đã củng cố ngôi đầu Ligue 1 và giờ có thể tập trung cho Liverpool

PSG đang rất “son” trước các đối thủ nước Anh, họ đã thắng Liverpool, Aston Villa và Arsenal ở vòng knock-out trên hành trình vô địch mùa trước, và mùa này vừa loại Chelsea khá dễ dàng. Đội quân của Luis Enrique đang bất bại 7 trận liên tiếp trước các đối thủ Anh Quốc, trong đó thắng tới 5.

Hiện PSG đang mất Bradley Barcola do đau mắt cá, tiền đạo này cũng có khả năng vắng mặt ở lượt về, trong khi Fabian Ruiz chưa khỏi đầu gối. Tuy nhiên PSG không có thêm chấn thương mới nào sau trận thắng Toulouse, trận đấu mà Vitinha, Joao Neves và Nuno Mendes đều được nghỉ để dành sức đấu Liverpool.

PSG đang là đội chuyển trạng thái hàng đầu châu Âu với chất lượng cầu thủ tỏ ra gần như vượt trội so với Liverpool ở mọi vị trí, có lẽ chỉ trừ thủ môn hay bất cứ vị trí nào phải đối đầu với Dominik Szoboszlai. Nếu thủ môn PSG nào được Luis Enrique giao bắt trận này không mắc lỗi, PSG có thể sẽ “xử” ngay Liverpool ở lượt đi, điều mà ngay các fan Liverpool cũng đang nghĩ sẽ xảy ra.