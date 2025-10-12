Xuân Son trở lại thi đấu trong màu áo Nam Định, báo tin vui cho NHM Việt Nam

Tiền đạo Xuân Son vào sân và đánh dấu sự trở lại sau 10 tháng rời xa sân cỏ. Trận này, nhà ĐKVĐ LPBank V.League 1 giành chiến thắng 1-0. Người ghi bàn là một trong những nhân tố ngoại nổi bật nhất đầu mùa, Percy Tau.

Do đây chỉ là một trận đấu tập, duy trì cảm giác bóng cho các cầu thủ trong dịp các giải đấu cấp CLB nghỉ FIFA Days nên chắc chắn, tính cạnh tranh trong từng pha bóng không cao. Vì vậy mà Xuân Son chắc chắn cũng không quá gắng sức ở từng pha bóng. Anh mới trở lại và điều ưu tiên tối đa là giúp tiền đạo này tập vận động với cường độ cao dần, tập làm quen với trái bóng sau 10 tháng rời xa sân cỏ.

Dù ngồi ngoài gần 1 năm nhưng Xuân Son vẫn nhanh nhẹn, không thừa cân

Tuy nhiên, những phút thi đấu trước Trẻ PVF-CAND vẫn mang tới rất nhiều hy vọng, rằng tiền đạo gốc Brazil sẽ sớm trở lại phục vụ Nam Định cũng như đội tuyển Việt Nam, 2 tập thể đang gặp nhiều vấn đề ở khả năng ghi bàn.

Nam Định dù đã đầu tư rất nhiều để đưa về hàng loạt cầu thủ tấn công đẳng cấp nhưng anh vai trò của Xuân Son dường như vẫn là không thể thay thế ở đội bóng. Mohamed Eid không để lại ấn tượng, Brenner chưa đủ độ sát thương như Xuân Son, Kyle Hudlin bị bắt bài trong khi Percy Tau vốn là một tiền đạo cánh.

Trong khi đó ở tuyển Việt Nam, khâu tận dụng cơ hội vẫn là nỗi nhức nhối. Như trận gặp Nepal vừa qua, dù sút tới 24 lần song Việt Nam chỉ ghi được 3 bàn với hiệu suất 8 lần dứt điểm mang về 1 bàn thắng. Nếu không có gì thay đổi, Xuân Son có thể tái xuất ở giai đoạn 2 LPBank V.League 1 và vào sân từ ghế dự bị với số phút tăng dần qua mỗi trận.