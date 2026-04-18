Trực tiếp bóng đá U20 nữ Triều Tiên - U20 nữ Nhật Bản: Trận tái chiến kinh điển (CK U20 nữ châu Á)

Ninh Bình vs PVF-CAND
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hải Phòng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Brentford vs Fulham
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Bayer Leverkusen vs Augsburg
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Hoffenheim vs Borussia Dortmund
Logo Hoffenheim - TSG Hoffenheim
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Leeds United vs Wolverhampton Wanderers
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Newcastle United vs AFC Bournemouth
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Lorient vs Olympique Marseille
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Napoli vs Lazio
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Tottenham Hotspur vs Brighton & Hove Albion
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Eintracht Frankfurt vs RB Leipzig
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Roma vs Atalanta
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Chelsea vs Manchester United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Lille vs Nice
Logo Lille - LIL Lille
-
Logo Nice - NIC Nice
-
SHB Đà Nẵng vs Thép Xanh Nam Định
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Đông Á Thanh Hóa vs Sông Lam Nghệ An
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Thể Công - Viettel vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Aston Villa vs Sunderland
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Everton vs Liverpool
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Burnley
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Hellas Verona vs Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Monaco vs Auxerre
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Manchester City vs Arsenal
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Bayern Munich vs Stuttgart
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Juventus vs Bologna
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Paris Saint-Germain vs Olympique Lyonnais
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Lecce vs Fiorentina
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Crystal Palace vs West Ham United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Athletic Club vs Osasuna
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Brighton & Hove Albion vs Chelsea
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Madrid vs Alavés
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Girona vs Real Betis
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Elche vs Atlético de Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester City
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Barcelona vs Celta de Vigo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Real Oviedo vs Villarreal
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Sunderland vs Nottingham Forest
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-

Trực tiếp bóng đá U20 nữ Triều Tiên - U20 nữ Nhật Bản: Trận tái chiến kinh điển (CK U20 nữ châu Á)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Đội tuyển Nhật Bản

(18h, 18/4, chung kết U20 nữ châu Á 2026) Đây là trận tái đấu của chung kết 2024 và cũng là giữa hai đội mạnh nhất trong suốt chiều dài lịch sử giải đấu.

18h, 18/4 | Thammasat

U20 nữ Triều Tiên
Trực tiếp bóng đá U20 nữ Triều Tiên - U20 nữ Nhật Bản: Trận tái chiến kinh điển (CK U20 nữ châu Á) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá U20 nữ Triều Tiên - U20 nữ Nhật Bản: Trận tái chiến kinh điển (CK U20 nữ châu Á) - 1
U20 nữ Nhật Bản
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá U20 nữ Triều Tiên - U20 nữ Nhật Bản: Trận tái chiến kinh điển (CK U20 nữ châu Á) - 1
Pak Ju Gyong, Jong Pok Yong, Ri Ye Gyong, Pak Il Sim, Ri Kuk Hyang, Pak Ok I, So Ryu Gyong, Choe Rim Jong, Ro Un Hyang, Jon Il Chong, Kang Ryu Mi
Trực tiếp bóng đá U20 nữ Triều Tiên - U20 nữ Nhật Bản: Trận tái chiến kinh điển (CK U20 nữ châu Á) - 1
Iwasaki, Sato, Aso, Aoki, Ota, Honda, Furuta, Itamura, Fukushima, Matsunaga, Tago

Màn tái đấu duyên nợ

Mục tiêu đoạt vé đi World Cup đã hoàn thành cho cả hai đội, nhưng giờ sẽ là lúc họ tranh cúp và hai bên đều không lạ gì nhau. Đây cũng chính là trận chung kết của giải năm 2024 và U20 nữ Triều Tiên đã giành chức vô địch sau khi thắng ngược U20 nữ Nhật Bản 2-1, đồng thời chấm dứt giấc mơ 4 lần vô địch liên tiếp của các cô gái Nhật Bản.

U20 nữ Nhật Bản vẫn là bá chủ của giải đấu này khi đã 6 lần đăng quang và đang hy vọng kéo dài kỷ lục của mình. Trong khi đó U20 nữ Triều Tiên đã 2 lần lên ngôi. 

Cỗ máy bất khả chiến bại

Bước vào giải với kỳ vọng lớn, U20 nữ Triều Tiên đã không có bất cứ va vấp nào: họ đã nã 25 bàn thắng vào lưới các đối thủ mà vẫn chưa 1 lần thủng lưới. Họ đã thắng các đối thủ từ Jordan (8-0), Uzbekistan (6-0), và Hàn Quốc (5-0) với những tỷ số cực đậm ở vòng bảng, trước khi hạ tiếp U20 Australia và thắng cả màn tái đấu U20 nữ Hàn Quốc, cả 2 lần đều với tỷ số 3-0.

Sức mạnh tấn công của U20 nữ Triều Tiên chủ yếu đến từ tiền đạo chủ lực Pak Ok-i, người lúc này đã có 7 bàn. 

Hành trình lịch sử

U20 nữ Nhật Bản không mấy khó khăn vượt qua vòng bảng trước những đối thủ đến từ Ấn Độ, Đài Loan (TQ) và Australia. Dẫn đầu bởi đội trưởng Mao Itamura trên hàng công, U20 nữ Nhật Bản chơi với sự linh hoạt trong chiến thuật nhưng luôn duy trì sự mượt mà trong phối hợp chuyền bóng và đột phá. 

Hiện U20 nữ Nhật Bản đã có 7 cầu thủ ghi bàn từ đầu giải, trong đó bộ ba tấn công chủ lực Noa Fukushima (5 bàn), Mao Itamura (3) và Natsumi Tago (3) đóng vai trò chủ đạo. 

Video bóng đá nữ U20 Trung Quốc - Nhật Bản: Tuyệt phẩm đá phạt, định đoạt từ hiệp 1 (Giải châu Á)

18/04/2026 12:07 PM (GMT+7)
