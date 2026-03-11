Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Trực tiếp bóng đá PSG - Chelsea : Vấn đề phòng ngự của "The Blues" (Cúp C1)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Chelsea Paris Saint-Germain

(3h, 12/3, lượt đi vòng 1/8 Champions League) Chelsea rất chật vật trong việc giữ sạch lưới kể từ đầu năm 2026.

  

C1 - Champions League | 3h, 12/3 | Parc des Princes

Paris Saint-Germain
Trực tiếp bóng đá PSG - Chelsea : Vấn đề phòng ngự của "The Blues" (Cúp C1) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá PSG - Chelsea : Vấn đề phòng ngự của "The Blues" (Cúp C1) - 1
Chelsea
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá PSG - Chelsea : Vấn đề phòng ngự của "The Blues" (Cúp C1) - 1
Safonov, Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Vitinha, Zaire-Emery, Dro Fernandez, Barcola, Kvaratskhelia, Doue
Trực tiếp bóng đá PSG - Chelsea : Vấn đề phòng ngự của "The Blues" (Cúp C1) - 1
Sanchez, Hato, Chalobah, Fofana, James, Santos, Caicedo, Enzo Fernandez, Palmer, Neto, Joao Pedro

Bối cảnh mới

Nhà đương kim vô địch Champions League sẽ có màn đối đầu với đối thủ không những là cựu vô địch, mà còn là đội đã đánh bại họ để đăng quang Club World Cup năm ngoái. Đây là màn tái ngộ đầu tiên giữa PSG và Chelsea sau trận chung kết trên đất Mỹ, nhưng trong khi năm ngoái PSG và Chelsea vào trận với vai vế "cửa trên - cửa dưới" rõ rệt, tình thế lúc này đã khác.

PSG đang có phong độ bất ổn ở Ligue 1 và cũng chỉ vượt qua Monaco ở vòng playoff một cách khá vất vả. Có thể xem Chelsea là đội đầu tiên phá vỡ được hình ảnh bất khả chiến bại của đội quân cho Luis Enrique dẫn dắt, bởi cho tới trước chung kết Club World Cup, PSG đã đánh đâu thắng đó và vô địch Cúp C1 trong một trận chung kết được đánh giá là một chiều nhất lịch sử giải.

Nhưng Chelsea cũng không thực sự ổn ở thời điểm này. Họ đã bình ổn phong độ dưới sự dẫn dắt của HLV Liam Rosenior, nhưng rất ít khi giữ sạch lưới. Thủ môn Robert Sanchez mắc khá nhiều lỗi trong các pha ra vào lẫn xử lý chân, trong khi vấn nạn ăn thẻ đỏ vẫn thường xuyên xảy ra. Dù vậy hàng công của "The Blues" bù đắp được, khi đã ghi 16 bàn trong 6 trận gần nhất.

PSG chật vật với những sự điều chỉnh

Lực lượng của PSG trận này gặp nhiều tổn thất đáng kể, trong đó có sự vắng mặt của Ousmane Dembélé, Fabián Ruiz, João Neves, Senny Mayulu và Quentin Ndjantou. Bộ ba tấn công Khvicha Kvaratskhelia - Désiré Doué - Bradley Barcola dự kiến đá chính, trong đó Barcola đã có phong độ tốt với 3 bàn trong 4 trận gần nhất.

Mặc dù vẫn là đội chơi ép sân trong gần như mọi trận đấu, khâu lên bóng của PSG gần đây có không ít trục trặc và Enrique vẫn chưa có giải pháp nào thay đổi được tình hình. Ông gần đây có phương án đẩy Vitinha xuống làm trung vệ thứ 3 để phát triển bóng, nhưng điều này cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả của Vitinha, người có khả năng kéo bóng hàng đầu châu Âu giờ lại phải đá lùi sâu hơn nữa.

Chelsea tìm sự ổn định

Chelsea dự kiến tới Paris với đội hình khá quen thuộc thời gian gần đây, trong đó Joao Pedro sẽ được những Palmer, Enzo Fernandez và Neto yểm trợ, trong khi Caicedo và Andrey Santos che chắn cho hàng thủ. stêvão, Jamie Gittens và Levi Colwill là những sự vắng mặt đáng chú ý.

Khác với thời Enzo Maresca, Chelsea đang đá 4-2-3-1 với trọng tâm là chuyển trạng thái nhanh bằng những đường chuyền thẳng lên cho Joao Pedro, với 3 tiền vệ công theo sát phía sau. Pedro đã góp mặt ở 13 bàn thắng trong 12 trận gần nhất ra sân cho Chelsea, và tất nhiên anh cũng là một trong những nhân vật tâm điểm của màn hủy diệt PSG tại Club World Cup.

PSG hy vọng vào lợi thế sân nhà, không ngán các đội Premier League

Việc được đá sân nhà là một lợi thế to lớn cho PSG, trong khi Chelsea đá 4 trận sân khách ở vòng bảng thì chỉ thắng được 1 trận. PSG mùa trước đã loại tới 3 đối thủ Anh để lên ngôi vô địch (Liverpool, Aston Villa, Arsenal) nên họ cũng sẽ không ngán Chelsea dù đã thua trên đất Mỹ.

Theo Q.D

