Cầu thủ Nepal không có lương, không thi đấu, sao chống nổi Malaysia

Trong bối cảnh đầy khó khăn của Nepal, đội trưởng kiêm thủ môn Kiran Chemjong vẫn hy vọng toàn đội có thể thể hiện bộ mặt tích cực hơn trong chuyến làm khách tại sân vận động Quốc gia Bukit Jalil, sau trận thua 0-2 đội tuyển Malaysia ở lượt trận mở màn vòng loại Asian Cup bảng F hồi tháng 3 .

Nhớ lại trận đấu trước, thủ môn Kiran cho rằng Nepal đã chơi kiên cường nhưng lại để thua vì những sai lầm không đáng có. Anh nói rằng đội tuyển rút ra bài học và tập luyện kỹ lưỡng để tránh lặp lại những tình huống bóng chết khiến họ đánh mất thế trận. Theo anh, sự tôn trọng dành cho mọi đối thủ là cần thiết, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sẵn sàng thi đấu với tinh thần tốt nhất.

Ở tuổi 35, Kiran là cầu thủ khoác áo đội tuyển Nepal nhiều nhất với 107 trận. Anh thừa nhận rất thất vọng khi bóng đá nước nhà bị đình trệ quá lâu bởi những bế tắc nội bộ kéo dài. Việc không có giải đấu chính thức khiến các cầu thủ không được thi đấu cọ xát, không có lương và cũng không được đánh giá đúng năng lực để lựa chọn vào đội tuyển. Điều này, theo Kiran, đã kìm hãm sự phát triển của từng cá nhân và giảm đáng kể khả năng cạnh tranh của đội tuyển quốc gia khi bước ra sân chơi châu lục.

Thủ môn Kiran ngao ngán cho đội nhà trước cuộc tái đấu Malaysia. Ảnh: TAFC.

Kiran cho biết Nepal đang chịu ảnh hưởng nặng nề vì không được thi đấu thường xuyên. Việc lựa chọn nhân sự dựa trên phong độ là điều gần như bất khả thi khi các cầu thủ không có môi trường thi đấu chuyên nghiệp để thể hiện mình. Mọi người đều cảm thấy hụt hẫng khi không thể duy trì trạng thái thi đấu như các đối thủ khác trong khu vực.

Dù có thông tin rằng giải vô địch quốc gia Nepal có thể khởi tranh trở lại vào tháng 1, Kiran cho rằng khoảng thời gian gián đoạn quá dài đã gây tổn thất nghiêm trọng. Anh nhấn mạnh rằng muốn tiệm cận trình độ các đội bóng mạnh của châu Á, Nepal cần phải duy trì giải đấu trong nước một cách ổn định và bài bản. Việc không có sân chơi thường xuyên khiến họ khó có thể bắt kịp tốc độ phát triển của các quốc gia khác.

Ngay cả khi giải đấu bị hoãn, nhiều tuyển thủ Nepal đã buộc phải tìm kiếm cơ hội thi đấu ở nước ngoài để duy trì phong độ. Trong đội hình hiện tại, 8 cầu thủ đang chơi bóng tại Bangladesh, trong đó có Kiran đang khoác áo Cảnh sát Bangladesh. Những cầu thủ khác tìm đường sang Ấn Độ, Campuchia, Philippines hoặc Indonesia. Dù những trải nghiệm này giúp họ duy trì cảm giác bóng, chúng không thể thay thế hoàn toàn một hệ thống thi đấu bản địa ổn định.

Nepal không có sân đạt tiêu chuẩn nên 2 trận lượt đi - về đều diễn ra trên sân của Malaysia. Ảnh: TAFC.

Dẫu vậy, đội tuyển Nepal cũng có điểm tựa nhất định trước trận gặp Malaysia khi họ vừa trải qua một trận giao hữu bổ ích với Bangladesh. Theo Kiran, đó là cơ hội tốt để toàn đội kiểm nghiệm chiến thuật, nhận ra những điểm mạnh và điểm còn hạn chế để chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho vòng loại.

Trong khi đó, đội tuyển Malaysia dù không thi đấu giao hữu vẫn được xem là đối thủ rất mạnh nhờ chất lượng đội hình ngày càng được nâng cao, đặc biệt là nhờ các cầu thủ lai và một hệ thống giải quốc nội vận hành bền vững. Điều này khiến Nepal càng phải nỗ lực hơn nếu muốn đạt kết quả tích cực.