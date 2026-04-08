Sporting Braga vs Real Betis
Paris Saint-Germain vs Liverpool
Barcelona vs Atlético de Madrid
Freiburg vs Celta de Vigo
Porto vs Nottingham Forest
Bologna vs Aston Villa
Ngoại hạng Anh chính thức có 5 suất dự Cúp C1: MU - Liverpool hưởng lợi

Cup C1 - Champions League 2025/26 Arsenal Manchester United

Ngoại hạng Anh sẽ có ít nhất 5 đại diện góp mặt tại Champions League mùa giải tới, sau khi Arsenal đánh bại Sporting Lisbon ở tứ kết lượt đi.

  

Arsenal mang tin vui cho MU, Liverpool và Chelsea

Chiến thắng 1-0 của Arsenal trước Sporting Lisbon chính là kết quả mà MU, Liverpool và Chelsea mong đợi. Lý do là bởi chỉ cần Arsenal không thua ở lượt đi tứ kết Champions League trên đất Bồ Đào Nha, Ngoại hạng Anh sẽ chắc chắn có 5 suất tham dự Champions League mùa tới.

Chiến thắng của Arsenal mở ra cơ hội lớn cho MU, Liverpool và Chelsea trong cuộc đua Champions League

Ngoại hạng Anh đã dẫn đầu bảng xếp hạng hệ số của UEFA trong phần lớn mùa giải nhờ phong độ ấn tượng của các đại diện Anh tại cúp châu Âu. Chiến thắng của Arsenal trước Sporting Lisbon ở lượt đi tứ kết Champions League vừa qua đã chính thức đảm bảo suất bổ sung cho giải đấu số một xứ sở sương mù.

Hiện tại, Ngoại hạng Anh đạt điểm trung bình 25,013, vượt xa La Liga (20,281), Bundesliga (19,714) và giải VĐQG Bồ Đào Nha (18,9). Đây là năm thứ hai liên tiếp giải Ngoại hạng Anh có 5 suất dự Champions League. Mùa trước, điều tương tự đã xảy ra khi Newcastle xếp thứ 5 tại Ngoại hạng Anh nhưng vẫn giành vé góp mặt.

Thông tin này mang lại cú hích lớn cho cuộc đua top 5 Ngoại hạng Anh mùa này, nơi hàng loạt đội bóng đang cạnh tranh quyết liệt. Ngoài MU, Liverpool và Chelsea, Aston Villa cũng là ứng viên đáng chú ý.

Hiện tại, MU đang xếp thứ ba và nắm lợi thế lớn dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Aston Villa bám sát phía sau ở vị trí thứ tư, chỉ kém 1 điểm.

Liverpool đứng thứ năm, vị trí đủ để giành vé trực tiếp dự Champions League nếu mùa giải kết thúc ngay lúc này, trong khi Chelsea xếp thứ sáu, kém “Lữ đoàn đỏ” đúng 1 điểm.

Cuộc đua thậm chí còn mở rộng tới vị trí thứ bảy, nơi Brentford chỉ kém Liverpool 3 điểm. “Bầy ong” vẫn còn các trận đối đầu trực tiếp với cả MU và Liverpool, hứa hẹn tạo nên chặng nước rút đầy kịch tính.

Kịch bản 7 đội bóng Anh dự Cúp C1

Không dừng lại ở đó, bóng đá Anh hoàn toàn có thể có nhiều hơn 5 đại diện tại Champions League mùa tới. Nếu Aston Villa vô địch Europa League nhưng không nằm trong top 4, Ngoại hạng Anh sẽ có 6 đội dự Champions League mùa tới. Kịch bản tương tự cũng áp dụng với Liverpool nếu họ vô địch Champions League nhưng không kết thúc trong top 4.

Đáng chú ý, một viễn cảnh chưa từng có có thể xảy ra: nếu cả Liverpool và Aston Villa cùng đăng quang ở cúp châu Âu và lần lượt cán đích ở vị trí thứ 5 và 6, thì đội xếp thứ 7 tại Ngoại hạng Anh cũng sẽ giành vé dự Champions League.

Thậm chí, Nottingham Forest, dù đang vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng, vẫn có thể góp mặt tại Champions League mùa tới nếu họ vô địch Europa League. Khi đó, họ sẽ cùng top 5 Premier League đại diện cho nước Anh tại sân chơi danh giá nhất châu âu cấp CLB.

Trong cuộc đua giành suất bổ sung còn lại, La Liga đang chiếm ưu thế so với Bundesliga và Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, bóng đá Đức vẫn còn cơ hội bứt lên, đặc biệt sau khi Bayern Munich đánh bại Real Madrid 2-1 ngay tại Bernabeu ở lượt đi tứ kết Champions League.

Arsenal "đặt một chân" vào bán kết Cúp C1: Tuyệt đỉnh Raya, "Pháo thủ" trút bỏ áp lực
Theo Sỹ Ánh

Nguồn: [Link nguồn]

08/04/2026 06:25 AM (GMT+7)
