Cay đắng fan Liverpool mong đội nhà thua đậm PSG để Arne Slot bị sa thải

Chưa đá đã "lạnh gáy"

Niềm tin của các fan Liverpool đang xuống rất thấp. Họ đã bỏ ra về từ tầm phút 60 trận tứ kết FA Cup gặp Man City khi đội nhà đã bị dẫn 0-4 tại Etihad, đã có 7600 cổ động viên đến Manchester để cổ vũ nhưng họ ra về trong sự chán chường, không ít còn hát vang các bài ca liên quan đến Xabi Alonso.

Không một ai ở Liverpool đủ lạc quan để tin đội nhà sẽ vượt qua PSG

Arne Slot đang là “cột thu lôi” số 1 lúc này ở Anfield và dù Liverpool vẫn còn mục tiêu thi đấu, không ai nghĩ đội sẽ đạt được. Một trong số đó là Champions League, và Liverpool sẽ phải làm khách ở Paris trong trận tứ kết lượt đi gặp đương kim vô địch Paris Saint-Germain (2h, 9/4).

Báo giới Pháp đã đăng về đội hình dự kiến của PSG cho trận đấu tới và chỉ riêng thông tin này cũng đủ tạo ra những sự não nề dành cho các fan của “The Reds”. Mới đây đã xuất hiện một cuộc tranh luận trên diễn đàn Reddit, trong đó có không ít fan Liverpool đánh giá đây sẽ là trận thắng dễ cho PSG.

Một fan viết: “Vậy là đội bóng số 1 thế giới về khả năng phản công sắp được gặp một đối thủ cực tệ trong chống phản công. Cần nhớ rằng bọn họ đã áp đảo chúng ta ở mùa trước và hai đội chỉ vào loạt luân lưu vì Alisson bắt quá hay. Thế nên nếu có Alisson thì… ê khoan, cậu ấy chấn thương mất rồi!”.

Một fan khác: “Nuno Mendes, cậu ta đã làm cho Salah câm lặng mùa trước còn bây giờ Salah còn tệ hơn 12 tháng trước. Tôi không biết chúng ta có lựa chọn nào ngoài đưa Frimpong ra đó và chấp nhận kéo Szoboszlai xuống đá hậu vệ phải. Đằng nào thì Liverpool cũng bất lợi”.

Mong đội nhà thua đậm

Thậm chí một số CĐV còn mong PSG thắng đậm để Arne Slot bị tống khứ khỏi Merseyside càng nhanh càng tốt. Dưới đây là một bình luận như vậy: “Tôi sẽ không bao giờ mong muốn đội bóng khác ghi bàn vào lưới Liverpool, đó là điều không thể chấp nhận. Nhưng nếu PSG nã 7 bàn và điều đó dẫn tới Arne bị ăn giày lẫn Xabi (Alonso) lên thay, tôi sẽ nhanh chóng vượt qua nỗi đau. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói”.

Một đoạn đối thoại trên diễn đàn Reddit giữa những fan mong Slot bị sa thải nếu Liverpool thua đậm

Khi một fan đáp rằng mình không muốn Liverpool thua nhục, chỉ thua tầm 1-3 hay 1-4 sau 2 lượt trận là đủ, các fan khác đều nói như thế sẽ không đủ cho Arne Slot bị mất việc. Họ đều cho rằng Slot mất việc là điều phải xảy ra bây giờ, không chỉ vì nguy cơ mất luôn cả vé dự Cúp C1 mùa sau, mà còn vì World Cup sẽ khiến Liverpool không có nhiều thời gian trong hè để làm quen với lối chơi mới nếu có HLV mới. Vậy sao không đổi người dẫn dắt luôn bây giờ?

Những fan khác thì bình luận ngắn những câu kiểu như “Xin Chúa thương tình” hay “Trận này tốt nhất không nên chiếu trên TV”, kèm theo dự đoán tỷ số. Một trong những người dự đoán đã “dự” PSG thắng 5-0, và được một fan khác đáp lại rằng “sau hiệp 1”. Một CĐV còn tếu táo viết: “Ít nhất tôi sẽ xem trận này ở hồ bơi, có thua thì giải tỏa luôn chứ đỡ phải chạy đi chạy lại mất công”.