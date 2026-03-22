Video bóng đá Newcastle - Sunderland: Ngược dòng ngoạn mục (Ngoại hạng Anh)

Newcastle tưởng chừng sẽ có chiến thắng sân nhà đầu tiên trước Sunderland kể từ năm 2010 khi Anthony Gordon mở tỷ số ngay phút thứ 10. Bàn thắng đến từ sai lầm nơi hàng thủ “Mèo đen”. Luke O'Nien chuyền hỏng, bị Nick Woltemade cắt được trước khi kiến tạo cho Gordon dứt điểm, nâng tổng số bàn thắng của anh mùa này lên con số 17.

Brobbey ghi bàn quyết định ở phút 90, giúp Sunderland ngược dòng hạ Newcastle

Newcastle suýt nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ, nhưng cú đánh đầu của Sven Botman lại đưa bóng tìm đến cột dọc sau quả tạt của hậu vệ trái Lewis Hall.

Bước sang hiệp hai, Sunderland tìm được bàn gỡ ở phút 57. Thủ môn Aaron Ramsdale đấm bóng không dứt khoát, tạo điều kiện để Sunderland tổ chức lại pha tấn công. Brian Brobbey đánh ngực hướng bóng về khung thành, Dan Burn phá bóng ngay trên vạch vôi, nhưng Chemsdine Talbi kịp băng vào đá bồi, gỡ hòa 1-1.

Noah Sadiki sau đó có cơ hội đưa Sunderland vượt lên, nhưng không thắng được thủ môn Ramsdale trong pha đối mặt.

Dù vậy, Sunderland vẫn phải trả giá. Ở phút 90, Brobbey hoàn tất cú lội ngược dòng khi tận dụng pha bóng bật ra sau cú sút bị cản phá của chính mình, ghi bàn ấn định chiến thắng trong niềm vỡ òa của các CĐV Sunderland.

Kết quả này giúp Sunderland hoàn tất cú đúp chiến thắng trước Newcastle trong một mùa giải lần đầu tiên kể từ mùa 2014/15.

Tỷ số chung cuộc: Newcastle 1-2 Sunderland (Hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Newcastle: Gordon (10', Woltemade)

Sunderland: Talbi (57'), Brobbey (90')

Đội hình xuất phát

Newcastle: Ramsdale, Trippier, Hall, Botman, Joelinton, Gordon, Barnes, Elanga, Woltemade, Burn, Ramsey.

Sunderland: Ellborg, Geertruida, O'Nien, Alderete, Hume, Xhaka, Sadiki, Diarra, Rigg, Talbi, Brobbey.

