Sốc: Liverpool họp khẩn bàn việc sa thải HLV Slot, Alonso ra mắt ở đại chiến PSG?

Thất bại ê chề, phòng thay đồ “báo động đỏ”

HLV Arne Slot đang chịu sức ép cực lớn trong tuần này, sau khi toàn đội Liverpool buộc phải triệu tập một cuộc họp khẩn cấp nội bộ.

Thảm bại 0-4 trước Manchester City tại FA Cup cuối tuần qua đã giáng đòn mạnh vào tham vọng của "The Kop". Giờ đây, hy vọng giành danh hiệu duy nhất còn lại của họ chỉ là đấu trường Champions League, nơi họ chuẩn bị đối đầu nhà đương kim vô địch Paris Saint-Germain ở lượt đi trận tứ kết trên sân Công viên các Hoàng tử lúc 2h ngày 9/4 (giờ Hà Nội).

Mùa giải tệ hại nhất thập kỷ, CĐV quay lưng

Đây đang là một trong những mùa giải thảm họa nhất của Liverpool. Thất bại trước Man City đánh dấu trận thua thứ 15 trên mọi đấu trường mùa này – thành tích tệ nhất kể từ khi đội bóng nhận 18 thất bại dưới thời Brendan Rodgers mùa 2014/15.

Làn sóng kêu gọi sa thải Arne Slot đang lan rộng trong cộng đồng người hâm mộ. Theo nhiều nguồn tin, trận thua trước Man City chính là “giọt nước tràn ly”, khiến các cầu thủ phải ngồi lại với nhau ngay sau trận để nhìn nhận khủng hoảng.

Hiện tại, đội bóng của Slot chỉ đứng thứ 5 tại Premier League, đã bị loại khỏi cả hai cúp quốc nội và bị đánh giá gần như không có cửa trước Paris Saint-Germain ở lượt đi tứ kết sắp tới.

Triều đại của Slot đã khởi đầu mĩ mãn

FSG “đếm ngược” tương lai Slot

Áp lực dành cho Arne Slot chưa bao giờ lớn như hiện tại. Nguồn tin nội bộ cho biết FSG đã đẩy nhanh quá trình đánh giá thay vì chờ đến cuối mùa. Bộ đôi Michael Edwards và Richard Hughes đang liên tục trao đổi về khả năng thay đổi trên băng ghế huấn luyện.

Nếu Liverpool không thể giành vé dự UEFA Champions League mùa sau, gần như chắc chắn Slot sẽ phải ra đi. Nhưng mọi thứ thậm chí có thể diễn ra… nhanh hơn thế.

Trận gặp PSG, “chung kết” của Slot

Theo nhiều nguồn tin, trận tứ kết lượt đi Champions League với Paris Saint-Germain lúc 2h ngày 9/4 được xem như “tối hậu thư” dành cho Slot.

Nếu Liverpool thất bại hoặc thể hiện bộ mặt bạc nhược, FSG sẵn sàng kích hoạt quyết định sa thải ngay lập tức mà không chờ đến hết mùa. Mục tiêu là tạo cú sốc cần thiết để “cứu vãn” phần còn lại của chiến dịch, đặc biệt tại đấu trường UEFA Champions League.

Đây sẽ là kịch bản cực đoan nhưng không phải chưa từng xảy ra với các CLB lớn khi mùa giải đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn. Với Liverpool, Champions League lúc này gần như là “phao cứu sinh” duy nhất.

Alonso có thể thay thế Slot ngay lập tức

Một nguồn tin khác tiết lộ với tờ Daily Express rằng, 24 giờ tới chắc chắn sẽ rất phức tạp ở Anfield. Trong trường hợp xấu nhất, Slot có thể bị sa thải ngay trước thềm đại chiến với PSG.

Nếu kịch bản này xảy ra, Xabi Alonso sẽ là ứng viên số một thay thế. Chiến lược gia người Tây Ban Nha từng gây ấn tượng mạnh tại Bayer Leverkusen và nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ Liverpool. Đặc biệt, Alonso hiện cũng đang thất nghiệp, sau khi bị Real Madrid sa thải giữa tháng 1 năm nay.

Thậm chí, sau trận thua Man City, một bộ phận CĐV đã hô vang tên Alonso, dấu hiệu cho thấy niềm tin vào Slot đã cạn.