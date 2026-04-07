Trực tiếp bóng đá Real Madrid - Bayern Munich: Nỗ lực không thành (Cúp C1) (Hết giờ)

C1 - Champions League | 2h,8/4, tứ kết lượt đi | Bernabeu Real Madrid 1 - 2 Bayern Munich (H1: 0-1) Thông tin trước trận Real Madrid vs Bayern Munich Bayern Munich Điểm Lunin 7.1 Alexander-Arnold 7.8 Rudiger 6.0 Huijsen 6.2 Carreras 5.6 Valverde 6.6 Tchouameni 6.6 Pitarch 5.5 Guler 7.4 Mbappe 7.9 Vinicius 7.7 Điểm Neuer 7.9 Stanisic 7.7 Upamecano 6.1 Tah 5.6 Laimer 6.1 Kimmich 7.8 Pavlovic 7.4 Olise 8.4 Gnabry 7.7 Diaz 7.7 Kane 8.2 Thay người Militao 6.0 Bellingham 6.7 Diaz 6.5 Thay người Musiala 6.5 Davies 6.7 Bischof Goretzka Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Real Madrid Real Madrid Bayern Munich Sút khung thành 20(9) 20(8) Thời gian kiểm soát bóng 48% 52% Phạm lỗi 12 12 Thẻ vàng 1 4 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 1 2 Phạt góc 8 11 Cứu thua 5 9 Mbappe 74' Xem video Xem video 41' Diaz Xem video 46' Kane Tình huống nổi bật 1’ Trận đấu bắt đầu! Bayern Munich. 5’ Phạm lỗi rồi! Olise đi bóng cực kỳ nghệ trước vòng cấm và hậu vệ của Real Madrid đã phải phạm lỗi với cầu thủ này. 7’ Suýt có bàn thắng! Olise tung cú sút từ chấm đá phạt ở rìa vòng cấm. Bóng đi rất khó nhưng vân chưa bay vào khung thành. 9’ KHÔNG VÀO!! Xem video Rất khó tin! Kimmich & Kane đã làm tất cả những khó nhất nhưng Upamecano lại dứt điểm quá ẩu và bỏ lỡ cơ hội mười mươi. 14’ Tranh chấp quyết liệt! Real Madrid đeo bám cực khó chịu trên sân đối thủ và cướp được bóng. Ngay lập tức, Laimer phạm lỗi với Mbappe. 16’ Cứu thua tốt! Xem video Mbappe chạy chỗ đè mặt rất hợp lý nhưng cú sút đã bị Neuer chặn lại với pha băng ra chuẩn xác. 18’ Tiếp tục cứu thua hay! Vinicius quyết định cứa lòng luôn bằng chân phải. Bóng đi chìm, căng nhưng chưa làm khó được Neuer. 24’ Phòng thủ tốt! Olise đi bóng rất khó chịu bên hành lang cánh phải nhưng hậu vệ Real Madrid đã phá ra thành công. 26’ Nguy hiểm! Xem video Vinicius vẩy má cực nhanh nhưng Neuer cứu thua được. Thủ môn này ném bóng nhanh và Arnold cướp được. Cú sút lại trúng người Laimer và Neuer kết thúc pha bóng. 29’ Cứu thua đẳng cấp! Xem video Mbappe bứt tốc và dứt điểm chéo góc bằng chân phải cực mạnh nhưng Neuer vẫn cứu thua thành công. 35’ Sút xa! Vinicius nhận bóng ở bên trái và lại dứt điểm ngay nhưng bóng đi quá nhẹ để làm khó Neuer. 41’ VÀ....OOOOOO!!! REAL MADRID 0-1 BAYERN MUNICH! Xem video Kane giữ bóng tốt và chuyền cho Gnabry, cầu thủ này chọc khe cho Diaz băng xuống sút tung lưới đối thủ. 45’ Bù giờ! Hiệp một có 1 phút bù giờ! 45+1’ Hết hiệp một! Tỉ số là 1-0 cho Bayern Munich. Hiệp hai bắt đầu! Real Madrid giao bóng. 46’ VÀ...OOOOO!! REAL MADRID 0-2 BAYERN MUNICH! Xem video Pavlovic cướp bóng tốt, Olise đi bóng hay và chuyền ngang. Kane tung cú đặt lòng chân phải từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng và hiểm khiến Lunin không thể cản phá. 52’ Sút xa! Vinicius đi bóng và dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng nhưng bóng bay vọt xà ngang. 57’ Cứu thua tốt! Xem video Olise đi bóng ngang từ bên phải vào và dứt điểm chân trái nhưng Lunin đã cứu thua thành công. 61’ KHÔNG VÀOOOOOOOOOOOOO!!!! Upamecano mắc sai lầm giúp Vinicius có cơ hội 1 đấu 1 với Neuer nhưng cầu thủ này đưa bóng đi ra ngoài. 63’ Nguy hiểm! Olise lại đi bóng và dứt điểm bằng chân trái nhưng lần này là cứa lòng về góc xa nhưng bóng vọt xà ngang. 66’ Cứu thua đẳng cấp! Xem video Mbappe nhận bóng và dứt điểm chéo góc bằng chân phải cực khó nhưng Neuer vẫn cứu thua thành công. 68’ Bỏ lỡ! Xem video Vinicius thả bóng rất đẹp nhưng Mbappe lại cứa lòng chân phải ra ngoài. 71’ Thẻ vàng cho Bayern Munich! Tah nhận thẻ vàng sau pha vào bóng với Mbappe. 74’ VÀ...OOOOO!! REAL MADRID 1-2 BAYERN MUNICH! Xem video Arnold băng xuống bên cánh phải và căng ngang vào trong. Mbappe băng vào dứt điểm tung lưới đối thủ. 80’ Sút xa! Diaz tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Bóng đi căng nhưng chưa thắng được Neuer. 82’ Neuer lại cứu thua! Neuer lại đẩy bóng thành công sau pha dứt điểm căng của Vinicius ở bên góc phải. 86’ Thẻ vàng cho Bayern Munich! Musiala không kiểm soát được sau khi xoạc bóng trượt trên mặt cỏ và phải nhận thẻ vàng. 89’ Bỏ lỡ đáng tiếc! Bayern Munich phối hợp quá hay và Davies chơi đồng đội nhưng Musiala lại đưa bóng ra ngoài. 90’ Bù giờ! Hiệp hai có 4 phút bù giờ. 90+4’ Hết giờ! Chung cuộc, Real Madrid thua 1-2 trước Bayern Munich. 90+4’ Hết giờ! Chung cuộc, Real Madrid thua 1-2 trước Bayern Munich. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Lunin, Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras, Valverde, Tchouameni, Pitarch, Guler, Mbappe, Vinicius Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Kimmich, Pavlovic, Olise, Gnabry, Diaz, Kane

Arbeloa đề cao đối thủ

Trong buổi họp báo trước trận, HLV Arbeloa đề cao đối thủ trong trận tứ kết. "Họ là một tập thể được tổ chức rất tốt, với bản sắc và lối chơi bộc lộ ngay lập tức. Bayern luôn phòng ngự cực kỳ quyết liệt, buộc tất cả phải lùi về hỗ trợ. Khi có bóng, họ tạo ra cơ hội từ hai biên với những nhân tố tài năng. Đó là một đội bóng toàn diện với nhiều vũ khí nguy hiểm".

Cơ hội lịch sử cho HLV Arbeloa

Dưới sự dẫn dắt của Arbeloa, Real Madrid đã thắng cả 4 trận knock-out gần nhất tại Champions League. Điều đó đồng nghĩa là huấn luyện viên người Tây Ban Nha có thể trở thành người thứ ba giành chiến thắng cả 5 trận đấu loại trực tiếp đầu tiên tại giải đấu này, sau Hansi Flick (với Bayern mùa 2019-2020) và Luis Enrique (với Barcelona mùa 2014-2015).

Siêu máy tính dự đoán kết quả bất lợi cho Real Madrid

Theo dự đoán của siêu máy tính Opta, Real Madrid bị đánh giá lép vế hơn so với Bayern Munich bất chấp việc được thi đấu trên sân nhà. Khả năng chiến thắng của Los Blancos là 33,2%. Tỷ lệ thắng của Bayern Munich lên tới 42,7%, còn khả năng trận đấu kết thúc với tỷ số hòa là 24,1%.

Đây là lần thứ 22 Real Madrid góp mặt ở vòng tứ kết Champions League. Còn Bayern Munich có 24 lần xuất hiện ở vòng đấu này. Trong lịch sử giải đấu, không có đội bóng nào có thành tích tốt hơn hai CLB này. Trong đó, Los Blancos lọt vào bán kết 17 lần, còn “Hùm xám” cũng có 10 lần. Họ cũng đồng thời là hai CLB lọt vào bán kết nhiều nhất.

Real nhỉnh hơn ở thành tích đối đầu

Về thành tích đối đầu, Real Madrid có phần nhỉnh hơn Bayern với 13 chiến thắng và 11 thất bại trong 28 lần gặp trước, đồng thời bất bại 9 trận gần nhất (thắng 7, hòa 2). Lịch sử cũng cho thấy nếu Real Madrid vượt qua Bayern ở vòng này, họ có cơ hội lớn đăng quang, bởi trong 4 lần gần nhất loại "Hùm xám", họ đều giành chức vô địch Champions League.

Bayern Munich chắc chắn rất muốn chấm dứt chuỗi không thắng và giành lợi thế trước trận lượt về trên sân nhà. Tất nhiên khi đối thủ là Real Madrid, mọi yếu tố liên quan tới phong độ, lực lượng đều không hoàn toàn quyết định thành bại nếu họ không thể giải mã được "hào quang" của đội bóng giàu thành tích nhất lịch sử Champions League.

Hàng công Bayern mạnh nhất châu Âu

Ấn tượng hơn cả, Bayern sở hữu hàng công cực kỳ đáng sợ với tổng cộng 144 bàn trên 3 đấu trường, bao gồm 100 bàn/28 trận tại Bundesliga, 32 bàn/10 trận tại Champions League, 12 bàn/4 trận tại cúp Quốc gia Đức.

“Hùm xám” mới thua 2 trong tổng số 43 trận trên mọi đấu trường, với thất bại gần nhất là trận thua 1-2 trước Augsburg tại Bundesliga hôm 24/1. Trái ngược Real Madrid, Bayern dễ dàng giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội nhờ xếp nhì vòng bảng, chỉ sau Arsenal.