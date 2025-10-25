Trực tiếp bóng đá Newcastle - Fulham: "Chích chòe" tiếp đà thăng hoa (Ngoại hạng Anh)
(21h, 25/10) Newcastle và Fulham đang đứng sát nhau trên bảng xếp hạng. Trận đấu vì thế hứa hẹn sẽ căng thẳng và hấp dẫn.
Danh sách các trận đấu HOT
Premier League | 21h, 25/1 | St. James Park
Điểm
Pope
Trippier
Thiaw
Botman
Burn
Bruno
Miley
Ramsey
Murphy
Gordon
Woltemade
Điểm
Leno
Castagne
Diop
Bassey
Sessegnon
Smith Rowe
Berge
Wilson
King
Iwobi
Jimenez
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Lợi thế của "Chích chòe"
Newcastle đang sở hữu phong độ tương đối tốt trong thời gian gần đây. 3/4 trận gần nhất trên mọi đấu trường chứng kiến thầy trò HLV Eddie Howe giành chiến thắng. Dù đang không sở hữu vị trí cao tại giải Ngoại hạng Anh, nhưng "Chích choè" đang chơi tốt tại đấu trường cúp C1 châu Âu và họ đang rất tự tin để bước vào trận đấu với Fulham.
