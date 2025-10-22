Kết quả bóng đá Gamba Osaka - Nam Định: Ngoại binh 2m06 ghi bàn (Cúp C2 châu Á)
(Bảng F AFC Champions League Two 2025/26) Tiền đạo cao 2m06 Kyle Hudlin ghi bàn nhưng không thể giúp Nam Định tránh khỏi thất bại trước Gamba Osaka.
Gamba Osaka nhanh chóng đẩy cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc và không giấu giếm ý đồ đánh phủ đầu Nam Định. Ngay phút thứ 9, Hoàng Anh mắc sai lầm, rất may cho đại diện Việt Nam là thủ môn Caique đã kịp thời băng ra cản phá cú sút của Jebali.
Lâm Ti Phông bỏ lỡ 1 cơ hội khá ngon ăn
Tuy nhiên, hàng thủ Nam Định cũng chỉ đứng vững được hơn 15 phút. Gamba Osaka phối hợp nhịp nhàng ở trung lộ, trước khi Yamashita xâm nhập vòng cấm căng ngang dọn cỗ cho Rin Mito dễ dàng dứt điểm cận thành mở tỷ số.
Sau bàn thua, Nam Định vẫn phải chống đỡ các đợt tấn công của Gamba Osaka. Phút 42, Jebali dứt điểm một chạm trong vòng cấm, những đầu ngón tay của thủ môn Caique cộng thêm xà ngang đã cứu thua cho đại diện Việt Nam. Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Nam Định có cơ hội gỡ hòa nhưng Lâm Ti Phông lại dứt điểm đi ra ngoài trong vòng 5m50 rất đáng tiếc.
Đầu hiệp hai, mành lưới Nam Định phải rung lên lần thứ ba. Hàng thủ đại diện Việt Nam để cho Yamashita thoải mái dẫn bóng xộc thẳng vào vòng cấm, đối mặt với thủ môn Caique. Anh quyết định chuyền dọn cỗ cho Jebali dễ dàng đưa bóng vào lưới, nhân đôi cách biệt.
Nam Định không thể tạo ra bất ngờ trước Gamba Osaka
Cuối trận, khán giả được chứng kiến 2 bàn thắng chỉ trong ít phút. Walber bên phía Nam Định phản lưới nhà, trước khi tiền đạo cao 2m06 Kyle Hudlin mang về bàn thắng danh dự với cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc.
Thua trận, Nam Định hiện đứng thứ hai bảng F với 6 điểm, xếp dưới chính Gamba Osaka với khoảng cách 3 điểm.
Tỷ số chung cuộc: Gamba Osaka 3-1 Nam Định (Hiệp 1: 1-0)
Ghi bàn (kiến tạo)
Gamba Osaka: Mito (16', Yamashita), Jebali (52', Yamashita), Walber (89' phản lưới)
Nam Định: Hudlin (90+4', Mahmoud Eid)
Đội hình xuất phát
Gamba Osaka: Higashiguchi, Handa, Kurokawa, Miura, Nakatani, Abe, Yamashita, Mitsuta, Mito, Okunuki, Jebali
Nam Định: Caique, Văn Kiên, Walber Mota, Lucao, Normann Hansen, Hoàng Anh, Mitchell Dijks, Romulo, Lâm Ti Phông, Percy Tau, Mahmoud Eid
Thống kê trận đấu
Chấm điểm cầu thủ
Điểm
Higashiguchi 6.8
Handa 7.2
Kurokawa 6.9
Miura 7.4
Nakatani 8.3
Abe 8.4
Yamashita 7.8
Mitsuta 6.7
Mito 7.7
Okunuki 6.7
Jebali 7.7
Điểm
7.3Caique
6.0Văn Kiên
6.6Walber
6.5Lucao
6.2Normann Hansen
6.4Hoàng Anh
6.1Mitchell Dijks
7.1Romulo
6.2Lâm Ti Phông
7.4Percy Tau
6.8Mahmoud Eid
Thay người
Meshino 6.6
Usami 6.9
Hummet 6.6
Kishimoto 7.1
Thay người
6.7Brenner
7.7Hudlin
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-22/10/2025 18:03 PM (GMT+7)