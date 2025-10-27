Trực tiếp bóng đá Nam Định - Đà Nẵng: Khó cản chủ nhà (V-League)
(18h, 27/10, Vòng 8 V-League) Nam Định đang chìm trong khủng hoảng với chuỗi trận bết bát tại V-League 2025/26. Tiếp đón Đà Nẵng - đội cũng đang sa sút và phòng ngự tệ hại là cơ hội không thể tốt hơn để thầy trò HLV Nguyễn Trung Kiên tìm lại cảm giác chiến thắng.
V-League | 18h, 27/10 | SVĐ Thiên Trường
Điểm
Nguyên Mạnh
Văn Kiên
Lucas Alves
Đức Huy
Thanh Hào
Hồng Duy
Romulo
Hoàng Anh
Ti Phông
A Mít
Brenner
Điểm
Văn Biểu
Ngọc Hiệp
Kim Dong Su
Đức Anh
Đình Duy
Phi Hoàng
Minh Quang
Anh Tuấn
Emerson
Makaric
Henen
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Đương kim vô địch Nam Định đang trải qua chuỗi ngày đáng quên tại V-League 2025/26. Dù sở hữu đội hình trị giá hơn 10 triệu euro, Nam Định chỉ có được 7 điểm sau 7 vòng đấu, đứng thứ 9/14 trên BXH. Kể từ chiến thắng 2-1 trước PVF-CAND ngày 27/8, đội bóng thành Nam không biết đến cảm giác trọn vẹn 3 điểm, liên tục hòa và thua trước Công an TP.HCM, Ninh Bình, Công an Hà Nội và mới nhất là Becamex TP.HCM.
Hàng công Nam Định cũng gây thất vọng khi chỉ ghi 6 bàn - thành tích tệ nhất trong 4 mùa gần đây, dù được đầu tư mạnh mẽ. Thành tích bết bát này cộng thêm thất bại trước Gamba Osaka tại AFC Champions League Two vừa qua đã khiến HLV Vũ Hồng Việt phải chia tay chiếc ghế nóng. Trợ lý Nguyễn Trung Kiên được tạm quyền dẫn dắt đội bóng với nhiệm vụ đầu tiên là ổn định lực lượng và vực dậy tinh thần toàn đội.
Ở vòng đấu tới, Nam Định sẽ tiếp đón Đà Nẵng trên sân Thiên Trường - đội bóng cũng đang khủng hoảng với 2 trận thua liên tiếp. Hàng thủ của Đà Nẵng đã để lọt lưới 12 bàn, thuộc nhóm kém nhất giải. Dù sở hữu bộ đôi tấn công David Henen và Milan Makaric - mỗi người có 3 bàn thắng nhưng trước một Nam Định khát điểm và có lợi thế sân nhà, nguy cơ thầy trò HLV Lê Đức Tuấn “vỡ trận” là hoàn toàn có thể xảy ra.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-27/10/2025 12:23 PM (GMT+7)