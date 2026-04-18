Trực tiếp bóng đá Newcastle - Bournemouth: Đua vé dự Cúp châu Âu (Ngoại hạng Anh)

Premier League | 21h, 18/4 | St. James' Park Newcastle 0 - 0 Bournemouth (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Newcastle vs Bournemouth Bournemouth Điểm Ramsdale Trippier Thiaw Botman Hall Miley Tonali Ramsey Barnes Osula Gordon Điểm Petrovic Jimenez Hill Senesi Truffert Christie Scott Rayan Kroupi Tavernier Evanilson Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Newcastle Newcastle Bournemouth Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Ramsdale, Trippier, Thiaw, Botman, Hall, Miley, Tonali, Ramsey, Barnes, Osula, Gordon Petrovic, Jimenez, Hill, Senesi, Truffert, Christie, Scott, Rayan, Kroupi, Tavernier, Evanilson

Bournemouth đua vé dự Cúp châu Âu

Phong độ của Bournemouth không hề tồi. Họ bất bại trong 12 trận liên tiếp, với chiến thắng 2-1 ấn tượng gần đây diễn ra trên sân của Arsenal. Điều này cho thấy Bournemouth không hề dễ bị bắt nạt.

Sắp tới, Bournemouth sẽ chạm trán Newcastle. Họ mong muốn hạ thêm đối thủ này để tiếp tục đua tranh cho 1 suất dự Cúp châu Âu mùa tới. Hiện Bournemouth chỉ kém top 7 khoảng cách 2 điểm, trong khi họ lại được thi đấu sớm.

Nhìn sang Newcastle, đội bóng này thi đấu không tốt trong thời gian qua. 2 trận gần nhất chứng kiến "Chích chòe" toàn thua.

