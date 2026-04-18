Bán kết tennis đỉnh cao: Zverev vào guồng hủy diệt, Shelton đối đầu hiện tượng Molcan

Alexander Zverev - Flavio Cobolli: 18h30, 18/4 (bán kết Munich Open)

Cuộc đối đầu giữa Alexander Zverev và Flavio Cobolli tại bán kết Munich Open là màn tái ngộ mà cán cân gần như nghiêng hẳn về phía tay vợt chủ nhà Zverev, dù Cobolli đang có phong độ khá ổn định.

Zverev (áo vàng) đang thể hiện phong độ của một ông vua giải đấu

Zverev bước vào trận đấu với tư cách đương kim vô địch và tiếp tục cho thấy bản lĩnh của ứng viên số một. Sau chiến thắng ngược dòng trước Francisco Cerundolo, nơi anh thắng áp đảo hai set cuối, tay vợt Đức chứng minh khả năng điều chỉnh nhịp độ và tăng tốc đúng thời điểm vẫn là điểm mạnh lớn nhất. Trước đó, anh cũng duy trì sự chắc chắn trong loạt trận đầu giải, thể hiện phong độ ngày càng ổn định trên sân đất nện quê nhà.

Ở chiều ngược lại, Cobolli cũng có hành trình đáng chú ý khi vượt qua Vit Kopriva khá thuyết phục 6-3, 6-2. Tay vợt Italy cho thấy khả năng giao bóng ổn và lối chơi chủ động từ cuối sân, nhưng thử thách lần này là hoàn toàn khác khi anh phải đối mặt một Zverev giàu kinh nghiệm, đặc biệt nguy hiểm trong các trận đấu bán kết trở đi.

Lịch sử đối đầu cũng không ủng hộ Cobolli khi anh toàn thua trong cả hai lần gặp trước, đều theo kịch bản một chiều. Điều này cho thấy sự chênh lệch về đẳng cấp, đặc biệt ở khả năng xử lý áp lực trong các thời điểm then chốt, thứ mà Zverev đang làm rất tốt tại giải năm nay.

Cobolli có thể gây khó khăn ở giai đoạn đầu nhờ sự tự tin, nhưng nếu trận đấu kéo dài, Zverev nhiều khả năng sẽ kiểm soát hoàn toàn nhịp độ.

Dự đoán kết quả: Zverev giành chiến thắng sau 2 set.

Alex Molcan - Ben Shelton: Khoảng 20h, 18/4 (bán kết Munich Open)

Alex Molcan và Ben Shelton gặp nhau tại bán kết Munich Open là câu chuyện thú vị giữa một “hiện tượng vòng loại” và một hạt giống đang khẳng định vị thế.

Shelton (bên trái) được đánh giá cao sẽ giành vé chung kết

Molcan đang có tuần thi đấu vượt kỳ vọng khi phải bắt đầu từ vòng loại nhưng liên tiếp tạo bất ngờ. Anh lần lượt loại Alexander Bublik, Daniel Altmaier và gần nhất là Denis Shapovalov. Điểm chung trong các chiến thắng này là khả năng kiểm soát nhịp độ và tận dụng sai lầm đối thủ, đặc biệt trước những tay vợt thiên về sức mạnh nhưng thiếu ổn định.

Tuy nhiên, thử thách lần này mang màu sắc hoàn toàn khác. Shelton, hạt giống số 2 đã có hành trình đầy thử thách khi phải vượt qua Emilio Nava, Alexander Blockx và đặc biệt là trận đấu căng thẳng với Joao Fonseca. Dù gặp không ít khó khăn, tay vợt Mỹ vẫn thể hiện được bản lĩnh ở các thời điểm quyết định, đặc biệt trong các loạt tie-break và game giao bóng áp lực.

Lối chơi của Shelton với cú giao bóng mạnh và khả năng đánh sớm điểm số thường phát huy tốt trên mặt sân đất nện tốc độ trung bình như tại Munich. Ngược lại, Molcan dù đang có phong độ cao nhưng vẫn bị đặt dấu hỏi về việc duy trì cường độ trước một đối thủ có sức ép liên tục như Shelton.

Đây là lần đầu hai tay vợt gặp nhau, nhưng cán cân chuyên môn nghiêng nhẹ về phía tay vợt người Mỹ nhờ chất lượng cú giao bóng và khả năng tạo đột biến.

Dự đoán kết quả: Shelton thắng sau 2 set.

