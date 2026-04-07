Trực tiếp bóng đá Sporting Lisbon - Arsenal: Havertz định đoạt (Cúp C1) (Hết giờ)

C1 - Champions League | 2h, 8/4, tứ kết lượt đi | Sporting Lisbon 0 - 1 Arsenal (H1: 0-0) Thông tin trước trận Sporting Lisbon vs Arsenal Arsenal Điểm Rui Silva 6.5 Araujo 7.2 Inacio 6.6 Diomande 6.6 Fresneda 6.3 Morita 6.5 Simoes 6.3 Goncalves 6.7 Trincao 7.1 Catamo 6.8 Suarez 6.3 Điểm Raya 8.9 Ben White 7.4 Saliba 7.5 Gabriel 7.0 Calafiori 7.1 Zubimendi 7.0 Rice 8.1 Odegaard 7.1 Trossard 7.2 Madueke 7.3 Gyokeres 6.3 Thay người Braganca 6.1 Rafael Nel 6.0 Thay người Havertz 7.1 Martinelli 7.0 Dowman 6.3 Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Sporting Lisbon Sporting Lisbon Arsenal Sút khung thành 11 (5) 7 (4) Thời gian kiểm soát bóng 44% 56% Phạm lỗi 11 10 Thẻ vàng 1 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 2 2 Phạt góc 3 4 Cứu thua 3 5 Xem video 90+1' Havertz Tình huống nổi bật TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU! Arsenal giao bóng. 2’ PHẠM LỖI Suarez cho thấy khả năng chơi độc lập trên hàng công khi tì đè thành công trước Saliba và mang về quả đá phạt cho Sporting Lisbon. Nhiệm vụ nặng nề đang chờ đợi trung vệ người Pháp trong trận đấu này. 6’ XÀ NGANG!!! Xem video Diomande tung đường chọc khe điệu nghệ xé toang hàng thủ Arsenal, Araujo băng xuống đón bóng và tung cú dứt điểm từ cự ly khoảng 15m, bóng dội xà ngang bật ra đầy tiếc nuối. Các pha quay chậm cho thấy thủ môn Raya đã kịp chạm tay quyết định để đổi hướng bóng. 8’ KHÔNG VÀO! Xem video Trincao đá phạt không vượt qua được hàng rào Arsenal, bóng bật ra tuyến hai và Araujo có mặt tung cú sút xa đi vọt xà ngang. 14’ NGUY HIỂM!!! Arsenal tạo ra sóng gió từ tình huống cố định. Odegaard treo bóng khó chịu từ cánh phải khiến thủ môn Silva không thể kiểm soát. Bóng chạm người Diomande đổi hướng và đi chệch cột dọc trong gang tấc. 15’ XÀ NGANG!!! Xem video Từ quả phạt góc, Madueke thực hiện cú đá hướng thẳng vào khung thành, đánh bại thủ môn Silva. Bóng dội xà ngang bật ra. Odegaard băng vào dứt điểm bồi từ cự ly khoảng 12m nhưng trong thế bị kèm chặt, anh lại sút chệch khung thành. 24’ ARSENAL GẶP KHÓ Arsenal bộc lộ sự mong manh trong các tình huống chống phản công ở trận gặp Southampton cuối tuần qua, và Sporting Lisbon đang khai thác triệt để điểm yếu này mỗi khi có cơ hội. Khi không kiểm soát bóng, hệ thống của Arsenal tỏ ra thiếu chắc chắn, để lộ nhiều khoảng trống hơn thường lệ. 27’ CƠ HỘI!!! Một lần nữa, Araujo thực hiện pha bứt tốc vượt qua Ben White, vị trí đang liên tục bị khai thác. Anh có Suarez chờ sẵn bên trong, nhưng cú vô lê một chạm lại đi thiếu chính xác, bóng bay chệch khung thành. 39’ NGUY HIỂM! Xem video Zubimendi chuyền về bất cẩn ngay trong vòng cấm, rất may là thủ môn Raya đã chủ động lao ra phá bóng sửa sai cho đồng đội. 43’ DỨT ĐIỂM! Xem video Odegaard quyết định tự mình tung cú sút từ cự ly khoảng 25m. Tuy nhiên, thủ môn Silva đã dễ dàng ôm gọn bóng. HẾT HIỆP 1! Hiệp 1 không có phút bù giờ nào. Mikel Arteta chắc chắn sẽ có nhiều điều để nói với các học trò trong giờ nghỉ. HIỆP 2 BẮT ĐẦU! Sporting Lisbon giao bóng. 49’ DỨT ĐIỂM! Xem video Arsenal triển khai bóng mạch lạc từ phần sân nhà, mở ra cơ hội cho Trossard ở vị trí cách khung thành khoảng 22m. Dù có nhiều phương án phối hợp, anh lại chọn sút ngay, nhưng cú dứt điểm đi thiếu chính xác. 53’ CỨU THUA!!! Xem video Odegaard tiếp tục thực hiện đường treo bóng khó chịu từ cánh phải, buộc thủ môn Silva phải chơi an toàn khi đẩy bóng qua xà ngang. 57’ CƠ HỘI!!! Xem video Araujo tiếp tục là điểm đến của đường chuyền vượt tuyến phía sau lưng Ben White. Anh căng ngang nhanh để Trincao dứt điểm ở cự ly khoảng 15m, nhưng cú sút đi chệch khung thành khá xa. 63’ VAR!!! BÀN THẮNG KHÔNG ĐƯỢC CÔNG NHẬN Xem video Zubimendi dứt điểm hiểm hóc từ cự ly khoảng 20m đưa bóng găm thẳng vào lưới, nhưng niềm vui của Arsenal nhanh chóng bị dập tắt. VAR lập tức vào cuộc và xác nhận bàn thắng không hợp lệ vì Gyokeres đã rơi vào thế việt vị tới gần 2 mét trước đó. 74’ NGUY HIỂM! Xem video Madueke đi bóng vào trung lộ trước khi tung ra quả tạt đầy khó chịu. Cả Trossard và Gyokeres đều lao vào dứt điểm, nhưng không ai kịp chạm bóng. 83’ CỨU THUA!!! Xem video Suarez loại bỏ Calafiori bên cánh phải bằng loạt động tác kỹ thuật trước khi tạt vào, Catamo xuất hiện ở cột gần và tung cú đánh đầu cắm đầy uy lực. Thủ môn Raya phản xạ nhanh, kịp thời cản phá để cứu thua cho Arsenal. 87’ LẠI CỨU THUA!!! Xem video Arsenal đang gặp rất nhiều khó khăn ở giai đoạn cuối trận. Catamo xâm nhập vòng cấm và tung cú sút chìm xuyên qua vị trí của Gabriel, nhưng thủ môn Raya tiếp tục phản xạ xuất sắc để cản phá. Thủ môn của Arsenal có phần bắt không dính bóng, song vẫn kịp thời lao ra ôm gọn ở nhịp hai. 90’ Bù giờ Hiệp 2 có 2 phút bù giờ. 90+1’ VÀO!!! 1-0 CHO ARSENAL Xem video Martinelli đột phá vào trung lộ trước khi tung đường chuyền tinh tế cho Havertz trong vòng cấm. Tiền đạo người Đức xử lý bước một đẳng cấp để mở ra góc sút, rồi lạnh lùng dứt điểm hạ gục thủ môn Silva. HẾT GIỜ! Với chiến thắng ngay trên sân khách, Arsenal đang nắm ưu thế rất lớn trong cuộc đua giành vé vào bán kết Champions League. ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Rui Silva, Araujo, Inacio, Diomande, Fresneda, Morita, Simoes, Goncalves, Trincao, Catamo, Suarez Raya, Ben White, Saliba, Gabriel, Calafiori, Zubimendi, Rice, Odegaard, Trossard, Madueke, Gyokeres

Arteta nhờ Gyokeres mách nước

Trong cuộc họp báo trước trận, HLV Mikel Arteta tiết lộ ông đã trao đổi với tiền đạo Viktor Gyokeres để hiểu rõ hơn về Sporting Lisbon, đội bóng cũ của chân sút người Thụy Điển.

“Tất nhiên tôi có hỏi cậu ấy, để hiểu về cách vận hành, văn hóa CLB và có thêm thông tin phục vụ cho trận đấu. Họ có rất nhiều phẩm chất, những gì họ làm được là rất ấn tượng, và thành tích sân nhà của họ thật đáng kinh ngạc. Cậu ấy rất biết ơn quãng thời gian ở đây. Cách cậu ấy nói về CLB, các cầu thủ, ban huấn luyện… cho thấy trải nghiệm tại Sporting Lisbon là một phần cực kỳ quan trọng trong sự nghiệp của mình”, chiến lược gia người Tây Ban Nha nói.

"Pháo thủ" cần dè chừng Suarez

Ngôi sao của đội chủ nhà Luis Suarez đang duy trì phong độ ấn tượng. Cầu thủ người Colombia đã ghi bàn trong 3 trận sân nhà gần nhất của Sporting tại Champions League, với tổng cộng bốn pha lập công.

Trụ cột của Arsenal đối diện nguy cơ bị treo giò

Mối lo ngại lớn nhất của Arsenal lúc này nằm ở khu vực trung tuyến. Tiền vệ Martin Zubimendi đang rơi vào tình thế cực kỳ nhạy cảm khi đã tích lũy đủ số thẻ vàng theo quy định của UEFA. Theo đó, chỉ cần nhận thêm một tấm thẻ vàng tại Lisbon, tiền vệ 26 tuổi người Tây Ban Nha sẽ ngay lập tức bị treo giò trong trận lượt về tại London.

Nguy cơ này còn kéo dài sang cả vòng bán kết. Nếu thoát nhận thẻ tại Bồ Đào Nha nhưng lại bị cảnh cáo ở trận lượt về, Zubimendi sẽ lỡ hẹn với trận bán kết lượt đi nếu Arsenal đi tiếp. Bên cạnh đó, Christian Norgaard cũng ở trong tình trạng tương tự với hai thẻ vàng đã nhận. Điều này buộc bộ đôi tiền vệ trung tâm của Arsenal phải thi đấu cực kỳ tỉnh táo, tránh mọi pha tranh chấp quá mức cần thiết.

Trận đấu sẽ có nhiều bàn thắng?

Sức mạnh tấn công của Arsenal là điều không phải bàn cãi, họ đã ghi 26 bàn thắng tại Champions League mùa này. Việc chọc thủng lưới Sporting Lisbon là điều hoàn toàn có thể, nhưng sự hớ hênh nơi hàng thủ gần đây của "Pháo thủ" cùng việc thiếu vắng các trụ cột khiến họ cũng sẽ đối mặt với nguy cơ bị chọc thủng lưới bởi các chân sút chủ nhà, những người đang có mạch 27 trận liên tiếp ghi bàn tại tổ ấm của mình, bao gồm 14 bàn ở 5 trận Champions League mùa này.

Chủ nhà đang có phong độ cao

“Sư tử” đang duy trì phong độ ấn tượng với chỉ 1 thất bại trong 16 trận gần nhất trên mọi đấu trường (thắng 13, hòa 2). Tại đấu trường châu Âu, họ từng đánh bại nhà đương kim vô địch Paris Saint Germain và tạo nên một trong những màn ngược dòng đáng nhớ nhất khi vượt qua Bodo/Glimt với tổng tỷ số 5-3.

Điểm tựa sân nhà đang là vũ khí đáng sợ của Sporting. Đại diện Bồ Đào Nha toàn thắng cả 5 trận sân nhà tại Champions League mùa này. Nên nhớ, đây là thành tích tốt nhất của một CLB Bồ Đào Nha trong thế kỷ 21 ở đấu trường cúp châu Âu. Chuỗi 9 trận thắng liên tiếp trên sân nhà trên mọi đấu trường càng củng cố niềm tin cho đội bóng này.

Rào cản cho Arsenal

Để có thể tiến vào bán kết, đại diện nước Anh phải vượt qua rào cản tâm lý khi đã thua 5/8 cặp tứ kết gần nhất tại giải đấu này. Dẫu vậy, phong độ ấn tượng với 16 chiến thắng trong 20 trận Champions League gần nhất (hòa 2, thua 2), cùng thành tích thắng 9/10 trận mùa này, giúp Arsenal tiếp tục được đánh giá cao.

Đặc biệt, Sporting vẫn chưa thể giành chiến thắng sau 7 lần chạm trán Arsenal (hòa 4, thua 3), bao gồm thất bại nặng nề 1-5 ở lần gần nhất. Tuy nhiên, Arsenal cũng không dễ dàng khi thi đấu tại Bồ Đào Nha, khi họ chưa từng thắng trên sân khách trong các trận knock-out trước các đội bóng thuộc bán đảo Iberia này (hòa 4, thua 2 trận).