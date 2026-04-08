Làng tennis dậy sóng vì tin "trai đẹp" Fritz chia tay bạn gái xinh như hoa hậu

Tin đồn bùng nổ từ… một nguồn vô danh

Làng tennis những ngày qua bất ngờ “dậy sóng” trước thông tin Taylor Fritz đã chia tay bạn gái lâu năm Morgan Riddle sau gần 6 năm gắn bó.

Không có nguồn uy tín nào xác nhận Fritz chia tay bạn gái, tất cả chỉ là tin đồn thiếu căn cứ

Nguồn cơn bắt đầu từ một bài đăng ngày 4/4 của một podcast ít tên tuổi. Không có xác nhận chính thức, không dẫn chứng cụ thể, chỉ là cụm từ “nguồn tin đáng tin cậy”.

Thế nhưng, trong thời đại mạng xã hội, chừng đó là đủ để tạo nên “cơn bão”, bài đăng nhanh chóng thu hút hơn 270.000 lượt xem, kéo theo hàng loạt suy đoán, bàn tán.

Những chi tiết “bóc mẽ” tin giả

Càng soi kỹ, câu chuyện càng lộ nhiều điểm thiếu thuyết phục. Chỉ cách thời điểm tin đồn lan ra không lâu, Morgan Riddle vẫn xuất hiện đều đặn bên Fritz tại các giải đấu lớn như Indian Wells hay Miami. Cô không chỉ có mặt, mà còn ngồi trong khu vực box thi đấu, vị trí dành riêng cho người thân cận nhất của tay vợt.

Đáng chú ý hơn, ngày 2/4, tức chỉ 2 ngày trước khi tin đồn nổ ra, Riddle còn xuất hiện trên chương trình The Sports Gossip Show, thoải mái chia sẻ về hành trình “chinh phục thế giới tennis” của mình.

Nếu thực sự có một cuộc chia tay lớn, việc cô vẫn xuất hiện công khai với hình ảnh tích cực như vậy là điều khó hợp lý.

Quan trọng nhất, không một kênh uy tín nào hay các nhà báo chuyên nghiệp xác nhận câu chuyện.

Câu chuyện của Fritz - Riddle không phải lần đầu cho thấy một thực tế, trong thế giới thể thao hiện đại, tin đồn hậu trường đôi khi lan nhanh hơn cả kết quả thi đấu.

Một tài khoản nhỏ, một dòng trạng thái mơ hồ, và chỉ trong vài giờ, đời tư của ngôi sao bị đặt lên “bàn mổ”.

Ở đây, điều đáng nói không chỉ là đúng sai, mà là cách người hâm mộ sẵn sàng tin vào những kịch bản kịch tính hơn sự thật.

Fritz và mùa giải 2026 đầy trắc trở

Trong khi tin đồn tình cảm gây xao nhãng, Taylor Fritz lại đang trải qua một mùa giải 2026 không hề dễ chịu.

Chấn thương khiến anh không thể duy trì phong độ ổn định, đồng thời buộc phải rút khỏi một số giải đấu quan trọng, bao gồm cả Monte Carlo Masters.

Dẫu vậy, tay vợt người Mỹ vẫn lên kế hoạch trở lại trong mùa sân đất nện châu Âu, với các điểm đến như BMW Open và Madrid Open. Với biệt danh “Claylor”, cách chơi chữ giữa “clay” (sân đất nện) và tên Taylor Fritz, anh vẫn được kỳ vọng sẽ tìm lại cảm hứng ở mặt sân này.

