Huyền thoại cảnh báo MU nguy cơ thua Chelsea, sa thải Amorim vào Chủ nhật

Premier League 2025-26 Ruben Amorim Manchester United
HLV Ruben Amorim đang đối mặt nguy cơ mất ghế ngay cuối tuần nếu vẫn cố chấp với triết lý bóng đá của mình, theo cảnh báo của huyền thoại Alan Shearer.

   

🏟️ MU – Chelsea: Trận đấu sinh tử

Vào lúc 22h30 ngày hôm nay, 20/9 (giờ Hà Nội), MU tiếp đón Chelsea tại Old Trafford trong bối cảnh họ có thể rơi xuống nhóm xuống hạng nếu kết quả vòng này bất lợi.

"Quỷ đỏ" đang trải qua khởi đầu tệ nhất trong 33 năm, chỉ giành được 4 điểm sau 4 trận và đứng thứ 14. Dù vậy, Amorim vẫn khẳng định sẽ giữ vững hệ thống 3-4-3.

MU mới đây thua đậm Man City

MU mới đây thua đậm Man City

💬 Huyền thoại Shearer: “Chơi như thế là tự sát”

Huyền thoại bóng đá Anh Alan Shearer chia sẻ sau khi MU thất bại 0-3 trên sân của Man City: “Đây là trận đấu kiểu đàn ông đấu với trẻ con. MU bị bỏ xa về khả năng, hệ thống, thái độ và mọi thứ khác, bất chấp số tiền họ đã chi trong mùa hè".

Cựu tiền đạo tuyển Anh nhấn mạnh, nếu "Quỷ đỏ" tiếp tục nhận thêm một trận thua nặng nề trước Chelsea, chiếc ghế của Amorim sẽ lung lay dữ dội. Shearer khẳng định: “MU không thể lẹt đẹt ở vị trí 14, 15, 16. Với khoản tiền họ chi, phải có sự cải thiện ngay lập tức".

Nhưng chân sút xuất sắc nhất lịch sử Ngoại hạng Anh cũng nhận thấy Amorim không có khả năng thay đổi ở thời điểm hiện tại: “Amorim sẽ sống chết với triết lý của mình. Nhưng hiện tại nó đang rất tiêu cực và nhiều cầu thủ không phù hợp với hệ thống".

HLV Amorim có nguy cơ mất ghế

HLV Amorim có nguy cơ mất ghế

💸 Tiêu 236 triệu bảng nhưng chưa hiệu quả

Mùa hè vừa rồi, MU chi 236 triệu bảng để mang về Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko và thủ môn Senne Lammens. Đồng thời, họ “dọn dẹp” đội hình bằng việc đẩy đi nhiều cái tên: Garnacho sang Chelsea, Antony tới Real Betis. Rashford, Sancho, Hojlund được cho mượn kèm điều khoản mua bán đứt.

Thế nhưng hiệu ứng tích cực chưa đến. Trái lại, hình ảnh Rashford ghi cú đúp cho Barcelona trong chiến thắng 2-1 trước Newcastle ở Champions League càng khiến cổ động viên MU thêm bức xúc.

Bị loại khỏi League Cup bởi Grimsby hồi tháng 8 là một cú sốc lớn cho các fan MU. Trận thua thảm hại ở Etihad mới đây càng làm tăng áp lực với Ruben Amorim. Theo Daily Mail, nhiều ngôi sao MU chưa bao giờ thực sự thoải mái với cách chơi của Amorim, dù ông đã nắm đội được 10 tháng.

📉 Gary Neville cũng lo lắng

Huyền thoại MU Gary Neville đồng quan điểm: “MU đang ở vị trí 14. Chúng ta không thể bước vào tháng 10 mà vẫn ở vị trí 14 hoặc 15. Với 200 triệu bảng đã chi, họ phải thắng ngay lập tức. Nếu không, HLV sẽ gặp rắc rối lớn".

Neville nhấn mạnh, thời gian dành cho Amorim không còn nhiều: “Ý tưởng chiến thuật phải được cầu thủ tiếp nhận ngay. Tôi lo cho ông ấy, lo cho những gì sẽ xảy ra trong vài tuần tới. Chúng ta đã thấy kịch bản này trước đây rồi".

Hiện có tin MU nhắm Emery thay Amorim

Hiện có tin MU nhắm Emery thay Amorim

⏳ Cuối tuần quyết định số phận?

Dù ban lãnh đạo vẫn công khai ủng hộ Amorim, nhưng những thông điệp ấy thường khó đoán. Nếu MU thất thủ trước Chelsea, làn sóng đòi sa thải chắc chắn sẽ bùng nổ. Vì thế, Old Trafford cuối tuần này không chỉ là cuộc chiến giành điểm, mà còn có thể là phán quyết cuối cùng cho triều đại Ruben Amorim tại MU.

Theo truyền thông Anh, MU đang đặt HLV Unai Emery vào tầm ngắm, trong trường hợp họ sa thải Amorim. HLV người Tây Ban Nha gây tiếng vang khi dẫn dắt Aston Villa. Trước đó, Emery từng gặt hái thành công với Sevilla, dẫn dắt nhiều đội bóng lớn trong sự nghiệp như PSG hay Arsenal.

Theo Hạ My ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/09/2025 11:57 AM (GMT+7)
