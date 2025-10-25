Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Fernandes đá trận thứ 300 cho MU đêm nay, tiết lộ lý do từ chối Saudi Arabia

Sự kiện: Bruno Fernandes Manchester United Ronaldo & giải Ả Rập Saudi Pro League

Bruno Fernandes sẽ chạm mốc 300 trận cho MU đêm nay, nhưng anh có lẽ đã không đạt tới mốc này nếu đồng ý về Saudi Arabia.

   

Giấc mơ dang dở

Bruno Fernandes mới đây đã có cuộc phỏng vấn cho Sky Sports và anh thừa nhận mình đã được tiếp cận để chuyển sang đá ở Saudi Arabia trong mùa hè năm nay. Anh thậm chí đã hỏi ý kiến của Cristiano Ronaldo, nhưng rốt cuộc đã chọn ở lại MU và cũng không định sang Saudi Arabia vào năm tới.

Bruno Fernandes đã được Al Hilal mời mức lương 700.000 bảng/tuần

Bruno Fernandes đã được Al Hilal mời mức lương 700.000 bảng/tuần

“Al Hilal đã mời tôi gia nhập và họ sẵn sàng chi khoảng 700.000 bảng/tuần để trả lương cho tôi”, Fernandes nói. “Tôi và người đại diện đã nói chuyện với nhau, và ông ấy cho tôi biết rằng có nhiều CLB liên hệ nhưng ở châu Âu, không đội nào thực sự tiếp cận tôi với một đề nghị cụ thể”.

“Còn về Al Hilal, khi tôi đang ở Malaysia tôi đã nói chuyện này với cả Jason Wilcox và Omar Berrada (Giám đốc bóng đá & CEO của MU). Tôi muốn biết họ nghĩ thế nào. Jason và Omar đều nói họ sẽ nhận lời nhưng cũng muốn tôi ở lại. Còn HLV trưởng (Ruben Amorim) nói ông ấy muốn bổ sung cầu thủ để giúp tôi biến MU thành một đội mạnh hơn, nên nếu tôi đi thì mọi thứ sẽ không có ý nghĩa gì”, anh cho biết.

“Sau đó tôi nói chuyện với Cristiano (Ronaldo), tôi thực ra đã nghĩ mình sẽ từ chối Al Hilal nhưng muốn biết anh ấy có ý kiến ra sao. Cuối cùng tôi hỏi ý vợ, và cô ấy hỏi lại rằng liệu tôi đã thực sự đạt được mọi thứ mà tôi muốn ở Manchester. Cô ấy biết là tôi chưa, và tôi quyết định ở lại. Tôi muốn vô địch Premier League và Champions League với đội bóng này”.

Còn chạy được, còn hy vọng

Fernandes sẽ đá trận thứ 300 cho MU vào tối nay khi MU làm khách tại sân của Brighton lúc 23h30. Anh đã có 100 bàn và 87 kiến tạo cho CLB và vắng mặt chỉ 8 trận trong suốt nửa thập kỷ khoác áo “Quỷ Đỏ”. Nhưng Fernandes nghĩ rằng những điều tốt nhất cho anh ở MU còn ở phía trước.

Fernandes đá trận thứ 300 cho MU đêm nay, tiết lộ lý do từ chối Saudi Arabia - 2

“Tôi không biết vì sao tôi lại đá được ở CLB này, có những cầu thủ khác rất khó khăn và không thành công. Tôi rất khao khát, khi đến đây tôi tự nhủ cơ hội đầu tiên của mình cũng sẽ là cơ hội cuối cùng, do đó tôi phải làm được”, Fernandes chia sẻ.

“Trong đầu tôi không có gì ngoài việc phải cố hết sức để thành công tại Premier League, thành công tại CLB mà tôi đã mơ gia nhập từ lâu. Và mỗi mùa giải mới bắt đầu, tôi lại nhắc mình rằng chúng tôi có thể sẽ đạt được những danh hiệu. Giấc mơ của tôi không gì khác ngoài vô địch Premier League và Champions League”.

Fernandes dù vậy đã 31 tuổi và anh không biết mình trụ lại được bao lâu ở đỉnh cao phong độ, nhất là khi những cầu thủ trẻ hơn sẽ cạnh tranh vị trí. “Ngày xưa một cầu thủ giỏi có thể chỉ chạy 6-7 km/trận và vẫn chơi tốt hơn bất kỳ ai. Bây giờ những ai không chạy được đến 9-10km là có thể sẽ không được HLV sử dụng. Tôi thấy may mắn là mình vẫn còn chạy được”, Fernandes bình luận.

“Kobbie (Mainoo), cậu ấy là đối thủ cạnh tranh vị trí với tôi và có thể làm được những điều tôi làm nhưng theo cách khác. Bruno Fernandes biết ghi bàn, còn Kobbie Mainoo biết qua người. Cậu ấy còn trẻ nhưng đã khiến tôi phải tiến bộ bản thân để không mất vị trí”.

Theo Q.D (Tổng hợp Sky Sports) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/10/2025 12:16 PM (GMT+7)
