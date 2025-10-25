Trực tiếp bóng đá Newcastle - Fulham: "Chích chòe" tiếp đà thăng hoa (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 25/1 | St. James Park Newcastle 0 - 0 Fulham (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Newcastle vs Fulham Fulham Điểm Pope Trippier Thiaw Botman Burn Bruno Miley Ramsey Murphy Gordon Woltemade Điểm Leno Castagne Diop Bassey Sessegnon Smith Rowe Berge Wilson King Iwobi Jimenez Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Newcastle Newcastle Fulham Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pope, Trippier, Thiaw, Botman, Burn, Bruno, Miley, Ramsey, Murphy, Gordon, Woltemade Leno, Castagne, Diop, Bassey, Sessegnon, Smith Rowe, Berge, Wilson, King, Iwobi, Jimenez

Lợi thế của "Chích chòe"

Newcastle đang sở hữu phong độ tương đối tốt trong thời gian gần đây. 3/4 trận gần nhất trên mọi đấu trường chứng kiến thầy trò HLV Eddie Howe giành chiến thắng. Dù đang không sở hữu vị trí cao tại giải Ngoại hạng Anh, nhưng "Chích choè" đang chơi tốt tại đấu trường cúp C1 châu Âu và họ đang rất tự tin để bước vào trận đấu với Fulham.