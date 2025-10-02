Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
CLB CA. Hà Nội, TX. Nam Định và mệnh lệnh phải thắng

Sự kiện: CLB Công an Hà Nội CLB Nam Định

(PLO)- Ngày 2-10, hai đại diện Việt Nam - CLB CA. Hà Nội và TX. Nam Định đều ra quân ở AFC Champions League.

Dẫu đá trên sân nhà hay sân khách, CLB CA. Hà Nội và TX. Nam Định đều phải thực thi mệnh lệnh lấy trọn 3 điểm. Ở bảng E, CLB CA. Hà Nội tiếp Tai Po (Hong Kong), còn bảng F nhà vô địch V-League TX.Nam Định sang Hong Kong làm khách Eastern FC.

Nhìn chung hai đại diện Việt Nam ở đấu trường hạng 2 châu Á đều khởi đi ổn. Tiếc cho CLB CA. Hà Nội ở chuyến làm khách trước Bắc Kinh FC lẽ ra là một trận thắng nếu như thủ môn Nguyễn Filip không mắc 2 lỗi tệ hại ở đầu hiệp 2 cuối cùng hòa 2-2, CLB CA.Hà Nội đánh mất chiến thắng thật đáng tiếc.

CLB CA.Hà Nội tiếp Tai Po (áo trắng), đội này thắng Marcarthur của Úc 2-1 ở lượt đầu. Ảnh:AFC

CLB CA.Hà Nội tiếp Tai Po (áo trắng), đội này thắng Marcarthur của Úc 2-1 ở lượt đầu. Ảnh:AFC

Trong khi đó cũng ở lượt trận đầu tiên, tại Thiên Trường, TX. Nam Định đánh bại đại diện Thái Lan Ratchaburi 3-1.

Tối 2-10, thầy trò HLV Mano Polking của CLB CA. Hà Nội phải thắng Tai Po FC (sân Hàng Đẫy, 19 giờ 15), còn TX.Nam Định từ Hong Kong quay về phải có trong túi tiếp 3 điểm nữa. Trận Eastern FC tiếp TX. Nam Định trên sân Mong Kok lúc 17 giờ.

Câu hỏi đặt ra là hai CLB của Việt Nam có thực hiện được không? Câu trả lời là hoàn toàn làm được.

Thông điệp vị khách đến từ Hong Kong gửi đến CLB CA. Hà Nội là ở lượt trận đầu trên sân nhà Mong Kok, Tai Po FC bất ngờ đánh bại đại diện Úc Marcathur 2-1. Tuy nhiên Marcathur ba năm trước chỉ đá AFC Cup (khu vực ASEAN) không phải như những đại diện mạnh khác. Chính vì điều đó, Tai Po FC mới thắng được.

CLB CA. Hà Nội có trận hòa 2-2 đáng tiếc tại Bắc Kinh nay phải thắng Tai Po. Ảnh: AFC

CLB CA. Hà Nội có trận hòa 2-2 đáng tiếc tại Bắc Kinh nay phải thắng Tai Po. Ảnh: AFC

CLB CA. Hà Nội giàu bản lĩnh, có nhiều cầu thủ nội và ngoại chất lượng. Nếu như Nguyễn Filip cải thiện được những lỗi lầm chết người của mình, cùng hàng phòng ngự “chia sẻ” quyết liệt với thủ môn, CA. Hà Nội sẽ lấy trọn 3 điểm.

Dự đoán: CLB CA. Hà Nội thắng 2-1.

TX. Nam Định cũng sẽ lấy 3 điểm trước Eastern. Mùa giải châu lục năm ngoái, lượt trận đầu tiên thầy trò HLV Vũ Hồng Việt cũng sang Hong Kong đá và đánh bại Lee Man 2-0. Eastern trước đây vốn là vị khách thường xuyên của phiên bản AFC Champions League chưa thay mới như hiện nay. Tuy nhiên đội này không vào sâu giải được.

TX. Nam Định sẽ tiếp tục có trận thắng trước Eastern tại Hong Kong sau trận đầu đánh bại Ratchaburi 3-1. Ảnh: AFC

TX. Nam Định sẽ tiếp tục có trận thắng trước Eastern tại Hong Kong sau trận đầu đánh bại Ratchaburi 3-1. Ảnh: AFC

Eastern FC vẫn là CLB mạnh của bóng đá Hong Kong nhưng thật khó so bì với TX. Nam Định. Có thể HLV Vũ Hồng Việt cũng sẽ tung đội hình xuất phát 10 tây để tạo lợi thế bằng việc đánh bại Eastern và tích điểm trước những đội TX.Nam Định phải thắng, bởi phía trước họ còn đại diện Nhật Bản Gamba Osaka.

Rõ ràng thực lực các đội tại bảng F cho thấy Gamba Osaka sẽ lên ngôi nhất bảng là điều chắc chắn. Còn lại Ratchaburi, Eastern và TX. Nam Định tranh ngôi nhì để đi tiếp vào vòng 16 đội. Lượt trận đầu tiên Eastern FC đến Suita để khách đã thua Gamba Osaka 1-3.

Dự đoán: TX. Nam Định thắng 2-0.

