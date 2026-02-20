Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Lo ngại Yamal sa sút phong độ trong tháng Ramadan, Barca lập kế hoạch đặc biệt

Sự kiện: La liga 2025-26 Lamine Yamal Barcelona

Để giúp thi đấu ngày càng “bùng nổ”, Barcelona đã chuẩn bị một kế hoạch riêng dành cho ngôi sao trẻ Lamine Yamal. Đội chủ sân Nou Camp muốn duy trì phong độ trong thời gian anh thực hiện việc nhịn ăn trong tháng Ramadan.

  

Tại Tây Ban Nha, các tín đồ Hồi giáo bắt đầu tháng chay từ thứ Tư (18/2/2026). Một trong những gương mặt nổi tiếng cũng tham gia nhịn ăn là Lamine Yamal.

Ngôi sao trẻ của Barcelona lựa chọn tiếp tục thực hiện nghi thức tôn giáo dù vẫn phải thi đấu với cường độ cao. Đây là lúc vai trò hỗ trợ từ CLB trở nên then chốt để tránh việc cầu thủ suy giảm phong độ.

Yamal sẽ thực hiện nghi lễ nhịn ăn trong tháng Ramadan

Yamal sẽ thực hiện nghi lễ nhịn ăn trong tháng Ramadan

Chế độ dinh dưỡng đặc biệt

Theo nguồn tin từ AS, bộ phận y tế của Barcelona đã xây dựng kế hoạch dinh dưỡng đặc biệt cho Lamine Yamal nhằm giúp anh vượt qua tháng Ramadan mà không ảnh hưởng đến màn trình diễn trên sân.

Kế hoạch tập trung vào bữa ăn cân bằng khi xả chay, tránh ăn quá nặng hoặc quá nhiều để không ảnh hưởng đến giấc ngủ và quá trình hồi phục.

Việc bổ sung nước cũng được coi là yếu tố then chốt. Yamal được khuyến khích uống đủ lượng chất lỏng trước khi thi đấu để bù đắp cho quãng thời gian nhịn ăn.

Tháng Ramadan vốn là thử thách lớn với các VĐV, nhất là trong những môn thể thao đòi hỏi nguồn năng lượng và sự tập trung liên tục.

Barcelona bảo vệ "ngọc quý" giữa lịch thi đấu dày đặc

Thông qua việc điều chỉnh chế độ ăn uống và quy trình hồi phục, Barcelona kỳ vọng bảo toàn phong độ của Yamal, đồng thời giúp anh duy trì thể trạng tốt suốt tháng Ramadan.

Barca cần đảm bảo Yamal thi đấu với phong độ ổn định

Barca cần đảm bảo Yamal thi đấu với phong độ ổn định

CLB muốn đảm bảo rằng việc nhịn ăn không làm ảnh hưởng đến thể lực cũng như quá trình hồi phục của “viên ngọc thô”, đặc biệt khi lịch thi đấu trong tháng này khá dày.

Yamal hiện được Barcelona chăm sóc đặc biệt, bởi anh được xem như một tài sản quý giá của đội bóng xứ Catalunya.

Ngôi sao then chốt của Barca

Ở mùa giải 2025/26 đang diễn ra, Yamal đã ghi 15 bàn thắng và có 13 kiến tạo sau 32 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Nhờ đóng góp của anh, Barcelona tiếp tục bám sát cuộc đua vô địch La Liga. Gã khổng lồ xứ Catalunya hiện đứng thứ hai với 58 điểm sau 24 trận, kém Real Madrid 2 điểm.

Tại Copa del Rey, Yamal phải chứng kiến Barcelona thảm bại 0-4 trước Atletico Madrid ở lượt đi bán kết. Đội bóng sẽ có cơ hội “đòi nợ” ở trận lượt về diễn ra ngày 3/3.

Còn tại UEFA Champions League, Barcelona của Yamal đã giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội.

-20/02/2026 14:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26
