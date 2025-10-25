Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Sesko là phiên bản nâng cấp của Hojlund, MU quyết phá dớp trước Brighton

Sự kiện: Manchester United Premier League 2025-26 Ruben Amorim

Benjamin Sesko đang dần khẳng định vị thế của mình tại Manchester United. Bối cảnh hiện tại khiến đội ngũ huấn luyện "Quỷ đỏ" không thể không so sánh anh với Rasmus Hojlund, người từng là “cánh chim đầu đàn” trên hàng công đội bóng.

   

⚽ Sesko – Bản nâng cấp trị giá 74 triệu bảng

Sau khi gia nhập MU từ RB Leipzig với mức giá 74 triệu bảng, tiền đạo 22 tuổi người Slovenia khởi đầu khá chậm chạp. Sesko chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị trong ba trận đầu tiên tại Premier League và gần như không để lại dấu ấn.

Sesko trong trận MU thắng Liverpool

Sesko trong trận MU thắng Liverpool

Tuy nhiên, Sesko đã dần bắt nhịp: anh ghi bàn trong trận thua 1-3 trước Brentford, rồi tiếp tục "nổ súng" trong chiến thắng 2-0 trong cuộc tiếp đón Sunderland trước đợt FIFA Days tháng 10.

Trong khi đó, Hojlund - tiền đạo hiện bị đem cho Napoli mượn - lại gây ấn tượng mạnh với 4 bàn sau 6 trận, bao gồm cú đúp vào lưới Sporting Lisbon. Dù vậy, theo The Sun, ban huấn luyện MU tin rằng Sesko là “phiên bản hoàn thiện hơn”.

🧠 Khác biệt đến từ tư duy và di chuyển không bóng

Nguồn tin cho biết HLV Ruben Amorim cùng đội ngũ của ông “liên tục nhấn mạnh” rằng Sesko là bản nâng cấp rõ rệt so với Hojlund, đặc biệt ở khả năng di chuyển và phối hợp.

Hojlund tỏa sáng ở Napoli, còn Sesko dần bắt nhịp tại MU

Hojlund tỏa sáng ở Napoli, còn Sesko dần bắt nhịp tại MU

Trong khi Hojlund bị phàn nàn vì lối chơi thiếu linh hoạt khi không có bóng, Sesko lại được khen ngợi nhờ ý thức chiến thuật và khả năng phân phối bóng.

Thống kê ấn tượng từ mùa trước cho thấy Sesko ghi 13 bàn và kiến tạo 5 lần ở Bundesliga, đồng thời lập công thêm 4 lần trong 8 trận Champions League. Ngược lại, Hojlund chỉ có 10 bàn và 4 kiến tạo, phần lớn ở đấu trường Europa League.

Trước đó, Hojlund từng hy vọng sẽ cạnh tranh vị trí tại Old Trafford, nhưng khi nhận ra CLB không còn kế hoạch cho mình, anh buộc phải rời đi để tìm cơ hội dưới trướng Antonio Conte tại Napoli.

Huyền thoại Paul Scholes từng lên tiếng bảo vệ đàn em: “Tôi sẽ giữ Hojlund lại. Cậu ấy mới 22 tuổi, đã phải gánh hàng công MU một mình suốt hai năm. Với cách đội bóng chơi hiện tại, họ cần ít nhất ba trung phong hàng đầu và Hojlund nên là một trong số đó".

Scholes cho rằng Hojlund cần thời gian “ngồi lại, lấy lại cảm giác chơi bóng” thay vì bị vắt kiệt phong độ.

🔴 Amorim vẫn “để dành” Sesko trước Liverpool

Dù được đánh giá cao, Sesko vẫn không được đá chính trong trận đại chiến với Liverpool. HLV Amorim chọn Bryan Mbeumo, Matheus Cunha và Mason Mount cho hàng công ba người.

Sesko sẽ phải chứng tỏ bản thân trước Brighton

Sesko sẽ phải chứng tỏ bản thân trước Brighton

Quyết định này tỏ ra hiệu quả: Mbeumo phá bẫy việt vị ghi bàn, trong khi Cunha tạo liên kết tấn công xuất sắc. Sesko chỉ vào sân từ ghế dự bị, suýt ghi bàn nếu không bị Ibrahima Konate kịp thời xoạc bóng cứu thua ngoạn mục.

Với hai bàn thắng đã có trong mùa giải này, Benjamin Sesko được kỳ vọng sẽ tiếp tục được trao cơ hội trong trận gặp Brighton cuối tuần này (23h30 ngày 25/10, giờ Hà Nội). Đây được xem là trận đấu để Sesko có thể chứng minh vì sao mình được coi là “bản nâng cấp hoàn hảo” của Hojlund.

25/10/2025 09:12 AM (GMT+7)
