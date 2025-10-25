Kết quả bóng đá Leeds United - West Ham: 15 phút choáng váng, lún sâu khủng hoảng (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
PVF-CAND vs Ninh Bình
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Borussia M'gladbach vs Bayern Munich
Logo Borussia M&#39;gladbach - BMG Borussia M'gladbach
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Newcastle United vs Fulham
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Chelsea vs Sunderland
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brest vs Paris Saint-Germain
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Napoli vs Inter Milan
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Borussia Dortmund vs Köln
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Köln - KOE Köln
-
Manchester United vs Brighton & Hove Albion
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Monaco vs Toulouse
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Cremonese vs Atalanta
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Brentford vs Liverpool
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Thể Công - Viettel
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Sông Lam Nghệ An vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Hải Phòng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Wolverhampton Wanderers vs Burnley
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Aston Villa vs Manchester City
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Crystal Palace
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
AFC Bournemouth vs Nottingham Forest
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Bayer Leverkusen vs Freiburg
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Everton vs Tottenham Hotspur
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Lazio vs Juventus
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Lyonnais vs Strasbourg
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Thép Xanh Nam Định vs SHB Đà Nẵng
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Công An Hà Nội vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Lecce vs Napoli
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Atalanta vs Milan
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Roma vs Parma
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Juventus vs Udinese
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Lorient vs Paris Saint-Germain
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Inter Milan vs Fiorentina
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Paris FC vs Olympique Lyonnais
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Nantes vs Monaco
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Marseille vs Angers SCO
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Angers SCO - SCO Angers SCO
-

Kết quả bóng đá Leeds United - West Ham: 15 phút choáng váng, lún sâu khủng hoảng (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Clip Ngoại hạng Anh 2025/26 Premier League 2025-26 West Ham United

(Vòng 9) Những bàn thắng trong 15 phút đầu đã khiến cục diện trận đấu xoay chuyển theo chiều hướng khác.

   

Hành quân tới sân của Leeds United, West Ham rất quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên dưới thời tân HLV trưởng Nuno Santo. Dù vậy, tham vọng đó đã bị dội "gáo nước lạnh" chỉ trong 15 phút đầu. Lần lượt Brenden Aaronson (3') và Joe Rodon (15') lập công, giúp Leeds United dẫn 2-0.

Leeds United khiến West Ham lún sâu vào khủng hoảng

Leeds United khiến West Ham lún sâu vào khủng hoảng

Khoảng thời gian tiếp theo, West Ham vùng lên mạnh mẽ, tạo ra thế trận đôi công với đội chủ nhà. Dù vậy, các ngôi sao trên hàng công đội bóng thành London tỏ ra quá vô duyên trước khung thành đối phương. Phút 34, Paqueta đưa bóng vào lưới Leeds, chỉ tiếc rằng trọng tài và VAR không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

Bước sang hiệp 2, HLV Nuno Santo thực hiện hàng loạt sự điều chỉnh về chiến thuật, nhân sự. Dù vậy, những gì West Ham làm được chỉ là bàn rút ngắn cách biệt của Mateus Fernandes ở phút 90.

Chung cuộc, West Ham nhận thất bại 1-2 trước Leeds United, qua đó nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 6, bao gồm 4 trận dưới thời HLV Nuno Santo (1 hòa, 3 thua).

Chung cuộc: Leeds United 2-1 West Ham

Ghi bàn (kiến tạo):

Leeds United: Aaronson 3', Rodon 15' (Longstaff)

West Ham:

Đội hình xuất phát:

Leeds United: Lucas Perri, Bogle, Rodon, Bijol, Gudmundsson, Longstaff, Ampadu, Tanaka, Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor

West Ham: Areola, Kilman, Todibo, Wan-Bissaka, Scarles, Soucek, Irving, Diouf, Bowen, Lucas Paqueta, Summerville

Video bóng đá Nottingham - Porto: Điểm nhấn 2 quả 11m, tướng mới ra mắt suôn sẻ (Europa League)
Video bóng đá Nottingham - Porto: Điểm nhấn 2 quả 11m, tướng mới ra mắt suôn sẻ (Europa League)

(Vòng bảng Europa League) HLV Sean Dyche có trận ra mắt Nottingham Forest và đã có khởi đầu không tệ.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh - Tiến Tài ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/10/2025 03:24 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Clip Ngoại hạng Anh 2025/26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN