Real Madrid vs Bayern Munich
Sporting CP vs Arsenal
Sporting Braga vs Real Betis
Paris Saint-Germain vs Liverpool
Barcelona vs Atlético de Madrid
Freiburg vs Celta de Vigo
Porto vs Nottingham Forest
Bologna vs Aston Villa
Trực tiếp futsal ĐT Việt Nam - Timor Leste: Đội hình mạnh cho màn so tài (ASEAN Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Futsal Việt Nam

(17h30, 7/4, bảng A, ASEAN Cup) ĐT Việt Nam tung đội hình mạnh cho màn so tài với Timor Leste.

17h30, 7/4 | Nonthaburi

ĐT Việt Nam
0 - 0
ĐT Timor Leste
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Phạm Văn Tú, Nguyễn Đa Hải, Vũ Ngọc Anh, Từ Minh Quang, Nhan Gia Hưng
Domingos Gama, Eufrasio Soares, Miguel Fernandes, Bendito Ximenes, Ruben Borges

Chờ HLV Giustozzi xoay tua đội hình

Với tương quan lực lượng và phong độ hiện tại, đội tuyển futsal Việt Nam được đánh giá có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm ở lượt trận thứ hai. Đây cũng là thời điểm thích hợp để HLV Diego Giustozzi tính toán xoay tua đội hình, tạo điều kiện cho các cầu thủ dự bị ra sân tích lũy kinh nghiệm. Qua đó, đội tuyển không chỉ hướng tới mục tiêu giành vé sớm vào bán kết mà còn chuẩn bị tốt nhất về lực lượng và thể trạng cho những trận đấu quan trọng phía trước.

Timor Leste sức mạnh ra sao?

So với Myanmar, Timor Leste còn bị đánh giá thấp hơn về trình độ. Đội bóng này chủ yếu dựa vào nền tảng thể lực và lối chơi thiên về sức mạnh, thiếu sự tinh tế trong cách xử lý bóng. Các yếu tố chiến thuật của họ vẫn còn hạn chế, chưa tạo được sự gắn kết rõ ràng trong cách vận hành lối chơi. Dù đã thể hiện tinh thần nỗ lực trong trận gặp Thái Lan, nhưng có thể thấy đối thủ của họ vẫn chưa cần tung ra toàn bộ sức mạnh.

Khả năng phối hợp và tổ chức lối chơi của đội bóng này vẫn còn hạn chế, chưa đủ để gây ra nhiều khó khăn cho các đối thủ mạnh. Dù đã thể hiện tinh thần thi đấu đáng ghi nhận trong trận gặp Thái Lan, nhưng thất bại 1-4 cũng cho thấy khoảng cách rõ rệt về chuyên môn.

Lợi thế lớn của ĐT futsal Việt Nam

ĐT futsal Việt Nam khởi đầu ấn tượng khi đánh bại Myanmar 4-0 ở trận mở màn. Không những vậy, Thái Lan ở trận còn lại dù cũng thắng đậm nhưng vẫn để Timor Leste chọc thủng lưới trong trận thắng 4-1, do đó ĐT Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng A nhờ hơn hiệu số.

Với việc được gặp một Timor Leste được đánh giá còn yếu hơn Myanmar, đây là cơ hội để ĐT futsal Việt Nam thắng đậm và củng cố vị trí đầu bảng. Lượt trận cuối sẽ chứng kiến trận chiến Thái Lan - Việt Nam nhiều khả năng để tranh ngôi đầu bảng, ngôi đầu nhiều khả năng giúp Việt Nam né được đội tân Á quân châu Á Indonesia ở bán kết, nên thầy trò HLV Diego Giustozzi cần có mọi lợi thế trước lượt trận cuối.

