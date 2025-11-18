HLV Cklamovski nói về việc chia tay đội tuyển Malaysia

Trong buổi họp báo diễn ra tại sân vận động Quốc gia Bukit Jalil vào chiều 17-11, chiến lược gia người Úc nhấn mạnh cam kết gắn bó với đội tuyển Malaysia ít nhất cho đến sau năm 2025, đồng thời khẳng định toàn đội đang đặt toàn bộ sự tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

Những ngày gần đây, xuất hiện không ít tin đồn cho rằng HLV Cklamovski có thể sẽ tìm kiếm thử thách mới hoặc trở về dẫn dắt một CLB tại giải vô địch quốc gia. Tuy nhiên, nhà cầm quân 46 tuổi đã phủ nhận hoàn toàn những thông tin này. Ông khẳng định ưu tiên lớn nhất lúc này là chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Nepal trong khuôn khổ vòng loại thứ ba Asian Cup 2027, trận đấu sẽ diễn ra tại Bukit Jalil vào ngày 18-11. Theo ông, đây là thời điểm quan trọng đối với tuyển Malaysia và các cầu thủ rất cần sự tập trung tuyệt đối.

“Tôi vẫn sẽ ở đây”, HLV Cklamovski nói dứt khoát khi được hỏi về tương lai, “Điều quan trọng nhất với tôi là làm tốt công việc của ngày hôm nay, bởi nếu bạn tận tâm trong từng khoảnh khắc hiện tại, bạn sẽ tạo nền tảng để có được những gì tốt đẹp hơn vào ngày mai”.

Ông thầy người Úc Cklamovski chưa có ý định chia tay bóng đá Malaysia ở thời điểm này. Ảnh: BNM.

HLV Cklamovski chia sẻ thêm rằng triết lý của ông luôn dựa trên sự chăm chỉ và kỷ luật: từ việc thiết kế giáo án tập luyện cho tới việc phân tích đối thủ, tất cả đều nhằm đưa đội tuyển tiến từng bước, cải thiện từng buổi theo hướng tích cực nhất. Với ông, nhiệm vụ quan trọng nhất là đảm bảo đội tuyển Malaysia ra sân với tâm thế mạnh mẽ, chiến đấu hết mình để giành trọn 3 điểm.

“Điều chúng tôi cần làm là tiếp tục cố gắng hướng đến mục tiêu cao nhất”, ông Cklamovski tiếp tục, “Mỗi trận đấu đều là cơ hội để chứng minh sự phát triển của đội bóng, và cũng là để mang lại niềm tin cho người hâm mộ trên khắp đất nước”.

Dưới thời HLV Cklamovski, tuyển Malaysia đang cố gắng xây dựng phong cách thi đấu hiện đại hơn, chú trọng tốc độ, khả năng kiểm soát bóng và sự gắn kết giữa các tuyến. Sự quyết đoán của ông trong công tác huấn luyện cùng định hướng chiến thuật rõ ràng đã giúp đội tuyển nhận được những phản hồi tích cực từ nhiều chuyên gia lẫn người hâm mộ.

Các tuyển thủ Malaysia tái đấu Nepal vào ngày 18-11, sau lượt đi hồi tháng 3 đã thắng 2-0. Ảnh: BNM.

Việc ông khẳng định tiếp tục ở lại được xem là tín hiệu đáng mừng đối với đội tuyển Malaysia, nhất là khi Asian Cup 2027 đang đến gần và đội bóng vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Trận đấu với Nepal là bước đệm để kiểm chứng những điều chỉnh mà HLV Cklamovski đã yêu cầu trong các buổi tập gần đây.

Bất chấp những lời đồn đại ngoài sân cỏ, nhà cầm quân người Úc cho biết ông không để bản thân bị xao nhãng. Với ông, mục tiêu duy nhất lúc này là giúp đội tuyển Malaysia hoàn thành tốt chiến dịch vòng loại và duy trì đà tiến bộ mà đội bóng đã xây dựng trong thời gian qua.

Hiện tại, thầy trò HLV Cklamovski đang dẫn đầu bảng F vòng loại Asian Cup 2027 sau bốn trận toàn thắng, Việt Nam nhì bảng và hai đội xếp sau là Lào, Nepal.