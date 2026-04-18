Trực tiếp bóng đá U20 nữ Triều Tiên - U20 nữ Nhật Bản: Trận tái chiến kinh điển (CK U20 nữ châu Á)
(18h, 18/4, chung kết U20 nữ châu Á 2026) Đây là trận tái đấu của chung kết 2024 và cũng là giữa hai đội mạnh nhất trong suốt chiều dài lịch sử giải đấu.
18h, 18/4 | Thammasat
Điểm
Pak Ju Gyong
Jong Pok Yong
Ri Ye Gyong
Pak Il Sim
Ri Kuk Hyang
Pak Ok I
So Ryu Gyong
Choe Rim Jong
Ro Un Hyang
Jon Il Chong
Kang Ryu Mi
Điểm
Iwasaki
Sato
Aso
Aoki
Ota
Honda
Furuta
Itamura
Fukushima
Matsunaga
Tago
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Màn tái đấu duyên nợ
Mục tiêu đoạt vé đi World Cup đã hoàn thành cho cả hai đội, nhưng giờ sẽ là lúc họ tranh cúp và hai bên đều không lạ gì nhau. Đây cũng chính là trận chung kết của giải năm 2024 và U20 nữ Triều Tiên đã giành chức vô địch sau khi thắng ngược U20 nữ Nhật Bản 2-1, đồng thời chấm dứt giấc mơ 4 lần vô địch liên tiếp của các cô gái Nhật Bản.
U20 nữ Nhật Bản vẫn là bá chủ của giải đấu này khi đã 6 lần đăng quang và đang hy vọng kéo dài kỷ lục của mình. Trong khi đó U20 nữ Triều Tiên đã 2 lần lên ngôi.
Cỗ máy bất khả chiến bại
Bước vào giải với kỳ vọng lớn, U20 nữ Triều Tiên đã không có bất cứ va vấp nào: họ đã nã 25 bàn thắng vào lưới các đối thủ mà vẫn chưa 1 lần thủng lưới. Họ đã thắng các đối thủ từ Jordan (8-0), Uzbekistan (6-0), và Hàn Quốc (5-0) với những tỷ số cực đậm ở vòng bảng, trước khi hạ tiếp U20 Australia và thắng cả màn tái đấu U20 nữ Hàn Quốc, cả 2 lần đều với tỷ số 3-0.
Sức mạnh tấn công của U20 nữ Triều Tiên chủ yếu đến từ tiền đạo chủ lực Pak Ok-i, người lúc này đã có 7 bàn.
Hành trình lịch sử
U20 nữ Nhật Bản không mấy khó khăn vượt qua vòng bảng trước những đối thủ đến từ Ấn Độ, Đài Loan (TQ) và Australia. Dẫn đầu bởi đội trưởng Mao Itamura trên hàng công, U20 nữ Nhật Bản chơi với sự linh hoạt trong chiến thuật nhưng luôn duy trì sự mượt mà trong phối hợp chuyền bóng và đột phá.
Hiện U20 nữ Nhật Bản đã có 7 cầu thủ ghi bàn từ đầu giải, trong đó bộ ba tấn công chủ lực Noa Fukushima (5 bàn), Mao Itamura (3) và Natsumi Tago (3) đóng vai trò chủ đạo.
Xem trọn vẹn các trận đấu trên TV360 tại https://tv360.vn, Trải nghiệm mượt mà trên đa nền tảng, tua lại – xem lại, miễn phí data 4G/5G Viettel.
