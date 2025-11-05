Trực tiếp bóng đá Nam Định - Gamba Osaka: Hy vọng kiếm điểm (Cúp C2 châu Á)
(19h15, 5/11, vòng bảng cúp C2 châu Á) Nam Định có cơ hội kiếm điểm trước đối thủ tới từ Nhật Bản khi được thi đấu trên sân nhà.
19h15, 5/11 | Thiên Trường
Điểm
Caique
Văn Kiên
Walber
Lucao
Dijks
Brenner
Romulo
Hudlin
Hansen
Tau
Eid Mahmoud
Điểm
Higashiguchi
Kurokawa
Nakatani
Miura
Handa
Mito
Suzuki
Yamashita
Usami
Okunuki
Hummet
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Cơ hội kiếm điểm trên sân nhà
Hôm nay, lượt trận thứ thứ tư vòng bảng Cúp C2 châu Á 2025 khu vực Đông Á sẽ diễn ra. Tại bảng F, đại diện bóng đá Việt Nam - CLB Nam Định gặp đối thủ đến từ Nhật Bản - Gamba Osaka. Trận đấu này sẽ bắt đầu lúc 19h15 trên sân Thiên Trường. Nếu giành được ít nhất một trận hòa, đội ĐKVĐ V-League sẽ củng cố thêm tham vọng giành vé vượt qua vòng đấu bảng của mùa giải 2025/2026.
Nam Định sẵn sàng chiến đấu
Trả lời phỏng vấn trước trận, trợ lý HLV Andre Lima của Nam Định khẳng định đội bóng thành Nam sẵn sàng chiến đấu dù đối thủ là ai. "Đây là trận đấu khó khăn. Chúng tôi biết Gamba Osaka rất mạnh, họ là ứng cử viên cho tấm vé đi tiếp ở bảng này. Nhưng trận đấu ngày mai chúng tôi sẽ chơi tốt. Nam Định đã chuẩn bị kỹ trong tuần qua, tập luyện chăm chỉ và hăng say.
Quãng thời gian vừa qua chúng tôi thiếu người vì chấn thương và ốm, nhưng ở AFC Champions League chúng tôi có thể sử dụng nhiều cầu thủ ngoại hơn. Tôi chưa thể tiết lộ danh sách đăng ký nhưng chắc chắn Nam Định sẽ có lực lượng ổn, tận dụng lợi thế sân nhà và có kết quả tốt nhất".
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-05/11/2025 12:20 PM (GMT+7)