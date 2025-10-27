Trực tiếp bóng đá Nam Định - Đà Nẵng: Khó cản chủ nhà (V-League)

V-League | 18h, 27/10 | SVĐ Thiên Trường Nam Định 0 - 0 Đà nẵng (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Nam Định vs Đà nẵng Đà nẵng Điểm Nguyên Mạnh Văn Kiên Lucas Alves Đức Huy Thanh Hào Hồng Duy Romulo Hoàng Anh Ti Phông A Mít Brenner Điểm Văn Biểu Ngọc Hiệp Kim Dong Su Đức Anh Đình Duy Phi Hoàng Minh Quang Anh Tuấn Emerson Makaric Henen Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Nam Định Nam Định Đà nẵng Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Nguyên Mạnh, Văn Kiên, Lucas Alves, Đức Huy, Thanh Hào, Hồng Duy, Romulo, Hoàng Anh, Ti Phông, A Mít, Brenner Văn Biểu, Ngọc Hiệp, Kim Dong Su, Đức Anh, Đình Duy, Phi Hoàng, Minh Quang, Anh Tuấn, Emerson, Makaric, Henen

Đương kim vô địch Nam Định đang trải qua chuỗi ngày đáng quên tại V-League 2025/26. Dù sở hữu đội hình trị giá hơn 10 triệu euro, Nam Định chỉ có được 7 điểm sau 7 vòng đấu, đứng thứ 9/14 trên BXH. Kể từ chiến thắng 2-1 trước PVF-CAND ngày 27/8, đội bóng thành Nam không biết đến cảm giác trọn vẹn 3 điểm, liên tục hòa và thua trước Công an TP.HCM, Ninh Bình, Công an Hà Nội và mới nhất là Becamex TP.HCM.

Hàng công Nam Định cũng gây thất vọng khi chỉ ghi 6 bàn - thành tích tệ nhất trong 4 mùa gần đây, dù được đầu tư mạnh mẽ. Thành tích bết bát này cộng thêm thất bại trước Gamba Osaka tại AFC Champions League Two vừa qua đã khiến HLV Vũ Hồng Việt phải chia tay chiếc ghế nóng. Trợ lý Nguyễn Trung Kiên được tạm quyền dẫn dắt đội bóng với nhiệm vụ đầu tiên là ổn định lực lượng và vực dậy tinh thần toàn đội.

Ở vòng đấu tới, Nam Định sẽ tiếp đón Đà Nẵng trên sân Thiên Trường - đội bóng cũng đang khủng hoảng với 2 trận thua liên tiếp. Hàng thủ của Đà Nẵng đã để lọt lưới 12 bàn, thuộc nhóm kém nhất giải. Dù sở hữu bộ đôi tấn công David Henen và Milan Makaric - mỗi người có 3 bàn thắng nhưng trước một Nam Định khát điểm và có lợi thế sân nhà, nguy cơ thầy trò HLV Lê Đức Tuấn “vỡ trận” là hoàn toàn có thể xảy ra.

