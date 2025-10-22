Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Kết quả bóng đá Gamba Osaka - Nam Định: Ngoại binh 2m06 ghi bàn (Cúp C2 châu Á)

(Bảng F AFC Champions League Two 2025/26) Tiền đạo cao 2m06 Kyle Hudlin ghi bàn nhưng không thể giúp Nam Định tránh khỏi thất bại trước Gamba Osaka.

Gamba Osaka nhanh chóng đẩy cao đội hình sau tiếng còi khai cuộc và không giấu giếm ý đồ đánh phủ đầu Nam Định. Ngay phút thứ 9, Hoàng Anh mắc sai lầm, rất may cho đại diện Việt Nam là thủ môn Caique đã kịp thời băng ra cản phá cú sút của Jebali.

Lâm Ti Phông bỏ lỡ 1 cơ hội khá ngon ăn

Lâm Ti Phông bỏ lỡ 1 cơ hội khá ngon ăn

Tuy nhiên, hàng thủ Nam Định cũng chỉ đứng vững được hơn 15 phút. Gamba Osaka phối hợp nhịp nhàng ở trung lộ, trước khi Yamashita xâm nhập vòng cấm căng ngang dọn cỗ cho Rin Mito dễ dàng dứt điểm cận thành mở tỷ số.

Sau bàn thua, Nam Định vẫn phải chống đỡ các đợt tấn công của Gamba Osaka. Phút 42, Jebali dứt điểm một chạm trong vòng cấm, những đầu ngón tay của thủ môn Caique cộng thêm xà ngang đã cứu thua cho đại diện Việt Nam. Ngay trước khi hiệp 1 khép lại, Nam Định có cơ hội gỡ hòa nhưng Lâm Ti Phông lại dứt điểm đi ra ngoài trong vòng 5m50 rất đáng tiếc.

Đầu hiệp hai, mành lưới Nam Định phải rung lên lần thứ ba. Hàng thủ đại diện Việt Nam để cho Yamashita thoải mái dẫn bóng xộc thẳng vào vòng cấm, đối mặt với thủ môn Caique. Anh quyết định chuyền dọn cỗ cho Jebali dễ dàng đưa bóng vào lưới, nhân đôi cách biệt.

Nam Định không thể tạo ra bất ngờ trước Gamba Osaka

Nam Định không thể tạo ra bất ngờ trước Gamba Osaka

Cuối trận, khán giả được chứng kiến 2 bàn thắng chỉ trong ít phút. Walber bên phía Nam Định phản lưới nhà, trước khi tiền đạo cao 2m06 Kyle Hudlin mang về bàn thắng danh dự với cú dứt điểm chéo góc hiểm hóc.

Thua trận, Nam Định hiện đứng thứ hai bảng F với 6 điểm, xếp dưới chính Gamba Osaka với khoảng cách 3 điểm.

Tỷ số chung cuộc: Gamba Osaka 3-1 Nam Định (Hiệp 1: 1-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Gamba Osaka: Mito (16', Yamashita), Jebali (52', Yamashita), Walber (89' phản lưới)

Nam Định: Hudlin (90+4', Mahmoud Eid)

Đội hình xuất phát

Gamba Osaka: Higashiguchi, Handa, Kurokawa, Miura, Nakatani, Abe, Yamashita, Mitsuta, Mito, Okunuki, Jebali

Nam Định: Caique, Văn Kiên, Walber Mota, Lucao, Normann Hansen, Hoàng Anh, Mitchell Dijks, Romulo, Lâm Ti Phông, Percy Tau, Mahmoud Eid

Thống kê trận đấu

Kết quả bóng đá Gamba Osaka - Nam Định: Ngoại binh 2m06 ghi bàn (Cúp C2 châu Á) - 3 Gamba Osaka Nam Định Kết quả bóng đá Gamba Osaka - Nam Định: Ngoại binh 2m06 ghi bàn (Cúp C2 châu Á) - 4

Sút khung thành
28 (8)
13 (3)
Thời gian kiểm soát bóng
67%
33%
Phạm lỗi
9
13
Thẻ vàng
1
2
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
7
1
Phạt góc
6
1
Cứu thua
2
6

Chấm điểm cầu thủ

Gamba Osaka Kết quả bóng đá Gamba Osaka - Nam Định: Ngoại binh 2m06 ghi bàn (Cúp C2 châu Á) - 5 vs Kết quả bóng đá Gamba Osaka - Nam Định: Ngoại binh 2m06 ghi bàn (Cúp C2 châu Á) - 6 Nam Định

Điểm

Higashiguchi 6.8

Handa 7.2

Kurokawa 6.9

Miura 7.4

Nakatani 8.3

Abe 8.4

Kiến tạoKiến tạo Yamashita 7.8

Mitsuta 6.7

Ghi bàn Mito 7.7

Thẻ vàng Okunuki 6.7

Ghi bàn Jebali 7.7

Điểm

7.3Caique

6.0Văn Kiên Thẻ vàng

6.6Walber Phản lưới nhà

6.5Lucao

6.2Normann Hansen

6.4Hoàng Anh

6.1Mitchell Dijks

7.1Romulo

6.2Lâm Ti Phông

7.4Percy Tau

6.8Mahmoud Eid Thẻ vàngKiến tạo

Thay người

Meshino 6.6

Usami 6.9

Hummet 6.6

Kishimoto 7.1

Thay người

6.7Brenner

7.7Hudlin Ghi bàn

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

Theo Sỹ Ánh

22/10/2025 18:03 PM (GMT+7)
