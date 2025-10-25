Kết quả bóng đá Leeds United - West Ham: 15 phút choáng váng, lún sâu khủng hoảng (Ngoại hạng Anh)

Hành quân tới sân của Leeds United, West Ham rất quyết tâm giành chiến thắng đầu tiên dưới thời tân HLV trưởng Nuno Santo. Dù vậy, tham vọng đó đã bị dội "gáo nước lạnh" chỉ trong 15 phút đầu. Lần lượt Brenden Aaronson (3') và Joe Rodon (15') lập công, giúp Leeds United dẫn 2-0.

Leeds United khiến West Ham lún sâu vào khủng hoảng

Khoảng thời gian tiếp theo, West Ham vùng lên mạnh mẽ, tạo ra thế trận đôi công với đội chủ nhà. Dù vậy, các ngôi sao trên hàng công đội bóng thành London tỏ ra quá vô duyên trước khung thành đối phương. Phút 34, Paqueta đưa bóng vào lưới Leeds, chỉ tiếc rằng trọng tài và VAR không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị.

Bước sang hiệp 2, HLV Nuno Santo thực hiện hàng loạt sự điều chỉnh về chiến thuật, nhân sự. Dù vậy, những gì West Ham làm được chỉ là bàn rút ngắn cách biệt của Mateus Fernandes ở phút 90.

Chung cuộc, West Ham nhận thất bại 1-2 trước Leeds United, qua đó nối dài chuỗi trận không thắng lên con số 6, bao gồm 4 trận dưới thời HLV Nuno Santo (1 hòa, 3 thua).

Chung cuộc: Leeds United 2-1 West Ham

Ghi bàn (kiến tạo):

Leeds United: Aaronson 3', Rodon 15' (Longstaff)

West Ham:

Đội hình xuất phát:

Leeds United: Lucas Perri, Bogle, Rodon, Bijol, Gudmundsson, Longstaff, Ampadu, Tanaka, Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor

West Ham: Areola, Kilman, Todibo, Wan-Bissaka, Scarles, Soucek, Irving, Diouf, Bowen, Lucas Paqueta, Summerville