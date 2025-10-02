Kết quả bóng đá Eastern AA - Nam Định: Trừng phạt sai lầm, 3 điểm về tay (Cúp C2 châu Á)

Nam Định có chuyến làm khách của Eastern AA, đội bóng tới từ Hong Kong, ở lượt 2 vòng bảng cúp C2 châu Á. HLV Vũ Hồng Việt sử dụng toàn bộ 11 cầu thủ không sinh ra ở Việt Nam. Điều đó cho thấy quyết tâm chiến thắng của đội khách.

Nam Định gặp khó trong hiệp một

Tuy nhiên, Eastern AA chơi rất kiên cường. Họ tập trung phòng ngự trong những phút đầu. Percy Tau hay Cesar đều có cơ hội ghi bàn nhưng đều không thắng được thủ môn của đội chủ nhà. Nửa sau của hiệp một, Eastern AA tổ chức tấn công khá tốt nhưng chưa làm khó được thủ thành Caique.

Bươc sang hiệp hai, HLV Vũ Hồng Việt sớm phải thay người khi Caio Cesar chấn thương. Tuy nhiên, bàn thắng tới với đội khách chỉ sau đó vài phút. Thủ thành Yapp của Eastern AA phát bóng không tốt và Hansen đã cướp được bóng trước vòng cấm rồi tung cú sút chéo góc qua đó mở tỉ số.

Sau khi có được bàn thắng, Nam Định lùi lại chơi phòng ngự phản công. Eastern cố gắng tấn công và có được cơ hội khá nguy hiểm. Tuy nhiên, thủ thành Caique của Nam Định chơi khá hay. Những đợt phản công của Nam Định cũng khá sắc sảo.

Đáng tiếc, Eid Mahmoud không thắng được thủ môn đối phương trong khi cú sút của Hudlin lại đưa bóng đi trúng cột dọc. Chung cuộc, Nam Định giành trọn 3 điểm với chiến thắng tối thiểu trước Eastern AA.

Tỉ số chung cuộc: Eastern AA 0-1 Nam Định (H1: 0-0)

Ghi bàn: Hansen 54'

Đội hình xuất phát

Eastern AA: Yapp, Gondra, Leung Kwun Chung, Almazan, Lorenz, Koo Ja Ryong, Wong Tsz Ho, Kawano, Lam, Gil, Okubo

Nam Định: Caique, Phạm Ba, Walber, Lucao, Dijks, Brenner, Romulo, Caio, Hansen, Tau, Eid Mahmoud