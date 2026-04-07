Trực tiếp futsal ĐT Việt Nam - Timor Leste: Đội hình mạnh cho màn so tài (ASEAN Cup)
(17h30, 7/4, bảng A, ASEAN Cup) ĐT Việt Nam tung đội hình mạnh cho màn so tài với Timor Leste.
17h30, 7/4 | Nonthaburi
Điểm
Phạm Văn Tú
Nguyễn Đa Hải
Vũ Ngọc Anh
Từ Minh Quang
Nhan Gia Hưng
Điểm
Domingos Gama
Eufrasio Soares
Miguel Fernandes
Bendito Ximenes
Ruben Borges
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Chờ HLV Giustozzi xoay tua đội hình
Với tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, đội tuyển futsal Việt Nam được đánh giá có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm ở lượt trận thứ hai. Đây cũng là thời điểm thích hợp để HLV Diego Giustozzi tính toán xoay tua đội hình, tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị ra sân tích lũy kinh nghiệm. Qua đó, đội tuyển không chỉ hướng tới mục tiêu giành vé sớm vào bán kết mà còn chuẩn bị tốt nhất về lực lượng và thể trạng cho những trận đấu quan trọng phía trước.
Timor Leste sức mạnh ra sao?
So với Myanmar, Timor Leste còn bị đánh giá thấp hơn về trình độ. Đội bóng này chủ yếu dựa vào nền tảng thể lực và lối chơi thiên về sức mạnh, thiếu sự tinh tế trong cách xử lý bóng. Các yếu tố chiến thuật của họ vẫn còn hạn chế, chưa tạo được sự gắn kết rõ ràng trong cách vận hành lối chơi. Dù đã thể hiện tinh thần nỗ lực trong trận gặp Thái Lan, nhưng có thể thấy đối thủ của họ vẫn chưa cần tung ra toàn bộ sức mạnh.
Khả năng phối hợp và tổ chức lối chơi của đội bóng này vẫn còn hạn chế, chưa đủ để gây ra nhiều khó khăn cho các đối thủ mạnh. Dù đã thể hiện tinh thần thi đấu đáng ghi nhận trong trận gặp Thái Lan, nhưng thất bại 1-4 cũng cho thấy khoảng cách rõ rệt về chuyên môn.
Lợi thế lớn của ĐT futsal Việt Nam
ĐT futsal Việt Nam khởi đầu ấn tượng khi đánh bại Myanmar 4-0 ở trận mở màn. Không những vậy, Thái Lan ở trận còn lại dù cũng thắng đậm nhưng vẫn để Timor Leste chọc thủng lưới trong trận thắng 4-1, do đó ĐT Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng A nhờ hơn hiệu số.
Với việc được gặp một Timor Leste được đánh giá còn yếu hơn Myanmar, đây là cơ hội để ĐT futsal Việt Nam thắng đậm và củng cố vị trí đầu bảng. Lượt trận cuối sẽ chứng kiến trận chiến Thái Lan - Việt Nam nhiều khả năng để tranh ngôi đầu bảng, ngôi đầu nhiều khả năng giúp Việt Nam né được đội tân Á quân châu Á Indonesia ở bán kết, nên thầy trò HLV Diego Giustozzi cần có mọi lợi thế trước lượt trận cuối.
ĐT futsal Việt Nam bắt đầu hành trình chinh phục ASEAN Cup 2026 với trận đấu gặp Myanmar. "Những ngôi sao vàng" thi đấu đầy nỗ lực với mục tiêu gặt...
07/04/2026 11:55 AM (GMT+7)