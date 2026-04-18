Lực sĩ khỏe nhất châu Âu "tan cửa nát nhà" vì vụng trộm với đồng nghiệp nữ

Hào quang của những đấu trường sức mạnh không thể che lấp cơn bão đời tư đang bủa vây Luke Stoltman. Nhà vô địch “Người đàn ông khỏe nhất châu Âu” bất ngờ trở thành tâm điểm vì những rạn nứt gia đình gắn với cáo buộc ngoại tình cùng một nữ VĐV.

Luke Stoltman, nhà vô địch sức mạnh châu Âu 2021 & 2024 đã chia tay vợ

Từ biểu tượng sức mạnh đến khủng hoảng cá nhân

Trong giới strongman, Luke Stoltman là cái tên gắn liền với sự bền bỉ và ý chí thép. Ở tuổi 41, anh từng 2 lần đứng trên đỉnh châu Âu, đại diện cho hình mẫu vận động viên chuyên nghiệp cả về thể chất lẫn tinh thần.

Thế nhưng phía sau ánh đèn sân khấu, cuộc sống riêng của anh lại rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Cuộc hôn nhân với Kushi Stoltman, người bạn đời từ năm 2016 đổ vỡ trong ồn ào, sau khi cô công khai cáo buộc chồng có quan hệ ngoài luồng với một nữ lực sĩ.

Bi kịch càng trở nên nặng nề khi thời điểm xảy ra vụ việc trùng với giai đoạn gia đình đối mặt thử thách lớn, con trai nhỏ của họ phải nhập viện điều trị bệnh.

Sau khi chia tay, người vợ Kushi đã có bạn trai mới

Những lời tố cáo đầy tổn thương

Trong chia sẻ gây chấn động, Kushi không giấu được sự suy sụp: “Con trai chúng tôi mới 9 tháng tuổi, đang nằm viện. Nhưng Luke lại ở bên người phụ nữ khác sau lưng tôi”.

Những dòng tâm sự sau đó càng cho thấy cú sốc tinh thần mà cô phải gánh chịu. Từ một gia đình từng cùng nhau vượt qua hành trình điều trị hiếm muộn để có con, tất cả sụp đổ chỉ trong thời gian ngắn.

Cảm giác “bị cướp mất tương lai” hay “rơi xuống đáy cuộc đời” phản ánh thực trạng của một người phụ nữ phải đối diện cùng lúc với tổn thương tình cảm và áp lực làm mẹ đơn thân.

Mối quan hệ mới và làn sóng tranh cãi

Trong khi đó, Luke Stoltman không im lặng quá lâu. Anh thừa nhận những “sai lầm” của mình, dù không đi sâu vào chi tiết. Song điều khiến dư luận chú ý là việc anh sớm công khai mối quan hệ với Melissa Peacock, nữ lực sĩ người Canada.

Cả hai xuất hiện cùng nhau trong các buổi tập luyện, chia sẻ hình ảnh thân mật trên mạng xã hội. Theo thông tin được công bố, Melissa từng bay hơn 6.000 dặm để đến Scotland và sống cùng Stoltman trong một khoảng thời gian.

Luke Stoltman cũng chính thức công khai mối quan hệ với nữ đồng nghiệp

Sự chuyển đổi nhanh chóng từ một cuộc hôn nhân tan vỡ sang mối quan hệ mới đã tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cho rằng đây là chuyện cá nhân, trong khi số khác đặt câu hỏi về trách nhiệm và cách hành xử của một người nổi tiếng.

Ngôi nhà triệu bảng và dấu chấm hết cho một chương đời

Giữa những ồn ào, một chi tiết mang tính biểu tượng đã xuất hiện, căn nhà gia đình của Stoltman được rao bán với giá khoảng 420.000 bảng Anh.

Ngôi nhà tại vùng cao nguyên Scotland từng được xây dựng như tổ ấm cho cuộc sống lâu dài. Không gian rộng rãi, hiện đại, bao quanh bởi thiên nhiên yên bình, tất cả từng đại diện cho hình ảnh một gia đình viên mãn.

Việc rao bán bất động sản này như một dấu mốc khép lại quá khứ. Những gì từng được xây dựng qua nhiều năm giờ trở thành ký ức.

Hiện tại, cả hai nhân vật chính đều đã bước sang chặng đường mới. Kushi dần ổn định cuộc sống và chia sẻ những khoảnh khắc tích cực hơn, trong khi Stoltman tiếp tục sự nghiệp và mối quan hệ mới.

Với Luke Stoltman, hành trình phía trước có thể vẫn là những cuộc thi, những kỷ lục. Nhưng rõ ràng, thử thách lớn nhất lúc này là cách anh đối diện với những gì xảy ra ở đời thực. Nơi hôn nhân tan vỡ, và tổ ấm cũng không còn.