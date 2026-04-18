Trực tiếp bóng đá Ninh Bình - PVF-CAND: Cơ hội thoát khỏi cơn bĩ cực (V-League)

V-League | 18h, 18/4 | Ninh Bình Arena Ninh Bình 0 - 0 PVF-CAND (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Ninh Bình vs PVF-CAND PVF-CAND Điểm Văn Lâm Đức Chiến Ngọc Bảo Thanh Thịnh Tiến Anh Quang Nho Thành Trung Bảo Toàn Quốc Việt Geovane Gustavo Điểm Minh Long Anh Quân Lý Đức Lucas Vũ Tín Bá Đạt Thái Quý Xuân Bắc Alastair Thanh Nhàn Mpande Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Ninh Bình Ninh Bình PVF-CAND Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Văn Lâm, Đức Chiến, Ngọc Bảo, Thanh Thịnh, Tiến Anh, Quang Nho, Thành Trung, Bảo Toàn, Quốc Việt, Geovane, Gustavo Minh Long, Anh Quân, Lý Đức, Lucas, Vũ Tín, Bá Đạt, Thái Quý, Xuân Bắc, Alastair, Thanh Nhàn, Mpande

Cơ hội thoát khỏi cơn bĩ cực

PVF-CAND đang nắm trong tay 13 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng Đà Nẵng 1 điểm. Điều này đồng nghĩa cuộc chiến trụ hạng đang diễn vô cam go với đội bóng của HLV Trần Tiến Đại.

Phong độ của PVF-CAND cũng không được ấn tượng, khi họ không thắng trong 5 trận V-League đã qua. Nhưng với việc hòa Công an Hà Nội và Becamex TP.HCM gần đây, PVF-CAND vẫn đáng được khen ngợi.

Hành quân tới sân của Ninh Bình sắp tới, PVF-CAND mong đợi vào chiến thắng để không bị rơi xuống vị trí cuối bảng. Ninh Bình tất nhiên không phải đối thủ dễ đối phó, nhưng họ cũng từng gặp nhiều khó khăn trước PVF-CAND. Còn nhớ ở tứ kết Cúp Quốc gia, Ninh Bình phải rất vất vả mới đánh bại được PVF-CAND với tỷ số 3-2.

