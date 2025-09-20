Dự đoán tỷ số trận HOT Ngoại hạng Anh: MU khó qua ải Chelsea, Liverpool mơ thắng lớn

⚔️Liverpool - Everton, 18h30, 20/9, vòng 5 Ngoại hạng Anh: "The Kop" lại thăng hoa?

Derby Merseyside lần thứ 247 giữa Liverpool và Everton sẽ diễn ra tại thánh địa Anfield. Tất nhiên HLV Arne Slot khát khao khuất phục đội bóng cùng thành phố để hướng tới chiến thắng thứ 5 liên tiếp ở mùa giải 2025/26 dành cho "The Kop".

Có thể nói Liverpool đang biến việc giành chiến thắng muộn thành thói quen. Cả 5 trận của họ ở mùa bóng hiện tại đều được định đoạt sau phút 83, với trận gần nhất là thắng lợi 3-2 trước Atletico Madrid ở Cúp C1. Điều này cho thấy khó khăn mà "Lữ đoàn đỏ" phải đối mặt, nhưng đồng thời chứng minh cho tất cả biết được "The Kop" sở hữu bản lĩnh thượng thừa.

Liverpool khát khao tiếp tục hạ Everton

Slot đã khen ngợi tinh thần của Liverpool, nhưng thừa nhận rằng đáng lẽ đội nhà cần "làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn". Trận gặp Everton sắp tới là cơ hội để "The Kop" làm điều đó.

Everton mới bị đứt chuỗi thắng khi hòa Aston Villa không bàn thắng, đội trước đó có phong độ rất tệ khi cũng chẳng kiếm về thắng lợi nào. "The Toffees" rõ ràng thi đấu còn thất thường. Đó là điều khiến HLV David Moyes không khỏi lo lắng khi họ sắp hành quân tới sân của Liverpool.

Thánh địa Anfield thường xuyên chứng kiến kỷ niệm buồn của Everton. Như trong 4 trận đấu gần nhất hành quân tới Anfield, Everton toàn thua và không ghi nổi bàn thắng nào.

Trong bối cảnh Liverpool đạt trạng thái thăng hoa như hiện tại, thật khó để Everton chấm dứt được chuỗi trận đáng quên ở Anfield. Thậm chí nếu hàng phòng ngự của Everton hoạt động không tốt, họ hoàn toàn có nguy cơ đối diện với thất bại với cách biệt lớn.

Dự đoán tỷ số: Liverpool 2-0 Everton Đội hình dự kiến: Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike Everton: Pickford; O’Brien, Tarkowski, Keane, Garner; Gueye, Iroegbunam; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Beto

⚽MU - Chelsea, 23h30, 20/9, vòng 5 Ngoại hạng Anh: "Quỷ đỏ" gặp khó

HLV Amorim hiện đối diện với sức ép rất dữ dội ở MU. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha mãi chưa thể giúp "Quỷ đỏ" tìm lại vị thế ông lớn Ngoại hạng Anh, với thất bại gần nhất diễn ra ở sân Etihad trước Man City với tỷ số 0-3.

Hiện MU chỉ nắm trong tay 4 điểm sau 4 vòng đấu, qua đấy xếp hạng 14 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh. Điều này đánh dấu khởi đầu tệ nhất của đội bóng ở Ngoại hạng Anh sau 32 năm. Mùa giải gần nhất họ đạt thành tích tệ hại tương tự diễn ra vào mùa 1992/93 dưới thời Sir Alex Ferguson.

Trong số 17 đội bóng có mặt tại Ngoại hạng Anh kể từ khi Amorim nhậm chức cách đây 10 tháng, MU sở hữu thành tích tệ nhất với chỉ 31 điểm giành được sau 31 trận (thắng 8, hòa 7, thua 16). Điều đáng nói, "Quỷ đỏ" đã vung ra hàng trăm triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng dưới thời nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

MU dự báo gặp nhiều thách thức khi tiếp đón Chelsea

Các CĐV thực sự đang dần mất niềm tin vào HLV Amorim. Mọi thứ chỉ có thể bớt căng thẳng nếu "Quỷ đỏ" có thể khuất phục Chelsea ở trận đấu sắp tới. Nhưng đó chưa bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng.

Nên nhớ Chelsea hiện là 1 trong số 3 đội bất bại ở Ngoại hạng Anh 2025/26, bên cạnh Liverpool và Crystal Palace. Dẫu vậy, tinh thần của "The Blues" có phần đi xuống gần đây khi họ để thua Bayern Munich. Trận cầu này chứng kiến Chelsea chơi thiếu tập trung.

Chelsea sắp hành quân tới sân của MU nhưng điều này không làm đoàn quân HLV Maresca lo ngại. Nên nhớ trong 3 trận gần nhất 2 đội gặp nhau, Chelsea không thua khi thắng 2 trận và hòa 1 trận.

Lợi thế chơi tại Old Trafford không hề rõ ràng đối với MU. Đoàn quân HLV Amorim chỉ thắng 2 trận trong tổng số 7 trận Ngoại hạng Anh gần nhất chơi tại "Nhà hát của những giấc mơ". Nếu không tạo ra đột phá trước Chelsea, khả năng cao MU sẽ lại nhận trận thua đáng quên.