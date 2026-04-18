Trực tiếp bóng đá U20 nữ Triều Tiên - U20 nữ Nhật Bản: Trận tái chiến kinh điển (CK U20 nữ châu Á)

18h, 18/4 | Thammasat U20 nữ Triều Tiên 0 - 0 U20 nữ Nhật Bản (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: U20 nữ Triều Tiên vs U20 nữ Nhật Bản U20 nữ Nhật Bản Điểm Pak Ju Gyong Jong Pok Yong Ri Ye Gyong Pak Il Sim Ri Kuk Hyang Pak Ok I So Ryu Gyong Choe Rim Jong Ro Un Hyang Jon Il Chong Kang Ryu Mi Điểm Iwasaki Sato Aso Aoki Ota Honda Furuta Itamura Fukushima Matsunaga Tago Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận U20 nữ Triều Tiên U20 nữ Triều Tiên U20 nữ Nhật Bản Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pak Ju Gyong, Jong Pok Yong, Ri Ye Gyong, Pak Il Sim, Ri Kuk Hyang, Pak Ok I, So Ryu Gyong, Choe Rim Jong, Ro Un Hyang, Jon Il Chong, Kang Ryu Mi Iwasaki, Sato, Aso, Aoki, Ota, Honda, Furuta, Itamura, Fukushima, Matsunaga, Tago

Màn tái đấu duyên nợ

Mục tiêu đoạt vé đi World Cup đã hoàn thành cho cả hai đội, nhưng giờ sẽ là lúc họ tranh cúp và hai bên đều không lạ gì nhau. Đây cũng chính là trận chung kết của giải năm 2024 và U20 nữ Triều Tiên đã giành chức vô địch sau khi thắng ngược U20 nữ Nhật Bản 2-1, đồng thời chấm dứt giấc mơ 4 lần vô địch liên tiếp của các cô gái Nhật Bản.

U20 nữ Nhật Bản vẫn là bá chủ của giải đấu này khi đã 6 lần đăng quang và đang hy vọng kéo dài kỷ lục của mình. Trong khi đó U20 nữ Triều Tiên đã 2 lần lên ngôi.

Cỗ máy bất khả chiến bại

Bước vào giải với kỳ vọng lớn, U20 nữ Triều Tiên đã không có bất cứ va vấp nào: họ đã nã 25 bàn thắng vào lưới các đối thủ mà vẫn chưa 1 lần thủng lưới. Họ đã thắng các đối thủ từ Jordan (8-0), Uzbekistan (6-0), và Hàn Quốc (5-0) với những tỷ số cực đậm ở vòng bảng, trước khi hạ tiếp U20 Australia và thắng cả màn tái đấu U20 nữ Hàn Quốc, cả 2 lần đều với tỷ số 3-0.

Sức mạnh tấn công của U20 nữ Triều Tiên chủ yếu đến từ tiền đạo chủ lực Pak Ok-i, người lúc này đã có 7 bàn.

Hành trình lịch sử

U20 nữ Nhật Bản không mấy khó khăn vượt qua vòng bảng trước những đối thủ đến từ Ấn Độ, Đài Loan (TQ) và Australia. Dẫn đầu bởi đội trưởng Mao Itamura trên hàng công, U20 nữ Nhật Bản chơi với sự linh hoạt trong chiến thuật nhưng luôn duy trì sự mượt mà trong phối hợp chuyền bóng và đột phá.

Hiện U20 nữ Nhật Bản đã có 7 cầu thủ ghi bàn từ đầu giải, trong đó bộ ba tấn công chủ lực Noa Fukushima (5 bàn), Mao Itamura (3) và Natsumi Tago (3) đóng vai trò chủ đạo.

